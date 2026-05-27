Lionel Scaloni antes del Mundial: las demoras para dar la lista, el mensaje a los hinchas y una pista sobre su futuro

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, dejó sus sensaciones de cara a la próxima Copa del Mundo: “No los vamos a dejar tirados”, les prometió a los hinchas. Y agregó: “Vamos a dar el máximo para que sea difícil batirnos”. El DT campeón en Qatar 2022 también confirmó que se tomará hasta el final del plazo para entregar la lista de 26 jugadores que irán a Estados Unidos, México y Canadá, recordó su conferencia de prensa en el estadio Maracaná en la que puso en duda su continuidad y habló de varios jugadores en forma particular: Lionel Messi (y su lesión), Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolás Paz y Paulo Dybala.

“No es mi preocupación cómo lleguen, sino que vamos a ir a Estados Unidos sin que hayan prácticamente entrenado. Ojalá que estén disponibles para el primer partido”, dijo en una entrevista con DSports sobre los futbolistas lesionados que están incluidos en la nómina de 55 y que seguramente serán incluidos entre los 26, como el propio Messi o Cristian “Cuti” Romero. Y añadió: “Sí es verdad que no son lesiones de gravedad. Será cuestión un poco de dosificarlos, de ir mirándolos, sobre todo con jugadores que son muy importantes para nosotros. Tendremos que hilar muy fino. Y buscar a los reemplazantes en caso de que no estén bien. Por eso estamos esperando hasta último momento para ver qué sensaciones nos dan”, adelantó Scaloni. Así, la confirmación de los 26 mundialistas llegará muy cerca del plazo permitido por la FIFA, que vence el próximo sábado 30.

Sobre los juveniles -y no tanto, como Nicolás Capaldo (27 años), del Hamburgo alemán- que serán convocados para los amistosos previos al Mundial, ante Honduras e Islandia, Scaloni añadió: “Los chicos que van a venir son chicos que ya veníamos siguiendo: pueden aportar, pueden formar parte de alguno de los dos partidos. No son chicos que vengan solo a hacer número. [Santiago] Beltrán ya ha estado con nosotros, lo conocemos, está atravesando un gran momento. Y los demás chicos, creo que fueron seguidos y nos podrían aportar, sumados a que seguramente en la primera semana no tengamos a la mayoría de jugadores para poder entrenar. Muchos de los que vienen recuperándose no van a estar y entonces necesitamos juntar y tener jugadores para hacer buenos entrenamientos. Y hacer los dos partidos amistosos de la mejor manera”.

Lionel Scaloni con Walter Samuel, uno de sus ayudantes de campo, en un entrenamiento de la selección en Ezeiza @argentina

Scaloni reveló también que sólo habla con Messi “por cuestiones puntuales” y contó qué integrante de su cuerpo técnico se comunica más habitualmente con la Pulga: “Yo hablo cada tanto (con Messi). Creo que el que más habla es el profe [Luis García], por cuestiones de saber qué está haciendo. Tanto él como Rodrigo [De Paul]. Yo, temas puntuales, o cuando tengo que hablar algo más importante”, recordó Scaloni.

El DT también contó cómo fue el momento en el que vieron la lesión de Messi en el último partido de Inter Miami: “Estábamos viendo el partido (de Messi) en el predio y nos dimos cuenta de que había pedido el cambio, de que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente, preferíamos que no le hubiese pasado nada. Ahora, a esperar cómo evoluciona. Imagino que le harán más estudios para confirmar si realmente es así como dicen. A todos nos hubiese gustado que llegara sin ningún tipo de problema, pero no está siendo así. No solo con él, sino con la mayoría de los jugadores, que vienen arrastrando molestias y todavía no están del todo recuperados. Nuestra prioridad es ponerlo bien y que llegue de la mejor manera posible”.

ASÍ VIVIÓ SCALONI EL CAMBIO DE MESSI 😱



🇦🇷 El DT de la Selección Argentina relató cómo vio el partido de Inter Miami vs. Philadelphia, encuentro donde Leo salió de cambio por una fatiga.



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“Es imposible reemplazar a Di María”

En otro tramo de la extensa entrevista, Scaloni se refirió a dos ausentes con nombre propio para el próximo Mundial: Ángel Di María (por decisión propia) y Paulo Dybala, por determinación del propio entrenador. Ante la consulta sobre cómo suplir a Fideo en la selección, Scaloni sentenció: “Es imposible”. Y añadió: “Lo que tenés que hacer es intentar convivir. O, mejor dicho, seguir siendo competitivos, sabiendo que no está. Fue un jugador que no solo por su calidad sino por todo lo que generaba en el rival, es irremplazable. A nosotros nos podía jugar por derecha, por izquierda. Son cosas que a todos los entrenadores les van pasando. Todos van cumpliendo años. Nuestra meta como entrenador de selección es ir mirando abajo y continuamente, para que el que esté ahora en la selección no se duerma: buscar chicos jóvenes que puedan aportar y meter presión a estos grandes jugadores. Pero Ángel es de los mejores que ha tenido la historia del fútbol argentino y ha dejado un legado maravilloso. Buscaremos la manera de jugar que sea parecida a cuando él estaba. Sin su gambeta, sin la genialidad que él tenía”.

