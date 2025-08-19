Convocados de la selección argentina para enfrentar a Venezuela y Ecuador: esta es la prelista de Scaloni

El DT del campeón del mundo y bicampeón de América, Lionel Scaloni, armó una lista preliminar con 31 futbolistas; algunos “reservados“ no estarán en la nómina definitiva
Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, confeccionó una lista preliminar de convocados para la doble fecha FIFA de Eliminatorias de septiembre, en la que el campeón del mundo y bicampeón de América cerrará su participación en el certamen frente a Venezuela -L- y Ecuador -V-. Además del capitán Lionel Messi, están todos los referentes y hay sorpresas y jugadores que regresan a la convocatoria. La nómina definitiva se anunciará en las próximas semanas.
El seleccionado albiceleste ya se aseguró la clasificación al Mundial 2026 y, además, el primer lugar de la tabla de posiciones. Por este motivo, el entrenador podrá darle minutos a jugadores que habitualmente son tenidos en cuenta pero que no tienen tanta participación. También, evidentemente, el cuerpo técnico probará variantes para conformar el mejor plantel posible de cara al certamen ecuménico, con la ilusión de defender el título obtenido en Qatar 2022.
- El encuentro ante la Vinotinto será el 4 de septiembre en Buenos Aires y el compromiso ante La Tri el 9 del mismo mes en Guayaquil.
En ese contexto, en la prelista publicada recientemente aparecen nuevamente algunos futbolistas que, por lesiones o decisiones tácticas, habían perdido terreno en la consideración de Scaloni: Marcos Acuña, Valentín Carboni y Ángel Correa. El lateral izquierdo está en su mejor momento desde que juega en River y volverá a competir por el puesto de ‘3′ con Nicolás Tagliafico. El talentoso mediocampista se recuperó de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y debutó con gol el fin de semana pasado en Genoa, club al que llegó a préstamo desde Inter de Milán. ‘Angelito’, por su parte, se adaptó de inmediato a Tigres y se ganó el llamado.
La nómina, aunque no es la definitiva, tiene sorpresas. El DT incluyó por primera vez al mediocampista Alan Varela (Porto) y al delantero José Manuel ‘Flaco’ López (Palmeiras). Además, regresaron a la consideración los juveniles Julio Soler y Claudio ‘Diablito’ Echeverri; mientras que Franco Mastantuono figura nuevamente entre los citados, ahora como jugador de Real Madrid, equipo en el que ya fue presentado.
De los ausentes, el nombre más llamativo es el de Enzo Fernández, pero tiene una justificación: fue expulsado ante Colombia y debe cumplir dos fechas de sanción. Además, es un buen momento para que descanse, ya que culminó la temporada 2024-2025 con Chelsea el 13 de julio, tras ganar el Mundial de Clubes 2025, y ya comenzó la Premier League de Inglaterra 2025-2026, por lo que prácticamente no tuvo vacaciones.
Prelista de convocados de la selección argentina
Arqueros
- Emiliano Martínez – Aston Villa
- Walter Benítez – Crystal Palace
- Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
Defensores
- Cristian Romero – Tottenham Hotspur
- Nicolás Otamendi – Benfica
- Nahuel Molina – Atlético de Madrid
- Gonzalo Montiel – River Plate
- Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
- Juan Foyth – Villarreal
- Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
- Marcos Acuña – River Plate
- Julio Soler – AFC Bournemouth
- Facundo Medina – Olympique de Marsella
Mediocampistas
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen
- Alan Varela – FC Porto
- Leandro Paredes – Boca Juniors
- Thiago Almada – Atlético de Madrid
- Nicolás Paz – Como 1907
- Rodrigo De Paul – Inter Miami
- Giovani Lo Celso – Real Betis
- Claudio Echeverri – Manchester City
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Valentín Carboni – Genoa
Delanteros
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
- Ángel Correa – Tigres UANL
- Julián Álvarez – Atlético de Madrid
- Nicolás González – Juventus
- Lionel Messi – Inter Miami
- Lautaro Martínez – Inter de Milán
- José Manuel López – Palmeiras
