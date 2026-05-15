Cómo ver el Mundial: la TV argentina se prepara para el torneo más televisado y extenso de la historia

Se transmitirán 104 partidos y habrá hasta seis encuentros por día; la vuelta del líder, la pelea de las señales deportivas y la austeridad de la TV Pública; apuestas y enviados

LA NACION Federico Águila Escuchar Nota

La cuenta regresiva ya empezó. En menos de un mes, millones de argentinos estarán pendientes de un calendario que dominará sus agendas durante 39 días. La fiebre mundialista vivirá por primera vez una Copa del Mundo con una cantidad inédita de partidos que arrancarán al mediodía y se extenderán más allá de la medianoche. Será el Mundial más televisado y extenso de la historia.

Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt serán la dupla principal de Telefe

Desde el puntapié inicial el próximo 11 de junio en el estadio Azteca hasta la final, el 19 de julio en Nueva Jersey, se disputarán 104 partidos, cuarenta más de los que se jugaron en Qatar cuatro años atrás. En ese lapso solo habrá tres días sin competencia y en la primera fase se vivirá una verdadera maratón de fútbol, con jornadas programadas con cuatro y hasta seis encuentros diarios.

Quién transmitirá los partidos, en qué plataforma y en qué horarios son preguntas que empiezan a ser parte de las conversaciones de los hinchas mientras se acerca una nueva Copa del Mundo, que esta vez tendrá la particularidad que se disputará en tres países (Estados Unidos, México y Canadá) y pasará de 32 a 48 selecciones.

Mariano Closs y Diego Latorre vuelven a transmitir un Mundial, esta vez para ESPN

Mientras algunos afortunados afinan presupuestos y arman las valijas para vivir el Mundial en la cancha, la mayoría de los hinchas que sueña con la cuarta estrella hace planes para ver por la tele a la selección de Scaloni, que jugará su primer encuentro en un mes. También a los candidatos de siempre, como España, Francia o Brasil; y a debutantes como Cabo Verde, Curazao o Uzbekistán.

Las señales de aire y deportivas están en la recta final para salir a la cancha y captar una audiencia cada vez más apetecible. Las cifras globales del Mundial son impactantes: el de Qatar atrajo a 5000 millones de hinchas a través de todas las plataformas, como televisión, digital y redes sociales.

Con 91 años, Macaya Márquez cubrirá su Mundial número 18, contratado por DSports

La final entre Francia y Argentina, que se disputó en el estadio de Lusail, alcanzó la mayor audiencia de la historia, con 1420 millones de espectadores. En nuestro país, el partido que consagró a Lionel Messi tuvo picos históricos de rating: 63 puntos solo entre la TV Pública y TyC Sports.

Los canales que transmiten

Después de 16 años, Telefe marcará el regreso a la grilla mundialista de un canal privado de aire para transmitir con derechos exclusivos una copa del mundo. Lejos en el tiempo quedó aquella dura competencia de hace dos décadas, en Alemania, entre las dos pantallas líderes, cuando El Trece y Telefe se enfrentaron en el Mundial de 2006.

Los 104 juegos solo se podrán seguir en vivo y en directo a través de DSports, que tiene los derechos exclusivos.

Las figuras que llevará Dsports al Mundial 2026 para todas sus plataformas andrea fischer fotografa

En tanto, ESPN se suma por primera vez a la grilla con derechos de transmisión a través de su plan premium.

Por decisión del gobierno libertario, la TV Pública tendrá una austera retransmisión de una decena de partidos, incluidos los de la selección argentina.

Por su parte, TyC Sports, el gran protagonista de los últimos mundiales, cerró a último momento la transmisión, tras una una dilatada negociación entre sus propietarios.

Cómo se preparan

DSports, la única señal que transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 y que hasta ahora solo podía verse en el país en Directv, tendrá una novedad que puede cambiar el mapa de los medios deportivos: a partir de junio también se podrá ver a través de Paramount+ en los principales proveedores de TV por cable, como Flow.

“Somos los únicos que tenemos los derechos de todos los partidos, además de una experiencia de más de veinte años ligada a los mundiales. La cobertura está a la altura de nuestro evento principal”, dice a LA NACION Hernán Bidegain, director de DSports.

Hernán Bidegain, director de Contenidos Originales y Programación Dsports

Productor histórico de Torneos y desde hace cuatro años al frente de DSports, Bidegain detalla que la señal del Grupo Werthein (también propietaria de Torneos) enviará a Estados Unidos, México y Canadá más de 80 personas, entre técnicos, productores y periodistas. La cobertura incluirá, además de la Argentina, a varios países de la región.