Y sobre Dybala, Scaloni valoró: “Está de más decir que es un gran jugador. Ha vuelto de una manera excepcional con su equipo [la Roma de Italia]. Han entrado en Champions con una aparición suya muy buena en los últimos partidos. Esto es como siempre. Los jugadores van saliendo, van viniendo jóvenes que pueden ir aportando. En nuestro caso hay chicos que en esa posición se han consolidado, que merecen una oportunidad. Y hemos tomado la decisión de poner a otros chicos. Es indudable la calidad que él tiene, es indudable que lo queremos, que es un chico espectacular, pero nosotros siempre miramos el presente, lo que nos pueden dar también a futuro y hoy hay otros chicos que nos pueden aportar. Tanto él como otros chicos que han sido campeones del mundo han quedado afuera”.

Lionel Scaloni y Paulo Dybala, durante un entrenamiento de la selección argentina en una imagen de archivo Gustavo Pagano - Getty Images South America

Además, se ilusionó por el estado físico de Nico Paz (quien no jugó el último partido con el Como de Italia por decisión de su entrenador, Cesc Fábregas) y elogió a Emiliano “Dibu” Martínez: “Entiendo que si hubiera habido una posibilidad de que [Paz] pudiera haber jugado… hubiera jugado. No creo que haya entrenador de un club que piense en la selección. Pero está bien. Es así. Ellos se jugaban la Champions League y si Nico no jugó, creo que no jugó por un tema de que no estaba bien. Le agradezco (a Cesc) que haya pensado en la selección, pero creo que pensó en el Como, en que era lo mejor que no jugara si no estaba en condiciones. Estoy seguro de eso, porque así tendría que ser. Yo haría eso en el caso de que fuera entrenador de un club, sin arriesgar al jugador. Y eso es lo que hicieron. Esperamos verlo acá, analizarlo y ver qué situación nos vamos a encontrar. Puede estar bien y eso es lo más importante. Es cuestión de días".

Y sobre “Dibu”, quien mencionó a la selección en medio de los festejos por la obtención de la Europa League con Aston Villa, Scaloni afirmó: “Lo que él dice y hace es el fiel reflejo de la confianza que tiene. Es un chico que desde que ha estado con nosotros nos ha aportado tanto su nivel competitivo máximo como su positividad dentro del grupo. Lo que hace diariamente en su club, lo que dijo después de la final, de estar pensando en el Mundial es espectacular. Esperemos que llegue bien, que se cure de su lesión. Está de más decir que para nosotros es importante. En cualquier caso, tenemos chicos en los que también confiamos. Para nosotros, Emiliano es fundamental”.

Lionel Scaloni elogió a Emiliano "Dibu" Martínez LUIS ROBAYO - AFP

La renovación que aún no llega

Scaloni también enumeró las razones por las que el equipo argentino aún no encara una renovación profunda y la mayoría de los campeones del mundo están en la lista preliminar de 55 para el próximo Mundial: “Hace un año y meses fuimos campeones de América y con esos mismos jugadores. La renovación se tiene que hacer en tanto y en cuanto el que está adentro de la cancha no rinda. No va por una cuestión sólo de edad. Cambiamos o renovamos si vemos que el que está abajo viene muy bien y el que está jugando no viene bien. Es una señal que siempre hemos hecho. No hemos encontrado en ellos ese bajón de tensión. Siempre querían más. ¿Por qué cambiarlos si no lo merecen? Hemos sido siempre sinceros con ellos. Los chicos que están hoy no nos han demostrado no querer estar. Y segundo, no bajar el nivel. Así hemos actuado con los que están. Sumado a que creo que la edad de algunos es una edad justa para repetir mundial. Los que son mayores, caso Otamendi, compiten como si tuvieran 30 años. Creo que las cosas están dadas como para que los que estén lo merezcan y han hecho lo posible para rendir".

En otro tramo de la entrevista, Scaloni se refirió a todas las enseñanzas que le dejó Qatar 2022 y cómo las empleará en la próxima Copa del Mundo: “¿Qué aprendí? Aprendí que en un Mundial uno tiene en mente una cosa y después, a medida que van pasando los partidos, y tenés la suerte de avanzar, te permite poder ir cambiando. Más allá de que la decisión de la lista es importante… uno puede pensar que son 26… y estamos esperando hasta el final porque creemos que pueden ser todos importantes. Nos han demostrado todos que van a ser importantes. En el mundial anterior hemos utilizado a todos los jugadores de campo. Y jugadores que a priori eran jóvenes terminaron siendo súper competitivos. Por eso creemos que en este mundial puede pasar lo mismo. Aprendimos de eso, de que en una lista de 26, un jugador o dos pueden ser realmente importantes. Y por eso… esperar hasta el final“.

Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, tres históricos de la selección argentina Marcos Brindicci - Getty Images South America

El entrenador de Pujato (Santa Fe) recordó la ya famosa conferencia de prensa en el Maracaná tras vencer por primera vez a Brasil en un partido por Eliminatorias con gol de Nicolás Otamendi: “Era un momento complicado, no sólo a nivel personal. Después de haber sido campeón del mundo, necesitaba expresarlo. Esa es la realidad. Incluso, ver la respuesta de todos. Charlar con la gente que estaba alrededor nuestro. El cuerpo técnico, algunos jugadores, directivos. Y saber qué pensaban”, evocó el entrenador.

Y añadió: “Se venían cosas importantes. Había que seguir compitiendo. Y estaba.. no digo con la guardia baja, pero cuando te vienen todas esas cosas juntas… haber sido campeón, necesitaba expresarlo. Pero bajo ningún punto de vista ese comentario o esa rueda de prensa tenía carácter definitivo. Era un momento que lo venía pensando. No por haber ganado dije eso. Si hubiéramos perdido lo hubiera dicho así. Y me enseñaron que cuando tenés algo para decir lo tenés que decir. Porque creo que te sentís mejor. Más allá de lo que puede pasar después... el ruido y eso. A mí me dio una sensación de alivio poder expresarlo. Incluso que viniera después gente a hablar, a charlar, a encontrar una solución global para poder darle una vuelta a la situación. Fue positivo, después volvimos a ganar la Copa América, el equipo siguió compitiendo, tienen muestras todos de querer seguir compitiendo y eso a mí me llenó de orgullo".

Scaloni se va del Maracaná, la noche en que puso en duda su continuidad Santiago Filipuzzi/ Enviado especial - Santiago Filipuzzi

Otro tema en la entrevista fue el de su continuidad al frente del equipo albiceleste. “El otro día estuve hablando con el presidente y salió este tema [el contrato]. Tanto de nuestra parte como de la suya la predisposición por estar es máxima. Nos sentaremos a hablar. Hablar de una renovación ahora, más allá de que todos queramos seguir, o hay una predisposición... Lo importante ahora es un Mundial. Y un Mundial es mucho más importante que ver si un técnico sigue o no. Sobre todo en la cabeza de un montón de gente. No creo que haya problema en sentarse a hablar. Tenemos la mejor relación con el presidente. Ya veremos qué pasa. Ahora la cabeza está en el Mundial. Cuando termine, ya veremos”, afirmó.

Y, en el final de la entrevista, dejó un mensaje para todos los hinchas argentinos: “Lo más importante que los hinchas tienen que saber es que estos chicos y cada jugador que ha vestido esta camiseta ha dejado el máximo. A esta Copa vamos a ir de la misma manera. Dejando la vida por esta camiseta. Dando todo lo que tenemos que dar. Respetando a nuestra cultura, nuestra tradición, a la gente que va a viajar, a gastarse lo que sea para alentarnos. Ojalá que cuando termine el Mundial sea de la mejor manera. Que sepan que van a dejar el máximo. Son uno más de ellos, sin dudas. Yo como entrenador soy un hincha más puesto ahí. Quiero que mis jugadores respeten lo que es la cultura y la tradición de vestir esta camiseta: intentar siempre tener la pelota y cuando no se tiene evitar que te hagan un gol, alentar a tu compañero. Todo eso que nos enseñaron de chiquitos ellos lo tienen, lo llevan adentro. Intentaremos hacerlo de la mejor manera. Es lo que ellos llevan. El resultado… sabemos que el fútbol es muy traicionero, pero es mucho mejor que cuando las cosas van mal vos te vayas a tu casa diciendo que estos chicos dieron todo. Eso es lo que vamos a hacer. Ojalá vaya bien. No los vamos a dejar tirados. Vamos a dar el máximo para que sea difícil batirnos. Y que vengamos con una alegría".

"YO NO HUBIERA ESTADO ACÁ SI NO HUBIÉRAMOS GANADO, JA" 💬🇦🇷



Lionel Scaloni y la importancia de los resultados positivos y títulos logrados. @fczyz y @nanisenra en #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/TLwi8iBmEw — DSPORTS (@DSports) May 27, 2026

Y completó: “Argentina es un país en el que aparentemente sólo vale ganar, pero nosotros después de la Copa América 2019 fuimos terceros y quedó una buena sensación. No siempre es solo ganar. Estaremos mucho más contentos. ¡Yo no estaría acá si no hubiéramos ganado, eso está claro! Pero sí es verdad que hay maneras y maneras. Y eso es lo que ellos tienen claro".