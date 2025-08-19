Convocados de la selección argentina para enfrentar a Venezuela y Ecuador: esta es la prelista de Scaloni

Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, confeccionó una lista preliminar de convocados para la doble fecha FIFA de Eliminatorias de septiembre, en la que el campeón del mundo y bicampeón de América cerrará su participación en el certamen frente a Venezuela -L- y Ecuador -V-. Además del capitán Lionel Messi, están todos los referentes y hay sorpresas y jugadores que regresan a la convocatoria. La nómina definitiva se anunciará en las próximas semanas.

El seleccionado albiceleste ya se aseguró la clasificación al Mundial 2026 y, además, el primer lugar de la tabla de posiciones. Por este motivo, el entrenador podrá darle minutos a jugadores que habitualmente son tenidos en cuenta pero que no tienen tanta participación. También, evidentemente, el cuerpo técnico probará variantes para conformar el mejor plantel posible de cara al certamen ecuménico, con la ilusión de defender el título obtenido en Qatar 2022.

El encuentro ante la Vinotinto será el 4 de septiembre en Buenos Aires y el compromiso ante La Tri el 9 del mismo mes en Guayaquil.

El cuerpo técnico de la selección argentina planifica variantes para probar a diferentes jugadores

En ese contexto, en la prelista publicada recientemente aparecen nuevamente algunos futbolistas que, por lesiones o decisiones tácticas, habían perdido terreno en la consideración de Scaloni: Marcos Acuña, Valentín Carboni y Ángel Correa. El lateral izquierdo está en su mejor momento desde que juega en River y volverá a competir por el puesto de ‘3′ con Nicolás Tagliafico. El talentoso mediocampista se recuperó de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y debutó con gol el fin de semana pasado en Genoa, club al que llegó a préstamo desde Inter de Milán. ‘Angelito’, por su parte, se adaptó de inmediato a Tigres y se ganó el llamado.

La nómina, aunque no es la definitiva, tiene sorpresas. El DT incluyó por primera vez al mediocampista Alan Varela (Porto) y al delantero José Manuel ‘Flaco’ López (Palmeiras). Además, regresaron a la consideración los juveniles Julio Soler y Claudio ‘Diablito’ Echeverri; mientras que Franco Mastantuono figura nuevamente entre los citados, ahora como jugador de Real Madrid, equipo en el que ya fue presentado.

Alan Varela es es titular indiscutido en Porto y fue citado por primera vez a la Mayor Prensa Porto

De los ausentes, el nombre más llamativo es el de Enzo Fernández, pero tiene una justificación: fue expulsado ante Colombia y debe cumplir dos fechas de sanción. Además, es un buen momento para que descanse, ya que culminó la temporada 2024-2025 con Chelsea el 13 de julio, tras ganar el Mundial de Clubes 2025, y ya comenzó la Premier League de Inglaterra 2025-2026, por lo que prácticamente no tuvo vacaciones.

Prelista de convocados de la selección argentina

Arqueros

Emiliano Martínez – Aston Villa

Walter Benítez – Crystal Palace

Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

Defensores

Cristian Romero – Tottenham Hotspur

Nicolás Otamendi – Benfica

Nahuel Molina – Atlético de Madrid

Gonzalo Montiel – River Plate

Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

Juan Foyth – Villarreal

Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

Marcos Acuña – River Plate

Julio Soler – AFC Bournemouth

Facundo Medina – Olympique de Marsella

Mediocampistas

Alexis Mac Allister – Liverpool

Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen

Alan Varela – FC Porto

Leandro Paredes – Boca Juniors

Thiago Almada – Atlético de Madrid

Nicolás Paz – Como 1907

Rodrigo De Paul – Inter Miami

Giovani Lo Celso – Real Betis

Claudio Echeverri – Manchester City

Franco Mastantuono – Real Madrid

Valentín Carboni – Genoa

Delanteros