Carlo Ancelotti y un guiño para que Neymar pueda llegar al Mundial: “Tiene dos meses”

El italiano Carlo Ancelotti, director técnico de la selección de Brasil, abrió la puerta a la posibilidad de que Neymar esté en la lista definitiva del plantel que disputará Copa del Mundo 2026, según dijo en una entrevista publicada este sábado por el medio francés L’Equipe.

“Actualmente, está siendo evaluado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y por mí, y todavía tiene dos meses para demostrar que tiene las condiciones para disputar el próximo Mundial”, dijo Carletto al diario deportivo francés.

Neymar, de 34 años y máximo goleador de Brasil con 79 tantos en 128 partidos, quedó fuera de la última convocatoria nacional para los amistosos ante Francia y Croacia, y sigue distanciado de su mejor nivel físico en Santos, equipo con el que visitará a San Lorenzo el 28 de este mes, en un encuentro de la Copa Sudamericana.

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En su regreso al club, Ney tiene apenas una decena de partidos entre el Brasileirao y la Sudamericana para convencer a Carletto de que puede sumarse a la lista mundialista, que se anunciará el 19 de mayo.

“Neymar ha hecho y sigue haciendo historia en el fútbol brasileño. Es un gran talento y es normal que la gente piense que puede ayudarnos a ganar el próximo Mundial”, añadió el entrenador italiano.

Al ser preguntado si el exjugador del Barcelona y el Paris Saint-Germain debería estar al plenitud física para recibir el llamado, Ancelotti reconoció no saber la respuesta, pero consideró que “es capaz de volver al 100%”.

Carlo Ancelotti no convocó a Neymar para los últimos amistosos de la selección brasileña, pero le mantiene las puertas abiertas de cara al Mundial 2026 Maddie Meyer - Getty Images North America

“Lo he dicho en varias ocasiones y es algo muy claro: voy a llamar a los jugadores que estén físicamente preparados. Tras su lesión de rodilla, Neymar ha vuelto bien, está marcando goles. Debe seguir por ese camino y mejorar su condición. Está en el buen camino”, afirmó.

Ancelotti, quien transita su etapa de estreno como timonel de una selección nacional y es, además, el primer técnico extranjero en dirigir a la Canarinha, también se refirió a las posibilidades de otros estandartes como el veterano defensor Thiago Silva.

“Nunca miro la fecha de nacimiento en el pasaporte. Todos los jugadores brasileños pueden aspirar a estar en esa lista para el Mundial. No importa que tenga 41 años. Si merece estar, estará”, continuó su descripción.

Neymar se ilusiona con poder estar en el Mundial con Brasil y para eso necesita rendir al máximo en Santos, que esta noche juega por el Brasileirao Andre Penner - AP

La selección de Brasil tendrá su debut mundialista ante Marruecos en Nueva Jersey el próximo 13 de junio, por el Grupo C, que comparte junto a Haití y Escocia, sus otros dos rivales.

Esta semana, en el inicio de la Copa Sudamericana, Neymar no viajó a Ecuador para el debut con una ajustada derrota del Peixe frente a Cuenca, una decisión de su técnico Alexi Stival “Cuca” para ponerlo a punto. En cambio, el astro brasileño sí tendrá una nueva oportunidad de jugar este sábado, desde las 20, ante Atlético Mineiro por el Brasileirao y la próxima semana cuando Santos reciba al paraguayo Deportivo Recoleta por la competencia continental.