La empresa de la familia Werthein tendrá una transmisión 24/7 que abarcará las tres señales para cubrir todos los partidos, además de programas y color: DSports, DSports2 y DSports+. Según adelanta Bidegain, la apuesta incluye tres centros de producción con base en Dallas, donde la Argentina jugará el segundo y tercer partido de la fase de grupos y donde está ubicado el centro de prensa de la Copa del Mundo.

La dupla principal de relatores de DSports está compuesta por Gustavo Kuffner y Sergio Goycochea. Y sumarán a las transmisiones a Enrique Macaya Márquez, quien con 91 años ostenta el record FIFA de coberturas ininterrumpidas en mundiales. El comentarista participó de su primera copa en Suecia 1958 y el mes próximo llegará a su cobertura mundialista consecutiva número 18.

“Nos preparamos para un torneo que va a ser muy demandante para producir. Tenemos el desafío por delante de trabajar en tres países, con mucha gente moviéndose, con una operativa mucho más compleja que las ediciones anteriores”, subraya Bidegain, exproductor de Fútbol de Primera y que cubrió su primera Copa del Mundo en Francia 98.

La apuesta es lograr que la señal tenga un mayor impacto en los hogares argentinos. Por eso confían en que la alianza con Paramount+ (sellada hace unos días a nivel global) les permita lograr uno de sus objetivos. “Estamos preparados para ofrecer un producto de calidad, algo que ya es nuestra marca distintiva. Este Mundial es un desafío desde todo punto de vista, va a haber mucha más gente que nos va a descubrir”, se entusiasma Bidegain.

La apuesta del líder

Los últimos partidos amistosos que jugó la selección de Scaloni en suelo argentino contra las ignotas Mauritania y Zambia le permitieron al DT sumar algunas conclusiones para armar la prelista de 55 jugadores que desembocará en la nómina definitiva de 26 que irán a Kansas a principios de junio. También sirvió para medir el nivel de expectativa que generan los campeones del mundo. En ambos partidos, Telefe promedió 27 puntos de rating, con picos de 30, una cifra que ya casi no se consigue en la TV abierta.

Federico Levrino, productor de televisión Alejandro Guyot

El canal líder hizo una ambiciosa jugada al adquirir los derechos del Mundial 2026. En total transmitirá en vivo a través de su pantalla 32 partidos, entre ellos, el inaugural en Ciudad de México y los de la selección argentina. La señal con sede en Martínez había sido el último privado de la TV abierta con derechos de transmisión, en el Mundial de Sudáfrica 2010.

En diálogo con LA NACION, Federico Levrino, director senior de contenidos y programación de Telefe, detalla que el canal hizo una gran apuesta por el fútbol desde hace cuatro años, cuando adquirió los derechos de la Copa Libertadores, Eliminatorias, Copa América y Mundial de Clubes, entre otras competiciones.

“Artísticamente estamos llevando un equipo inmenso”, destaca Levrino. Serán más de veinte enviados a Estados Unidos, México y Canadá, entre técnicos, productores, periodistas y figuras del canal.

Lucía Varela, productora ejecutiva que lidera la vertical de Deportes del canal, puntualiza que a la medianoche habrá un programa especial y que el Mundial, para esa señal, “arranca formalmente” con los últimos dos amistosos que disputará la selección días antes de la gran cita.

Telefe tiene asegurado transmitir un partido diario, con algunas jornadas que tendrán hasta dos encuentros. Habrá previas de dos horas de duración y pospartido de una hora.

La novedad está en que la copa se colará en toda la programación con móviles en vivo: desde A la Barbarossa, Cortá por Lozano, Ariel en su salsa hasta Gran Hermano, que tendrá una transmisión especial de los partidos de la Argentina para los integrantes de la casa.

Marley hará su tradicional Por el mundo junto a Ian Lucas y desde este fin de semana Iván de Pineda inaugurará su ciclo de viajes por las sedes mundialistas.

También habrá presencia con flashes informativos durante toda la jornada y diferentes envíos en los noticieros.

La dupla principal volverá a ser la tradicional de la señal: Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, junto a Sofía Martínez en campo de juego. Las bases principales estarán en Dallas y Kansas, primeros destinos de la selección.

“Nuestra propuesta es integral 360; es la apuesta de un canal líder y abierto”, plantea Levrino.

Las nuevas autoridades de la señal, que cambió de manos en 2025, esperan números impactantes en cuanto a rating para su gran apuesta de este año y por la que hicieron una fuerte inversión.

La pelea entre ESPN y TyC Sports

Las tradicionales señales deportivas que disputan la audiencia mundialista en el cable básico libraron sus batallas por el rating en los últimos mundiales con un claro ganador.

