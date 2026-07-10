Jáminton Campaz habría recibido amenazas en redes sociales y no pudo regresar a Colombia, tras ser eliminado del Mundial

Luego de quedar eliminada en manos de Suiza desde los doce pasos por los octavos de final del Mundial 2026, varios jugadores del plantel de Colombia regresaron, pero una excepción: el mediocampista Jáminton Campaz habría evitado abordar el vuelo Vancouver-Bogotá con sus compañeros luego de recibir amenazas en redes sociales por su supuesto mal desempeño contra el conjunto suizo.

Tras malograr una oportunidad clara de gol en el segundo tiempo extra, Campaz fue apuntado como uno de los responsables de la eliminación cafetera, lo que provocó una catarata de publicaciones en contra del jugador, en redes sociales.

El posteo del comunicador Camilo Pinto

Quien alertó sobre esta situación fue Camilo Pinto, periodista de Caracol Radio que cubre el día a día de Deportes Tolima, club en el que Campaz dio sus primeros pasos.

“Entonces Jaminton Campaz no pudo regresar a Colombia por las amenazas que recibió debido a que erró una opción de gol? Qué asco algunos fanáticos que quieren hacer vivir lo que ya se vivió en el 94′ con Andrés, y qué culpa tiene la hija de 5 años del jugador? Imbéciles!!“, escribió Pinto en su perfil de la red social X.

El jugador y su descargo en su perfil de Instagram

Acto seguido, fue el mismo jugador quien se pronunció en su perfil de Instagram sobre la situación. “Desde niño soñé con defender los colores de Colombia, escuchar el himno, representar a millones de personas y marcar un gol en un Mundial. Hoy solo puedo darle gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño. Son recuerdos que llevaré conmigo para siempre”, escribió el centrocampista.

“Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo", siguió el futbolista que actualmente se juega en Rosario Central y que, en las últimas horas, limitó los comentarios en sus publicaciones por la acaudalada cantidad de mensajes ofensivos.

La jugada por la que Campaz fue ubicado en el ojo de la tormenta tuvo lugar en el minuto 114 del segundo tiempo extra, cuando un mal rechazo de un defensor suizo pegó en el cuerpo de Daniel Muñoz y el rebote le quedó a Jáminton quien, incómodo y sin ángulo de definición, mandó la pelota por encima del travesaño.

Cómo fue la eliminación de Colombia del Mundial 2026

Resultó demasiado largo el camino que recorrió ante Colombia. Fueron 120 minutos en los que todos resultó demasiado medido y hasta donde tuvo algo de fortuna. Sin embargo, Suiza encontró las respuestas necesarias y pudo aplicar toda su contundencia en el momento clave, porque dejó en el camino al conjunto cafetero en la definición por penales y así se metió en los cuartos de final de la Copa del Mundo para medirse, el sábado, ante Messi y compañía.

Fue un partido que contó con pocas emociones, incluso, quizá las jugadas más claras las tuvo Colombia, primero con un cabezazo de Jhon Lucumí y después, sobre el final del segundo tiempo suplementario, Jáminton Campaz quedó mano a mano con el arquero Gregor Kobel tras una desatención defensiva de Suiza, pero su remate se fue muy alto y no logró abrir el marcador para el conjunto de Néstor Lorenzo.

Ya en los penales, Davinson Sánchez no pudo marcar el segundo penal para Colombia, mientras que Manuel Akanji también falló para los de Murat Yakin en el tercero de la tanda definitoria. Parecía que todo estaba parejo para el conjunto cafetero apareció Kobel que le adivinó el remate a Juan Camilo Hernández en el cuarto disparo, dejando el camino despejado para que Rubén Vargas pueda poner el 4-3 final, a pesar del acierto de Luis Díaz que estiró la serie hasta el quinto remate.

La victoria le permitió a Suiza llegar por cuarta vez en su historia a esta instancia definitoria y ahora deberá medirse con el campeón del mundo por un pasaje a semifinales.