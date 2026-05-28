Qué necesita Boca para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Boca depende de sí mismo para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Aunque no la tiene fácil. En la previa de la última fecha de la etapa de grupos que se juega este jueves, se mantiene en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la zona D, pero los nuevos criterios de desempate podrían beneficiarlo. Seguro, se meterá en octavos si consigue una victoria ante Universidad Católica en la Bombonera. Y si no, deberá cruzar los dedos y esperar que el resultado del encuentro entre Cruzeiro y Barcelona, que se juega en simultáneo, le dé una mano. Ambos partidos inician a las 21.30 y se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Si el equipo dirigido por Claudio Ubeda culmina su participación en el tercer puesto de su grupo, pasaría a jugar los playoffs de 16vos de final de la Copa Sudamericana. En la previa de la jornada 6, Universidad Católica está primera con 10 puntos, Cruzeiro está segundo con ocho, Boca tercero con siete y Barcelona último con tres y sin posibilidades de seguir en el plano internacional.

Boca le ganó a Universidad Católica en la primera fecha y tiene que volver a sumar de a tres para pasar de ronda RODRIGO ARANGUA - AFP

Las combinaciones que Boca necesita para pasar a octavos de final

Si le gana a Universidad Católica se clasifica, aunque el resultado del partido entre Cruzeiro y Barcelona determinará si queda primero o segundo.

Si empata o pierde contra los chilenos, quedará eliminado y jugará los playoffs de 16vos de final de la Copa Sudamericana.

Boca podría terminar con la misma cantidad de puntos que Cruzeiro si iguala y el club brasileño pierde con Barcelona, pero si esto ocurre quedará eliminado. Esto se debe al cambio de reglamento que estableció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a partir de esta edición: ahora se utiliza el sistema de desempate “olímpico”. El mismo privilegia, ante igualdad en puntos entre dos o más clubes, los partidos entre sí en primer lugar y, después, la diferencia de goles entre los mismos conjuntos involucrados.

Si el xeneize culmina en el primer o segundo lugar de la tabla de posiciones, se clasificará a octavos de final. La buena noticia es que depende de sí mismo: avanzará con un triunfo ante los chilenos. ¿La mala? Solo le sirve el triunfo. Si no lo consigue y termina en el tercer puesto, quedará eliminado de la Libertadores, aunque accederá a los playoffs de la Copa Sudamericana contra un equipo que culmine segundo en alguna de las zonas de ese campeonato. Si queda último se despedirá de la competencia.

Claudio Ubeda, DT de Boca, sabe que la única chance de pasar a octavos es ganándole a Universidad Católica JUAN MABROMATA - AFP

Fixture y resultados del Grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026

Fecha 1

Barcelona 0 - 1 Cruzeiro

Universidad Católica 1 - 2 Boca

Fecha 2

Boca 3 - 0 Barcelona

Cruzeiro 1 - 2 Universidad Católica

Fecha 3

Cruzeiro 1 - 0 Boca

Barcelona 1 - 2 Universidad Católica

Fecha 4

Barcelona 1 - 0 Boca

Universidad Católica 0 - 0 Cruzeiro

Fecha 5

Boca 1 - 1 Cruzeiro

Universidad Católica 2 - 0 Barcelona

Fecha 6