TyC Sports, el canal que comparten Torneos y el Grupo Clarín, contó hasta Qatar 2022 con los derechos de transmisión y obtuvo una clara ventaja sobre su competidor natural, que igual siempre mantuvo representación en los países anfitriones.

Ariel Senosian y Hernán Feler, la dupla de TyC Sports que vuelve a transmitir una copa del mundo

“ESPN siempre tuvo una presencia muy fuerte en las copas del mundo, con equipos periodísticos de primer nivel y una cobertura integral. En esta edición además vamos a contar con la transmisión de 30 partidos en ESPN por Disney+ Plan Premium en todo Sudamérica: 22 de la fase de grupos, dos de la ronda de 32, dos de octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final, incluyendo los partidos de la selección nacional”, explica a LA NACION Bruno Zurlo, General Manager, Sports & Networks Latin America ESPN & Disney+.

La transmisión que se verá en el plan premium apostará al diferencial de sus figuras: Mariano Closs, Sebastián “Pollo” Vignolo, Miguel Simón y Diego Latorre, como punta de lanza en relatos y comentarios, con el agregado de los exjugadores de la selección Sergio “Kun” Agüero y Oscar Ruggeri. “A eso se suma un amplio equipo de periodistas, analistas y más de 25 exjugadores mundialistas que aportarán distintas miradas a la programación 24/7”, agrega Zurlo.

Diego Latorre comentará para ESPN ESPN

En cuanto a los enviados, desde la señal informan que viajarán más de cien personas que trabajarán en la cobertura, en un equipo integrado por periodistas, relatores, comentaristas, productores, técnicos y equipos digitales.

El viernes por la mañana, TyC Sports se subió finalmente al Mundial. Según comentaron a este medio fuentes al tanto de la negociación entre Torneos (proveedora de los derechos y a la vez propietaria de la mitad de las acciones del canal) y el Grupo Clarín (dueño del otro 50% de la señal deportiva) la transmisión finalmente logró destrabarse tras arduas idas y vueltas.

“Seguimos en conversaciones para tener 52 partidos más los de Argentina”, destacó una fuente de la empresa, que señaló que la semana próxima estará el detalle definitivo de la cantidad de partidos que se verán por el canal.

De los 60 enviados de TyC Sports que estuvieron en Doha hace cuatro años, esta vez la cifra será menor. La idea es que el canal tenga un piso de 20 enviados, con Hernán Feler y Ariel Senosiain como dupla principal.

TV Pública austera

Ya en el recuerdo quedó la cobertura del pasado Mundial, donde la TV Pública transmitió la mitad de los partidos y llegó a un histórico pico de rating durante la definición en Doha, con más de 40 puntos. También allá lejos quedó el 2014, cuando el programa kirchnerista Fútbol para Todos transmitió por la pantalla pública todos los encuentros en alta definición, con más de diez horas diarias en vivo.

Con la premisa del déficit cero y de que “los ciudadanos no financien el fútbol con los impuestos de todos”, la intervención libertaria decidió llevar adelante la transmisión más austera de los últimos años.

La TV Pública transmitirá solo diez partidos, entre ellos, los de la selección argentina. Por el acuerdo sellado con Torneos, la pantalla estatal replicará la transmisión completa de DSports, que iniciará cinco minutos antes de cada partido y finalizará cinco minutos después del pitazo final. No habrá intervención durante ese momento de periodistas de la señal ni de avisos publicitarios.

En medio del escándalo de Manuel Adorni (que tuvo bajo su órbita a los medios públicos) y su amigo Marcelo Grandio, que tenía producciones en la TV Pública, la intervención a cargo de Carlos Curci asegura que lo invertido en derechos de transmisión se pagará con acuerdos publicitarios.

En plena época de recortes, la TV Pública retransmitirá los partidos de la selección argentina Valeria Rotman

Pese a los pedidos de acceso a la información pública, desde el canal señalaron a este medio que tras el torneo se conocerán los montos de los derechos, los costos de producción y cuánto se recaudó en publicidad privada.

Desde el canal estatal aseguran que enviarán a Estados Unidos una dotación básica. Serán entre 12 y 15 profesionales para todos los medios públicos, “muy lejos de las 50 personas que mandaron a Qatar hace cuatro años”. Incluso revelan que en otras ediciones viajaban directivos, algo que, sostienen, no ocurrirá este año.

El espíritu de la transmisión de la TV Pública está dado más por la obligación que por el negocio. Empujados por las leyes que les exigen a los medios públicos transmitir a la selección, buscarán cumplir con la norma. Habrá programación diaria, y en la previa y pospartidos de la selección.

Entre las caras del canal figuran Greta Rodríguez, Alejandra Martínez, Gabriela Previttera y el exfutbolista de la selección Jonás Gutiérrez.