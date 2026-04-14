Cuándo juega River vs. Carabobo, por la Copa Sudamericana 2026

Este miércoles, River y Carabobo se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que comienza a las 21.30 (horario argentino), se disputa en el Monumental bajo la tutela del peruano Kevin Ortega y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. El minuto a minuto está en canchallena.com.

El Millonario no logró cumplir con su condición de favorito y en el debut empató 1 a 1 con Blooming en Bolivia. El único tanto del equipo argentino lo convirtió Sebastián Driussi, mientras que para los Pascaneros empató el delantero colombiano Anthony Vasquez Arcila.

River no pudo con Blooming y apenas empató 1 a 1 en la primera fecha del Grupo H de la Sudamericana 2026 Juan Carlos Torrejón - EFE

Los Granates, por su parte, dieron la sorpresa y derrotaron por la mínima diferencia a Bragantino con un gol de Ezequiel Neira. El defensor central es uno de los tres argentinos que juegan en Carabobo, mientras que los otros dos son el arquero y capitán Lucas Bruera, y el mediocampista Matías Núñez. Se clasificaron a la Sudamericana 2026 tras perder por penales ante Sporting Cristal en las rondas preliminares de la Libertadores.

River vs. Carabobo: todo lo que hay que saber

Fecha 2 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

Día : Miércoles 15 de abril.

: Miércoles 15 de abril. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro : Kevin Ortega (Perú).

: Kevin Ortega (Perú). TV : ESPN.

: ESPN. Streaming : Disney+ Premium.

: Disney+ Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso de este miércoles, Eduardo ‘Chacho’ Coudet, DT de River, no podrá contar con Lucas Martínez Quarta. El ‘Chino’ fue expulsado apenas comenzado el partido ante Blooming: fue la tarjeta roja más rápida de un jugador de River en un certamen internacional y, a su vez, la tercera más temprana contabilizando a todos los clubes argentinos. Su reemplazante sería Tobías Ramírez.

Lucas Martínez Quarta fue expulsado ante Blooming y no podrá jugar frente a Carabobo X.com

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.22 contra los 14.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Carabobo. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 6.33.

Posibles formaciones