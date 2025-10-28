Fixture del Mundial Sub 17 Qatar 2025

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) llevará a cabo entre el 3 y 27 de noviembre el Mundial Sub 17 Qatar 2025, en el que estrenará el formato con 48 seleccionados que se implementará en los mayores desde Estados Unidos-Canadá-México 2026.

Los equipos se dividieron en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno, en los que se enfrentarán todos contra todos a una ronda. Los dos líderes más los ocho mejores terceros entre todas las zonas se clasificarán a los 16avos de final. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la definición.

Fixture del Mundial Sub 17 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Grupo A

Fecha 1

Sudáfrica vs. Bolivia - Lunes 3 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Qatar vs. Italia - Lunes 3 de noviembre a las 12.45 en la cancha 7.

Fecha 2

Bolivia vs. Italia - Jueves 6 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Qatar vs. Sudáfrica - Jueves 6 de noviembre a las 12.45 en la cancha 7.

Fecha 3

Bolivia vs. Qatar - Domingo 9 de noviembre a las 12.45 en la cancha 7.

Italia vs. Sudáfrica - Domingo 9 de noviembre a las 12.45 en la cancha 9.

Grupo B

Fecha 1

Japón vs. Marruecos - Lunes 3 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Nueva Caledona vs. Portugal - Lunes 3 de noviembre a las 12.15 en la cancha 4.

Fecha 2

Portugal vs. Marruecos - Jueves 6 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

Japón vs. Nueva Caledonia - Jueves 6 de noviembre a las 10 en la cancha 1.

Fecha 3

Portugal vs. Japón - Domingo 9 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Marruecos vs. Nueva Caledonia - Domingo 9 de noviembre a las 10.30 en la cancha 1.

Grupo C

Fecha 1

Costa Rica vs. Emiratos Árabes Unidos - Lunes 3 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

Senegal vs. Croacia - Lunes 3 de noviembre a las 10 en la cancha 1.

Fecha 2

Emiratos Árabes Unidos vs. Croacia - Jueves 6 de noviembre a las 12.15 en la cancha 4.

Senegal vs. Costa Rica - Jueves 6 de noviembre a las 12.45 en la cancha 9.

Fecha 3

Emiratos Árabes Unidos vs. Senegal - Domingo 9 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Croacia vs. Costa Rica - Domingo 9 de noviembre a las 11.45 en la cancha 4.

Grupo D

Fecha 1

Argentina vs. Bélgica - Lunes 3 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Túnez vs. Fiji - Lunes 3 de noviembre a las 12.45 en la cancha 9.

Fecha 2

Argentina vs. Túnez - Jueves 6 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Fiji vs. Bélgica - Jueves 6 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Fecha 3

Fiji vs. Argentina - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Bélgica vs. Túnez - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

Grupo E

Fecha 1

Haití vs. Egipto - Martes 4 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Inglaterra vs. Venezuela- Martes 4 de noviembre a las 12.15 en la cancha 4.

Fecha 2

Inglaterra vs. Haití - Viernes 7 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Egipto vs. Venezuela - Viernes 7 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Fecha 3

Egipto vs. Inglaterra - Lunes 10 de noviembre a las 12.45 en la cancha 7.

Venezuela vs. Haití - Lunes 10 de noviembre a las 12.45 en la cancha 9.

Grupo F

Fecha 1

Costa de Marfil vs. Suiza - Martes 4 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

México vs. Corea del Sur - Martes 4 de noviembre a las 10 en la cancha 1.

Fecha 2

México vs. Costa de Marfil - Viernes 7 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Suiza vs. Corea del Sur - Viernes 7 de noviembre a las 12.15 en la cancha 4.

Fecha 3

Suiza vs. México - Lunes 10 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Corea del Sur vs. Costa de Marfil - Lunes 10 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

Grupo G

Fecha 1

Alemania vs. Colombia - Martes 4 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Corea del Norte vs. El Salvador - Martes 4 de noviembre a las 12.45 en la cancha 9.

Fecha 2

El Salvador vs. Colombia - Viernes 7 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

Alemania vs. Corea del Norte - Viernes 7 de noviembre a las 10 en la cancha 1.

