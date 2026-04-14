Superclásico: cuándo juegan River y Boca, por el Torneo Apertura 2026

Al Torneo Apertura 2026 le quedan tres jornadas para concluir la primera etapa, la 15ª y 16ª, más la novena que se postergó en su momento por el paro del fútbol argentino. En la primera de ellas se disputará el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental, enmarcado en el interzonal de la jornada.

El encuentro está programado para el domingo 19 de abril a las 17 (horario argentino) y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El Superclásico es el encuentro más importante que afrontarán ambos clubes en abril en medio de una intensa seguidilla de partidos que puede marcar el rumbo de ambos en la temporada 2026 que se interrumpirá en junio y julio por el Mundial 2026.

El Millonario marcha segundo en la zona B con 26 puntos producto de ocho triunfos, dos empates y tres caídas y ya está clasificado a octavos de final. Desde que Eduardo Coudet asumió la dirección técnica en lugar de Marcelo Gallardo, ganó los cinco partidos que disputó por el certamen local.

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, campeones del mundo con la selección argentina y referentes de River y Boca, respectivamante

El equipo dirigido por Claudio Úbeda está cuarto en el Grupo A con 21 unidades gracias a cinco victorias, seis igualdades y dos derrotas. En caso de ganarle a domicilio a su máximo rival, puede clasificarse a los playoffs si se le dan otros resultados y es máximo objetivo que el afrontará el partido, además querer estirar la ventaja en el historial entre sí.

El River vs. Boca del fin de semana no es el único de la temporada. Teniendo en cuenta que conforman diferentes grupos, en caso de avanzar a los playoffs pueden cruzarse en un encuentro eliminatorio. De no hacerlo, el segundo choque entre sí será en el Torneo Clausura 2026, también en la fecha 15, pero en la Bombonera.

El último Superclásico que se jugó en el Monumental lo ganó River por 2 a 1, con un recordado gol de Franco Mastantuono Marcos Brindicci - LA NACION

El historial del Superclásico

Los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 265 veces a lo largo de la historia con 93 victorias para Boca y 88 para River. Empataron en 84 ocasiones. La última vez en el Monumental fue triunfo del local por 2 a 1.

Por ligas nacionales, apartado en el que se agregó este Superclásico, se cruzaron en 217 oportunidades, con 79 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades.

apartado en el que se agregó este Superclásico, se cruzaron en 217 oportunidades, con 79 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades. Por copas nacionales, en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.

en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres. En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el equipo de la Ribera cosechó 11 triunfos y el riverplatense, 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 oportunidades.

Los últimos cinco Superclásicos