Lewandowski anunció que se va de Barcelona al final de la temporada

Fue un viaje a la altura de lo que se esperaba de él. Pero el periplo ha concluido. Robert Lewandowski anunció este sábado que dejará de ser jugador de Barcelona dentro de un par de semanas, cuando finalice la temporada 2025/26 que ya consagró al equipo culé como campeón de la liga española.

El delantero polaco, de 37 años, llegó de Bayern Munich a mediados de 2022 a un Barça en plena depresión que aún no asumía la ida de Messi y que estaba sumergido en conflictos institucionales y financieros que parecían no tener salida. Lewandowski deja el club con una buena cosecha de títulos: además de las cuatro ligas -entre ellas la actual, que aún no finalizó, lograda hace algunos días-, obtuvo una Copa del Rey y tres supercopas domésticas, estos tres logros con Real Madrid enfrente, clásico rival al que le convirtió 6 goles en 11 clásicos.

Lewandowski levanta el trofeo de la Supercopa de España, conquistado en enero ante Real Madrid, en Jeddah HAITHAM AL-SHUKAIRI - AFP

Según consigna el diario catalán Mundo Deportivo, los 119 tantos anotados lo ubican en el puesto 14° histórico de Barcelona, por encima del búlgaro Hristo Stoichkov (117).

El mensaje de Lewandowski

“Después de cuatro años llenos de retos y trabajo duro, es hora de seguir adelante -comienza su mensaje posteado en Instagram-. Me marcho con la sensación de haber cumplido la misión. Cuatro temporadas, tres campeonatos. Jamás olvidaré el cariño que recibí de la afición desde mis primeros días. Catalunya es mi lugar en la tierra. Gracias a todos los que conocí durante estos cuatro maravillosos años. Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera. El Barça ha vuelto a donde pertenece. Visca el Barça. Visca Catalunya”.

Lewandowski cumplirá 38 años el 21 de agosto próximo, y aún no se conoce cómo seguirá su carrera. Lo cierto es que continuará, ya que ha tenido suculentas ofertas de clubes de Arabia Saudita y la MLS. Por lo pronto, disfrutará del Mundial desde afuera, ya que la selección de Polonia no logró clasificarse. El atacante disputó las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Qatar 2022, en esta última, con un recordado cruce con Lionel Messi durante el Argentina 2 vs. Polonia 0 por la fase de grupos.

La oportunidad de la despedida ante el público culé será este domingo, cuando desde las 16.15 (hora argentina) Barcelona reciba a Betis, por la penúltima fecha de la liga. Al respecto, se pronunció Hansi Flick, el DT del equipo campeón: “He hablado con Lewandowski, ha tenido un gran tiempo en Barcelona. En todos los títulos que he ganado ha estado él y para mí es un privilegio trabajar con él. Es un profesional, siempre da lo máximo para dar lo mejor y alcanzar su máximo nivel”, ponderó el entrenador alemán.