Fecha 3

El Salvador vs. Alemania - Lunes 10 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Colombia vs. Corea del Norte - Lunes 10 de noviembre a las 10.30 en la cancha 1.

Grupo H

Fecha 1

Brasil vs. Honduras - Martes 4 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Indonesia vs. Zambia - Martes 4 de noviembre a las 12.45 en la cancha 7.

Fecha 2

Brasil vs. Indonesia - Viernes 7 de noviembre a las 12.45 en la cancha 7.

Zambia vs. Honduras - Viernes 7 de noviembre a las 12.45 en la cancha 9.

Fecha 3

Zambia vs. Brasil - Lunes 10 de noviembre a las 11.45 en la cancha 4.

Honduras vs. Indonesia - Lunes 10 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Grupo I

Fecha 1

Tayikistán vs. República Checa - Miércoles 5 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

Estados Unidos vs. Burkina Faso - Miércoles 5 de noviembre a las 12.15 en la cancha 4.

Fecha 2

República Checa vs. Burkina Faso - Sábado 8 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Estados Unidos vs. Tayikistán - Sábado 8 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Fecha 3

República Checa vs. Estados Unidos - Martes 11 de noviembre a las 11.45 en la cancha 4.

Burkina Faso vs. Tayikistán - Martes 11 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Grupo J

Fecha 1

Panamá vs. Irlanda - Miércoles 5 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Paraguay vs. Uzbekistán - Miércoles 5 de noviembre a las 10 en la cancha 1.

Fecha 2

Paraguay vs. Panamá - Sábado 8 de noviembre a las 12.15 en la cancha 4.

Irlanda vs. Uzbekistán - Sábado 8 de noviembre a las 12.45 en la cancha 9.

Fecha 3

Irlanda vs. Paraguay - Martes 11 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Uzbekistán vs. Panamá - Martes 11 de noviembre a las 10.30 en la cancha 1.

Grupo K

Fecha 1

Francia vs. Chile - Miércoles 5 de noviembre a las 12.45 en la cancha 7.

Canadá vs. Uganda - Miércoles 5 de noviembre a las 12.45 en la cancha 9.

Fecha 2

Uganda vs. Chile - Sábado 8 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

Francia vs. Canadá - Sábado 8 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Fecha 3

Uganda vs. Francia - Martes 11 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Chile vs. Canadá - Martes 11 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

Grupo L

Fecha 1

Austria vs. Arabia Saudita - Miércoles 5 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Mali vs. Nueva Zelanda - Miércoles 5 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Fecha 2

Mali vs. Austria - Sábado 8 de noviembre a las 10 en la cancha 1.

Arabia Saudita vs. Nueva Zelanda - Sábado 8 de noviembre a las 12.45 en la cancha 7.

Fecha 3

Arabia Saudita vs. Mali - Martes 11 de noviembre a las 12.45 en la cancha 7.

Nueva Zelanda vs. Austria - Martes 11 de noviembre a las 12.45 en la cancha 8.

Todos los partidos se jugarán en ocho campos de juego del complejo Aspire Zone, situado en Al Rayyan. La final se disputará en el Estadio Internacional Khalifa, uno de los tantos escenarios que se utilizó durante Qatar 2022. Cada uno de los encuentros se podrán ver en vivo a través de la plataforma digital FIFA+. En la Argentina es probable que los encuentros del equipo albiceleste dirigido por Diego Placente se emitan por televisión, pero todavía no se oficializó el canal.

Tabla de campeones del Mundial Sub 17

El máximo ganador de la Copa del Mundo para menores de 17 años es Nigeria con cinco títulos. El primero lo consiguió en la edición inaugural de China 1985 y el último en Chile 2015. Brasil tiene cuatro coronas mientras que México y Ghana suman dos cada uno. Dieron la vuelta olímpica en una ocasión Francia, Unión Soviética, Arabia Saudita, Suiza, Inglaterra y Alemania.

Nigeria - 5

Brasil - 4

México / Ghana - 2

Alemania / Francia / Rusia / Arabia Saudita / Suiza / Inglaterra - 1

Alemania es el campeón vigente del Mundial Sub 17 y Nigeria el máximo ganador de la historia Achmad Ibrahim - AP

Todos los campeones del Mundial Sub 17