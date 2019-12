Ameal, Pergolini y el resto de los integrantes de la nueva comisión directiva de Boca, en el museo del club. Fuente: FotoBAIRES

Jorge Ameal asumió la presidencia de Boca en un acto en el Museo de la Pasión Boquense. Junto al vicepresidente primero, Mario Pergolini, y en ausencia de Juan Román Riquelme, el líder de la lista ganadora de la elección de hace 11 días entregó los diplomas a los integrantes de la nueva comisión directiva y pareció seguir en campaña contra los integrantes de la conducción anterior.

Ameal puntualizó que este viernes se hará la distribución de cargos entre los nuevos miembros y que el próximo lunes tendrá lugar la primera reunión de la comisión directiva en la nueva gestión. Y ofreció una charla improvisada con los periodistas, en un tono combativo para con la anterior administración.

La principal crítica fue a una "falta de información" por el paradero de 500.000 euros que Boca debió recibir este año por el pase de Leandro Paredes, futbolista formado en el complejo Pedro Pompilio, a Paris Saint-Germain, proveniente de Zenit, de Rusia. El club francés depositó el medio millón en la cuenta de un tercero que debía girarlo a la entidad xeneize, pero Boca nunca recibió el dinero, por lo cual en mayo, durante la era Angelici, llevó el tema a la justicia argentina (Juzgado Federal número 4, secretaría 2).

"Que descubramos que hay 600.000 dólares que tiene un hacker es que no hay información. Seiscientos mil dólares tendrían que haber entrado al club, los hackearon y en el club no están. Vamos a presentarlo el lunes en el juzgado de Ariel Lijo", prometió Ameal, que a su vez se mostró molesto por tener que definir la situación del director deportivo, Nicolás Burdisso, que tiene un año más de contrato con Boca. "Quieren hacernos cargo a nosotros de algo que hicieron ellos. ¿Cómo firman un contrato por dos años? El tema Burdisso no somos nosotros: la anterior comisión hizo un contrato excediendo el mandato", criticó.

Informal, Pergolini cantó como un hincha; formal, Ameal criticó a la gestión anterior. Fuente: FotoBAIRES

Ameal trató, aunque sin mayores definiciones, otros temas ante la prensa. Estas fueron las frases más destacadas del nuevo presidente:

"Yo no acostumbro ofrecer títulos. No vamos a usar pasaporte, vamos a usar el carnet de Boca".

"Carlos [Tevez] es un ídolo de todos. Creo que se equivocó. En función de reconocerlo, creo que podrá jugar. Yo lo tuve como capitán. Un día nos dijo «vamos a salir campeones» y fuimos campeones. Es un ser humano excepcional".

"Muy bien el presidente de Conmebol [Alejandro Domínguez, a quien se presentó el último martes en Paraguay durante el sorteo por la Copa Libertadores]. Realmente excelente. Nos han tratado muy bien y empezamos otra etapa".

"Había una grieta y había que superarla. El gran conductor del puente antigrieta fue Román [Riquelme]".

"El club no es nuestro. Lo administramos circunstancialmente y no tenemos que equivocarnos".

"Vamos a ver la caja que tenemos. Queremos mantener el equipo y reforzarlo. Y vamos a trabajar fuertemente en la reforma de la cancha. De la cancha no nos vamos".