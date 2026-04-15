Boca - Barcelona: el llanto de Agustín Marchesin por una lesión en una rodilla que lo obligó a dejar la cancha

Gestos desesperados llamando a la asistencia. Apuro por pararse para evitar ser reemplazado. Esfuerzo que terminó con un desplome en el campo de juego. Desconsuelo entre lágrimas. Agustín Marchesin no podía continuar cuidando el arco de Boca ante Barcelona, de Ecuador, en el primer compromiso del equipo en la Bombonera por la Copa Libertadores. Un contratiempo que obligó a Claudio Ubeda a mover el banco de los suplentes para darle lugar a Leandro Brey.

Apenas siete minutos del partido habían transcurrido cuando en un ataque de Barcelona Marchesin se movió de un lado al otro para cubrir el arco y, sin chocar con nadie en el camino, terminó tirado en el césped pidiendo asistencia y tomándose la rodilla derecha. El arquero fue asistido por los médicos xeneizes y, a pesar de su esfuerzo y de cierta normalidad en los pasos que dio luego de incorporarse, no pudo seguir. En una de las tomas de la transmisión oficial se vio a Leandro Paredes consolar a Marchesin, que entre lágrimas alcanzó a decir “me rompí”.

"ME ROMPÍ LA RODILLA. ME ROMPÍ" la secuencia completa en La Bombonera: Marchesín recibió atención médica, intentó pararse... pero se dio cuenta al instante de la lesión y rompió en llanto. 😥



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Inmediatamente ingresó el carro para sacar al aquero de Boca, que subió por sus propios medios, pero cuando se sentó, se desplomó y lloró desconsolado, como sabiendo que la dolencia que lo había sacado del partido era de gravedad. Y justo se dio en la antesala del clásico con River del domingo próximo.

No es la primera vez que Marchesin pasa por una situación como ésta. El aquero llegó a este partido después de recuperarse de un desgarro que le había demandado 20 días de ausencia. Se había lastimado frente a Instituto, de Córdoba, también en la Bombonera, el 22 de marzo. Y había reaparecido este sábado, en el 1-1 frente a Independiente, también por el torneo Apertura.

De todos modos, desde hace algunos años viene luchando con lesiones. Jugando por Porto, de Portugal, en agosto de 2021 sufrió una distensión de ligamentos de una rodilla que le demandó casi 40 días de recuperación. Y en febrero de 2023 padeció una rotura total del tendón de Aquiles izquierdo durante un entrenamiento de Celta de Vigo, de España. Esa lesión requirió casi 200 días de cura.

El arquero intentó continuar pero no pudo; salió en carrito, en medio del llanto que no podía parar, después de decir "me rompí". Gonzalo Colini - La Nación

En 2024, jugando por Grêmio estuvo casi 40 días inactivo por dos lesiones, ya que sufrió primero una lesión en el aductor izquierdo que lo dejó inactivo 33 días, mientras que por un traumatismo de cráneo quedó afuera una semana y con varios estudios.

Desde su llegada a Boca, Marchesin sufrió dos desgarros (en 2025 estuvo 19 días sin jugar) y con esta dolencia en una de sus rodillas se abre un gran interrogante por sus posibilidades en el equipo que tiene demasiados compromisos entre el torneo local y la Copa Libertadores.