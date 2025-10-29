Amistoso de la selección argentina: el rival de la fecha FIFA de noviembre

La selección argentina tiene por delante varios meses de preparación antes de intentar defender su condición de campeón del mundo en el Mundial 2026. En ese contexto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presidida por Claudio ‘Chiqui’ Tapia planifica amistosos. En noviembre, en la última fecha FIFA del año, el equipo dirigido por Lionel Scaloni viajará a España para entrenarse y jugará el viernes 14 el único partido de la gira ante Angola. No hará dos, como la mayoría de las selecciones.

La idea inicial era jugar otro encuentro en Kerala, India, una de las ciudades en las que más apoyo recibe en todo el mundo. Sin embargo, por motivos que no fueron revelados, se canceló la visita a ese país. Así, el equipo albiceleste le bajará el telón a este 2025 con el compromiso frente a Angola, que se quedó sin chances de jugar el Mundial en el Grupo D de las eliminatorias africanas, liderado por la revelación Cabo Verde.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el máximo dirigente de la Federación Angoleña de Fútbol, Fernando Alves Simoes Prensa AFA

Es probable que la próxima semana Scaloni anuncie la lista de convocados, en la que seguramente no faltarán Lionel Messi, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Nicolás González. Además, se esperan algunas sorpresas a raíz de que el cuerpo técnico pretende darle minutos a futbolistas que habitualmente tienen poca participación o no son convocados con regularidad.

En ese contexto, podrían repetir convocatoria los que debutaron ante Puerto Rico: Lautaro Rivero (River), Aníbal Moreno (Palmeiras) y José Manuel ‘Flaco’ López (Palmeiras). Además, hay otros jugadores de buen presente que se ilusionan con ser citados, tal es el caso de Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Matías Soulé (Roma). Por último, Julio Soler (Bournemouth), capitán de la selección argentina que recientemente se consagró subcampeona del Mundial Sub 20, podría tener una chance nuevamente.

Julio Soler se ilusiona con el Mundial 2026 en un puesto en el que faltan variantes Matias Delacroix - AP

Tras estos encuentros, el plantel albiceleste se reencontrará en marzo de 2026, entre el 23 y el 31, para jugar la Finalissima ante España. El torneo en cuestión pone cara a cara a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa, y está pendiente desde 2024. De jugarse (el único impedimento sería que la Furia Roja tenga que jugar el repechaje), sería la última prueba de fuego de ambos equipos antes de presentar la lista de convocados para jugar el Mundial. La sede aún no se dio a conocer, pero será neutral.

Clasificados al Mundial 2026

Sudamérica : Argentina; Brasil, Ecuador; Uruguay, Colombia y Paraguay.

: Argentina; Brasil, Ecuador; Uruguay, Colombia y Paraguay. Europa : Inglaterra.

: Inglaterra. África : Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil.

: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil. Asia : Australia, Japón, Irán, Jordania, Corea del Sur, Uzbekistán, Qatar y Arabia Saudita.

: Australia, Japón, Irán, Jordania, Corea del Sur, Uzbekistán, Qatar y Arabia Saudita. Oceanía : Nueva Zelanda.

: Nueva Zelanda. Repechaje: Bolivia (Conmebol) y Nueva Caledonia (Oceanía).