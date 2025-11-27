Andreas Pereira, ángel y demonio en la final de la Copa Libertadores

El recuerdo del error que le costó a Flamengo la final de la Copa Libertadores 2021 ante Palmeiras persiguió sin tregua a Andreas Pereira: mal control y pérdida de pelota en la salida, gol de Deyverson y triunfo 2-1 del Verdão durante la prórroga.

Pereira, ahora de 29 años, volverá a jugar este sábado la final del torneo continental. Palmeiras y Flamengo, de nuevo, son protagonistas, pero esta vez él viste la camiseta del equipo paulista.

“Ya pasó”

“¡Es el único futbolista que es ídolo del Palmeiras sin haber jugado un partido!”: la cruel broma se popularizó en el fútbol brasileño cuando Pereira llegó al equipo entrenado por Abel Ferreira a finales de agosto, procedente del Fulham inglés por 10,2 millones de euros.

Como muchos torcedores del gigante paulista, un taxista en San Pablo lanzaba la broma en las proximidades del Allianz Parque en una conversación con la agencia AFP, previa a un partido del Brasileirão.

El balón robado por Deyverson en aquella final, jugada el 27 de noviembre de 2021 en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, estuvo antecedido por un peligroso pase atrás de David Luiz. Pereira, sin embargo, cargó con todas las culpas.

Sucedió que Palmeiras iba ganando gracias al gol convertido por Raphael Veiga (autor de un doblete en la semifinal de vuelta contra Liga de Quito) y lo empató Gabriel Barbosa. Terminaron 1-1 y se fueron al alargue, cuando Deyverson marcó aquel tanto del triunfo en Montevideo que marcó para siempre la carrera de Pereira.

El error de Andreas Pereira con Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2021

Blanco de la ira de las barras bravas del Fla, debió empezar a moverse en un auto blindado, según relató en un podcast en Inglaterra. Estuvo “de luto” durante dos meses, totalmente desolado, incluso en vacaciones. Flamengo creó una red de apoyo a modo seguridad para el mediocampista, porque creían que el hincha lo iba a querer atacar en el regreso a Río de Janeiro. Luego, Pereira se reunió con la hinchada y prometió que se iba a quedar hasta ganar una Copa Libertadores, pero el club no hizo uso de la opción de compra de Manchester United.

“Ya pasó, estas cosas son normales en el fútbol. Soy un profesional y no les doy mucha importancia”, comentó el mediocampista, pese a todo, cuando fue presentado como dueño de la camiseta 8 del Palmeiras. “Quiero mostrarle mi fútbol a la torcida del Palmeiras, marcar goles y dar asistencias, eso es lo importante”, prometía entonces.

Después de su error, Pereira retornó al Manchester United, que lo había cedido al Flamengo.

El Mengão ganó la Copa Libertadores de 2022 al vencer en la final al Athletico Paranaense. Como Red Devil, el volante recibió una medalla de campeón por haber empezado el año en el plantel rubro-negra.

El arribo de Andreas Pereira a Lima, para la final de la Copa Libertadores RENATO PAJUELO� - AFP�

Pieza clave

Nacido en Duffel, Bélgica, y de padres brasileños, es integrante de la selección verdeamarelha. Pereira viene siendo una pieza valiosa para Palmeiras: jugó 13 de los 16 partidos disputados por los paulistas desde su fichaje, con un par de goles anotados.

Estuvo en la cancha en los cuatro encuentros del equipo de Ferreira en los cuartos de final de la Libertadores contra River -dio una asistencia en ese cruce- y en las semifinales frente a Liga de Quito. El futbolista formado en las categorías base del PSV Eindhoven y del United llegó con la misión de cubrir el vacío que dejó el colombiano Richard Ríos, vendido al Benfica después del Mundial de Clubes.

¿Nueva postal?

Si bien las palabras de Andreas Pereira planteaban que había pasado página del doloroso fallo, su reencuentro en la liga local con Deyverson fue noticia. Ocurrió en septiembre pasado, en un triunfo 4-1 del Palmeiras frente al Fortaleza, actual equipo de Deyverson.

Pereira marcó dos goles. “Fue un encuentro entre profesionales. Lo que pasa dentro del campo es una cosa y lo que pasa fuera es otra. De ahora en adelante quiero escribir mi historia con el Palmeiras”, expresó al ser consultado por la prensa. Eso sí: no puede negar que disfrutó el momento.

¿La prueba? Una foto que Pereira compartió en redes sociales festejando uno de sus goles con un desenfocado Deyverson al fondo. Tal vez sea hora de desenfocar aquella final de Copa Libertadores con la camiseta del Flamengo y traer al primer plano otra postal, esta vez triunfal, con la del Palmeiras.