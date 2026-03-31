Amistosos: Ecuador no hizo valer una expulsión en Países Bajos y Paraguay no pudo con Marruecos

Las selecciones cierran la ventana FIFA entre repechajes y amistosos rumbo al Mundial 2026, que comenzará dentro de dos meses y 11 días. De los tantos combinados sudamericanos que se exigieron este martes, resultaba interesante conocer qué sacarían Ecuador y Paraguay en suelo europeo.

Los ecuatorianos, dirigidos por Sebastián Beccacece, visitaron en Eindhoven su Países Bajos. Casi replicaron aquel encuentro de la fase de grupos de Qatar 2022, ya que también terminaron 1-1, aunque el contexto y la historia de este duelo fueron muy diferentes.

Gonzalo Plata fue una pesadilla para los neerlandeses, especialmente en la primera mitad: provocó la expulsión y el penal de la igualdad. ANP - Getty Images Europe

Primero porque, como en el pasado Mundial, en el comienzo los neerlandeses se pusieron en ventaja. Este martes ocurrió antes de que se cumplieran tres minutos. Tras una jugada colectiva que comenzó en los pies de su arquero, Mark Flekken, exprimieron espacios del mediocampo ecuatoriano y un centro raso de Cody Gakpo (el autor del gol en el último cruce) fue desviado por William Pacho, que anotó en contra.

Pero antes del duodécimo minuto se produjo la expulsión a Denzel Dumfries, por haberle cometido como último hombre una infracción a Gonzalo Plata. Y aunque desde muy temprano Ecuador tuvo un hombre más y, diez minutos más tarde, obtuvo un penal, no logró más que igualar. Lo hizo mediante una ejecución de Enner Valencia, también goleador en aquella paridad de 2022.

Pero el conjunto sudamericano fue más. Los anaranjados pasaron a padecer el asedio tricolor, aunque más de dominio que de situaciones claras de gol que hicieran temblar la comodidad de Flekken. Cada remate (varios más que los del local) fue desviado.

El arquero Gonzalo Valle sufrió una lesión por la que fue retirado en camilla y reemplazado por David Cabezas; el titular es Hernán Galíndez, que atajó el jueves ante Marruecos. ANP - Getty Images Europe

Así, después de estar cerca de ganarle a Marruecos en España (sufrió una igualdad in extremis), sumó otro empate. En ambos balances le queda el sabor amargo de no haber dado la puntada final.

Y pasó por la misma situación que Brasil cuando perdió contra Francia el jueves: no aprovechar el jugador de más. La verde-amarela caía por 1-0 cuando fue echado Dayot Upamecano, pero el subcampeón amplió el triunfo parcial. Luego, Brasil sólo alcanzó a descontar. En todo caso, ambos equipos sudamericanos tuvieron grandes medidas ya cerca de la Copa del Mundo.

Compacto de Países Bajos 1 vs. Ecuador 1

Antes había sido el turno de Paraguay, al que dirige Gustavo Alfaro, y que venía de ganarle (1-0) a Grecia en condición de visitante. Esta vez en suelo francés, la Albirroja se encontró con la propia selección marroquí, de escala superior a la helena.

Alfaro construyó un duro combinado al que Marruecos sintió en casi todo el encuentro. En un escenario de Niza colmado por los magrebíes en los cuatro costados, Paraguay presentó sus credenciales, fue tan combativo como suele serlo su rival de este martes y llegó claro al arco de Yassine Bounou.

Achraf Hakimi fue clave en Marruecos: el capitán aportó las dos asistencias en el triunfo sobre Paraguay. Eurasia Sport Images - Getty Images Europe

Al menos hizo figura por un rato al arquero: entre otras jugadas, lo forzó a una doble atajada con las piernas, la segunda, con la zurda y casi a contrapié. En cambio, los africanos se aproximaron entregándole pelotas fáciles a Orlando Gill, el arquero de San Lorenzo. Por su parte, Gabriel Ávalos, delantero de Independiente (jugará el clásico con Racing el fin de semana), acumuló 68 minutos de acción.

Se fueron al descanso en cero, pero la tendencia cambió pronto al regreso. En el primer ataque, a los tres minutos, Achraf Hakimi escaló por la banda derecha y centró bajo y la defensa paraguaya perdió el ingreso al área de Bilel El Khanouss, que definió por encima de Gill.

Marruecos no fue mejor que Paraguay, pero a la selección entrenada por Gustavo Alfaro le faltó la efectividad que sí tuvieron los africanos. Eurasia Sport Images - Getty Images Europe

Y cinco minutos después, Julio Enciso entregó mal una pelota en la zona de tres cuartos de campo ajeno y salió una veloz contragolpe en el que desbordó nuevamente el capitán y asistió por lo bajo para que en este caso Neil El Aynaoui empujara la pelota en el área chica.

Resumen de Marruecos 2 vs. Paraguay 0

Más allá de la paridad constante en el desarrollo, Paraguay tuvo jugadas como para anotar y llevar más algo: una doble chance de Enciso, dos cabezazos de Gustavo Gómez y un cierre justo que le privó a Gustavo Caballero hacer el gol tras esquivar una salida de Bounou. Y pudo hacerlo recién a falta de tres minutos para el final, con un cabezazo cruzado tras un envío pasado de Juan Cáceres, ex futbolista de Lanús. Tuvo la última oportunidad, pero no pateó.

De todas maneras, las conclusiones de ambos amistosos resultan positivas para los paraguayos, si es considerado el juego más que los resultados.