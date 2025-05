Ancelotti le abre las puertas de Real Madrid a Xabi Alonso: ¿la transición está en marcha?

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogió este sábado a Xabi Alonso, quien anunció el viernes que dejará de entrenar a final de temporada al Bayer Leverkusen y suena como sustituto del italiano, señalando que el exjugador merengue tiene “todas las puertas abiertas”.

“He leído que se va del Bayer. Ha hecho un trabajo fantástico y tiene todas las puertas abiertas porque es uno de los mejores entrenadores del mundo”, afirmó Ancelotti en la rueda de prensa previa al decisivo partido ante Barcelona, de este domingo, que puede marcar el destino de la liga.

Ancelotti comenta la salida de Xabi Alonso del Bayer Leverkusen... pic.twitter.com/8J54Zt1FaP — MARCA (@marca) May 10, 2025

El comentario tiene que ver con dos situaciones que están conectadas: la firme posibilidad de que Ancelotti deje de ser el entrenador de Real Madrid al final de la liga y los rumores de que Xabi Alonso -que en las últimas horas anunció su salida de Bayer Leverkusen- es el candidato principal para reemplazarlo.

Incluso, en las últimas horas circuló en las redes un video de cuando Ancelotti era entrenador de Xabi Alonso en Bayern Munich. En esa rueda de prensa, el italiano ponderó las cualidades del mediocampista como potencial gran director técnico. El tiempo le daría la razón. “Tiene todas las cualidades para ser un gran entrenador, porque posee conocimiento y experiencia”, sentenció Ancelotti, en una rueda de prensa de 2018. Y agregó en broma: “Estuvo conmigo dos años, y si hace todo lo contrario [a mí], será un gran entrenador”.

Ancelotti y Xabi Alonso, durante una rueda de prensa cuando el italiano era entrenador de Bayern Munich y el español, su dirigido

“Lo que pasa alrededor no nos ha afectado para nada. Estamos bien y con mucha confianza”, aseguró el Ancelotti, en alusión a los rumores que lo vinculaban con la selección de Brasil.

“La luna de miel no se acaba, seguirá para siempre. No hay nada más que añadir. El Madrid y el Milan se quedarán en el corazón, más que otros. Me siento muy bien aquí. Como en todas las relaciones, al principio hay mucha pasión y luego hay otras cosas. La luna de miel con el Madrid va a ser hasta el último día de mi vida”, aseveró.

En cuanto al estado de ánimo del Barcelona, que cayó eliminado el martes en las semifinales de la Liga de Campeones, Ancelotti recalcó que “el fútbol te da la oportunidad de reaccionar de inmediato” y se mostró diplomático.

“No siento alivio. Fue un partido fantástico, muy competido, con equipos con características diferentes. El Barsa estuvo muy cerca, hay que felicitar a Inter y PSG porque jugarán la final de la Champions. Será muy pareja y no hay favoritos”.

"Es muy complicado ganar una liga porque necesitas continuidad", dijo Ancelotti, en la previa al crucial partido contra Barcelona Jose Breton - AP

También señaló que si el Real Madrid gana la Liga será una buena temporada. “Es muy complicado ganar una liga porque necesitas continuidad. El hecho de estar cerca explica lo de mañana (domingo). Si el Barsa gana mañana tiene la Liga y si ganamos nosotros LaLiga se abre”, afirmó Ancelotti.

El Barcelona tiene cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid a falta de cuatro partidos.

Sobre el duelo, el entrenador destacó que el equipo está bien y “focalizado en lo que tiene que hacer”. “Estamos motivados e ilusionados, nos jugamos mucho. Tenemos la confianza de que lo podemos lograr. Va a ser difícil como lo han sido los otros clásicos esta temporada”, subrayó el técnico.

Con información de AFP