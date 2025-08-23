Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026

La selección argentina tiene por delante dos partidos para finalizar su participación en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, al que ya está clasificada. Consiguió su boleto con varias jornadas de anticipación y, además, aunque no sea relevante de cara a la Copa del Mundo, se aseguró el primer lugar de la tabla de posiciones. Para finalizar el certamen clasificatorio se verá las caras con Venezuela y Ecuador.

El encuentro ante la Vinotinto, que se encuentra en zona de repechaje y sueña con jugar un Mundial por primera vez en la historia, será el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental. El compromiso frente a la Tri -ya clasificada-, en tanto, está programado para el martes 9 a las 20 en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

La selección argentina y Venezuela se enfrentarán en la penúltima fecha de las Eliminatorias JUAN BARRETO - AFP

En ambos compromisos, el entrenador del seleccionado albiceleste, Lionel Scaloni, podrá darle minutos a jugadores que habitualmente son tenidos en cuenta -y a otros que no- pero que no tienen tanta participación. En este contexto el cuerpo técnico probará variantes para conformar el mejor plantel posible de cara al certamen ecuménico del próximo año, con la ilusión de defender el título obtenido en Qatar 2022. Además, jugará un par de amistosos antes de fin de año.

Fixture y resultados de la selección argentina en las eliminatorias

1-0 vs. Ecuador (L).

3-0 vs. Bolivia (V).

1-0 vs. Paraguay (L).

2-0 vs. Perú (V).

0-2 vs. Uruguay (L).

1-0 vs. Brasil (V).

3-0 vs. Chile (L).

1-2 vs. Colombia (V).

1-1 vs. Venezuela (V).

6-0 vs. Bolivia (L).

1-2 vs. Paraguay (V).

1-0 vs. Perú (L)

1-0 vs. Uruguay (V)

4-1 vs. Brasil (L)

1-0 vs. Chile (V).

1-1 vs. Colombia (L).

Además de la Argentina, Ecuador y Brasil ya están clasificados a la próxima cita ecuménica y en la jornada que viene pueden lograrlo Uruguay, Paraguay y Colombia.

Los partidos de la selección argentina en lo que resta del 2025

La selección argentina y México tendrían todo arreglado para jugar un amistoso en Estados Unidos en octubre Aníbal Greco - La Nación