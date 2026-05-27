En qué canal pasan Platense vs. Corinthians por la Copa Libertadores 2026 hoy

Este miércoles, desde las 21.30 (horario argentino), Corinthians y Platense se enfrentan en un partido correspondiente a la última fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera, se disputa en el estadio Arena Corinthians de San Pablo, Brasil, y se puede ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Timão ya se clasificó a los octavos de final y, además, se aseguró terminar en lo más alto de la tabla de posiciones de su zona. Hasta el momento acumula 11 puntos (tres victorias y dos empates) y es uno de los cuatro invictos que quedan en el certamen continental (los otros son Flamengo, Independiente Rivadavia y Rosario Central). En el plantel hay dos argentinos: Fabrizio Angileri y Rodrigo Garro, y ambos serían titulares este miércoles.

Corinthians ya se clasificó a los octavos de final y se aseguró el primer lugar del Grupo E JUAN MABROMATA - AFP

El Calamar, por su parte, aún sueña con pasar de ronda en su primera participación en la Libertadores, a la que se clasificó por haber ganado el Torneo Apertura 2025. Se mantiene en el segundo puesto del Grupo E con siete unidades, producto de dos triunfos, una igualdad y dos derrotas, la última de ellas en la fecha pasada, frente a Independiente Santa Fe, por 2 a 1.

Corinthians vs. Platense: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 21.30 (horario argentino) en Brasil y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Corinthians corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.77 contra los 5.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Platense. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.50.

A pesar de no partir como favorito, Platense buscará dar el batacazo ante Corinthians en Brasil JUAN MABROMATA - AFP

Posibles formaciones