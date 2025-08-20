Amistosos de la selección argentina: el partido con México y otros posibles rivales

La selección argentina ya está clasificada al Mundial 2026, donde intentará defender el título obtenido en Qatar 2022, por lo que de acá hasta el comienzo del certamen en junio del año próximo, tendrá varios partidos para probar variantes, esquemas y jugadores diferentes. En ese contexto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya planifica amistosos para cada fecha FIFA y uno de los rivales a los que, de no mediar inconvenientes, se enfrentará, será México en octubre.

El partido se realizaría en Estados Unidos, precisamente en el Soldier Field de Chicago o en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, entre el 8 y el 14 de octubre. En la misma semana jugará otro encuentro en tierras norteamericanas, probablemente ante Corea del Sur, aprovechando el desembarco al país de su capitán y figura, Heung-min Son, recientemente contratado por Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS).

Heung-min Son, capitán y emblema de Corea del Sur, dejó Tottenham y se convirtió en refuerzo de LAFC Ahn Young-joon - AP

Luego, en la doble fecha FIFA de noviembre, el destino de la albiceleste sería África y el primer contendiente, Angola. En esa misma semana viajaría a Qatar para afrontar un amistoso en el estadio Icónico de Lusail, sede de la final del Mundial 2022 ante Francia, “muy probablemente” contra el seleccionado local, aunque Estados Unidos también se perfila como posible rival según le confiaron a LA NACION desde la AFA.

Los partidos de la selección argentina en lo que resta del 2025

Argentina vs. Venezuela - Eliminatorias Sudamericanas - Jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental.

- Eliminatorias Sudamericanas - Jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental. Ecuador vs. Argentina - Eliminatorias Sudamericanas - Martes 9 de septiembre a las 20 en el estadio Monumental Banco Pichincha.

- Eliminatorias Sudamericanas - Martes 9 de septiembre a las 20 en el estadio Monumental Banco Pichincha. Argentina vs. México - Amistoso internacional - Día, hora y estadio a confirmar (entre el 8 y el 14 de octubre en Chicago o Nueva Jersey)

- Amistoso internacional - Día, hora y estadio a confirmar (entre el 8 y el 14 de octubre en Chicago o Nueva Jersey) Argentina vs. un rival aún no definido - Amistoso internacional - Día, hora y estadio a confirmar (entre el 8 y el 14 de octubre en Chicago o Nueva Jersey)

- Amistoso internacional - Día, hora y estadio a confirmar (entre el 8 y el 14 de octubre en Chicago o Nueva Jersey) Argentina vs. Angola - Amistoso internacional - Día y hora a confirmar (entre el 10 y el 18 de noviembre) - Estadio 11 de Noviembre de Luanda, Angola.

- Amistoso internacional - Día y hora a confirmar (entre el 10 y el 18 de noviembre) - Estadio 11 de Noviembre de Luanda, Angola. Argentina vs. un rival aún no definido - Amistoso internacional - Día y hora a confirmar (entre el 8 y el 18 de noviembre) - Estadio Icónico de Lusail, Qatar.

Lionel Scaloni tiene varios meses para seleccionar al mejor plantel posible para el Mundial 2026 EITAN ABRAMOVICH - AFP

Ya en 2026, el plantel se reencontrará en marzo, entre el 23 y el 31, para jugar la Finalissima ante España. El torneo en cuestión pone cara a cara a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa, y está pendiente desde 2024. Será la última prueba de fuego de ambos equipos antes de presentar la lista de convocados para jugar el Mundial -al que la Roja aún no está clasificada-. Luego, ya con la nómina oficial definida, la Argentina jugaría uno o dos amistosos a pocos días del comienzo de la Copa del Mundo, como hizo en 2022 ante Emiratos Árabes Unidos.