Amistosos de la selección argentina en 2026: esto es todo lo que se sabe de las fechas FIFA de octubre y noviembre

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó este fin de semana que la selección argentina disputará, luego de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, cuatro amistosos de a pares en las últimas dos ventanas del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

En octubre, entre los días 6 y 14, realizará una gira por Estados Unidos y, aunque no anunció los rivales, es sabido que uno de los cotejos será vs. México en el Soldier Field de Chicago o en el Metlife Stadium de Nueva Jersey. El otro oponente, se rumorea, puede ser Corea del Sur aprovechando el desembarco al país de su capitán y figura, Heung-min Son, quien recientemente fue contratado por Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS).

El cuerpo técnico de la selección argentina encabezado por Lionel Scaloni tendrá cuatro amistosos en el cierre del año para aceitar el equipo de cara a la Finalissima y el Mundial 2026

Luego, en la fecha FIFA de noviembre programada entre el 10 y 18, los destinos de la albiceleste serán Angola e India. En el continente africano, aunque tampoco se oficializó, el rival sería el país anfitrión en Luanda mientras que en Asia los oponentes podrían ser Estados Unidos o Qatar en Kerala. Quedó así descartada la presentación en el estadio Lusail de Doha, donde conquistó la Copa del Mundo hace tres años vs. Francia.

Los partidos de la selección argentina en lo que resta del 2025

Argentina vs. Venezuela - Eliminatorias Sudamericanas - Jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental.

- Eliminatorias Sudamericanas - Jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental. Ecuador vs. Argentina - Eliminatorias Sudamericanas - Martes 9 de septiembre a las 20 en el estadio Monumental Banco Pichincha.

- Eliminatorias Sudamericanas - Martes 9 de septiembre a las 20 en el estadio Monumental Banco Pichincha. Argentina vs. México - Amistoso internacional - Día, hora y estadio a confirmar (entre el 8 y el 16 de octubre en Chicago o Nueva Jersey)

- Amistoso internacional - Día, hora y estadio a confirmar (entre el 8 y el 16 de octubre en Chicago o Nueva Jersey) Argentina vs. rival a confirmar - Amistoso internacional - Día, hora y estadio a confirmar (entre el 8 y el 16 de octubre en Chicago o Nueva Jersey)

- Amistoso internacional - Día, hora y estadio a confirmar (entre el 8 y el 16 de octubre en Chicago o Nueva Jersey) Argentina vs. Angola - Amistoso internacional - Día y hora a confirmar (entre el 10 y el 18 de noviembre) - Estadio 11 de Noviembre de Luanda, Angola.

- Amistoso internacional - Día y hora a confirmar (entre el 10 y el 18 de noviembre) - Estadio 11 de Noviembre de Luanda, Angola. Argentina vs. rival a confirmar - Amistoso internacional - Día y hora a confirmar (entre el 8 y el 18 de noviembre) - Estadio Icónico de Lusail, Qatar.

La selección argentina ser reencontrará con México, tras el Mundial 2022 Julio Cortez - AP

Ya en 2026, el plantel se reencontrará en marzo, entre el 23 y el 31, para jugar la Finalissima ante España. El torneo en cuestión pone cara a cara a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa, y está pendiente desde 2024. Será la última prueba de fuego de ambos equipos antes de presentar la lista de convocados para jugar el Mundial -al que la Roja aún no está clasificada-.

Luego, ya con la nómina oficial definida, la Argentina jugaría uno o dos amistosos a pocos días del comienzo de la Copa del Mundo, como hizo en 2022 ante Emiratos Árabes Unidos.