Almirante Brown venció por 1-0 a San Telmo como local en la Primera Nacional
Los detalles de todas las incidencias del partido
Almirante Brown venció por 1-0 a San Telmo como local, en un partido de la jornada 30 de la Primera Nacional. El gol fue marcado por José Escurra, a los 76 minutos.
En la próxima fecha, Almirante Brown se medirá con Chacarita Juniors, mientras que San Telmo tendrá como rival a Central Norte Salta.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
