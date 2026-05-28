Boca se juega la Copa Libertadores y define otro futuro: Zeballos se va y Riquelme apunta a Villa

Boca se juega mucho más que una clasificación ante Universidad Católica. Si gana, avanzará a los octavos de final de la Copa Libertadores. Si empata o pierde, consumará su primera eliminación en fase de grupos desde 1994, lo que obligaría a la dirigencia a replantear el proyecto futbolístico: podría haber cambio de entrenador -el contrato de Claudio Úbeda vence el 30 de junio- y también movimientos fuertes en el mercado. Pero, más allá de lo que ocurra con el resultado, hay ciclos que parecen acercarse a su final. El de Exequiel Zeballos es uno de ellos: uno los jugadores más valiosos del plantel xeneize, que tendría ante los chilenos su último partido antes de emigrar al exterior. En la Ribera el escenario ya se da casi por hecho: no renovará su contrato y continuará su carrera en el exterior. Incluso, en Boca ya tienen apuntado al futbolista que imaginan como reemplazante: Sebastián Villa.

Zeballos, que este jueves sería titular por Miguel Merentiel -todavía entre algodones mientras se recupera de un desgarro en el sóleo derecho-, tiene el futuro prácticamente resuelto. El delantero, una de las figuras del cierre de 2025 y todavía lejos de aquella versión explosiva después de la lesión muscular que lo marginó durante más de dos meses, afrontará una noche especial.

Las negociaciones para renovar no avanzaron: nunca hubo acuerdo ni en la duración del nuevo vínculo, ni en el salario, ni en el monto de la cláusula de rescisión. Tres diferencias demasiado grandes como para acercar posiciones. Por eso, el entendimiento entre las partes fue sencillo: si aparecía una propuesta convincente, Boca aceptaría venderlo. La intención del atacante siempre fue evitar una salida libre y dejarle dinero al club, aunque si no es transferido en este mercado quedará en libertad de acción desde el 1° de enero. En las últimas semanas recibió sondeos desde Brasil, Estados Unidos e Italia, donde estaría su próximo destino. Hoy, el club que corre con ventaja es Napoli, que ya había intentado contratarlo en 2025.

Exequiel Zeballos asoma como titular este jueves ante Universidad Católica, sobre todo si Miguel Merentiel no logra recuperarse a tiempo desde lo físico. Prensa Boca

El Changuito, que llegó a Boca a los 13 años, podría despedirse con 140 partidos disputados -62 como titular-, 16 goles y cuatro títulos: la Copa Diego Maradona 2020, la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga y el Campeonato 2022. Tuvo etapas muy buenas en 2021, 2022 y 2025, aunque las lesiones lo condicionaron demasiado y nunca terminó de sostener el nivel que prometía en sus mejores momentos.

Por eso, más allá de cómo termine esta Copa Libertadores, la idea de la dirigencia es reinvertir buena parte del dinero de una posible transferencia a Europa en la compra definitiva de Sebastián Villa, hoy figura de Independiente Rivadavia y que quedó afuera en el corte final de la lista de 26 convocados de Colombia para el Mundial. El extremo, de 30 años, tiene una promesa de venta por parte del club mendocino siempre que la oferta se acerque a lo que pretenden sus dirigentes. La cláusula de rescisión es de seis millones de dólares, aunque en Boca creen que podrían negociar una cifra menor, a partir tanto del deseo del jugador de cambiar de aire como en la buena relación entre ambas instituciones.

Daniel Vila y Sebastián Villa

El vínculo entre Villa y Boca mejoró mucho en el último tiempo, aunque todavía existe una causa judicial abierta por la demanda que el colombiano le inició al club en 2023 por “despido indirecto”. Fue después de que dejara de ser tenido en cuenta y pasara a entrenarse apartado del plantel tras haber sido condenado a dos años y medio de prisión en suspenso por “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas” contra su expareja, por un hecho ocurrido en 2021.

Más tarde, Boca respondió con una contrademanda y el expediente continúa su curso. Aun así, con el paso de los meses volvieron a tener diálogo y hoy existe buena sintonía entre Juan Román Riquelme y el futbolista, que en sus últimas apariciones públicas dejó abierta la posibilidad de regresar al club donde jugó entre 2018 y 2023 y convirtió 29 goles, tres de ellos frente a River. “¿Si me llama Román? Yo no le cierro la puerta a nadie. En Boca gané ocho títulos”, aseguró. “Mi paso por Boca no fue en vano. Los hinchas me quieren mucho y el cariño es recíproco”, sostuvo.

También es fluido el trato entre Boca e Independiente Rivadavia. Incluso, en la previa de las elecciones de 2023, hasta último momento se especuló con que Agustín Vila, hijo de Daniel Vila y dirigente del club mendocino, acompañara a Riquelme en la fórmula presidencial.

De todos modos, un eventual regreso de Villa genera opiniones divididas dentro del Mundo Boca. Por un lado, por sus antecedentes judiciales: además de la condena por violencia de género, también estuvo investigado en una causa por abuso sexual. Por otro, porque tras la primera denuncia protagonizó distintos episodios polémicos: faltazos a entrenamientos por supuestos problemas personales y apariciones en fiestas en Colombia mientras Boca seguía compitiendo.

Al margen de esas cuestiones, la intención de Riquelme es avanzar por el colombiano ocurra lo que ocurra este jueves. Si Boca logra clasificarse, para intentar darle un salto de calidad ofensivo al equipo y volver a apostar fuerte por la Libertadores. Y si queda eliminado, para empezar a reconstruir un plantel golpeado, que lleva más de tres años sin títulos y que entrará pronto en el último tramo de la actual gestión.

Por eso, frente a Católica habrá bastante más que tres puntos en juego. Puede ser una noche bisagra en varios sentidos, no solamente desde lo deportivo. También podría marcar la despedida de Zeballos y, quizás, el final de un ciclo antes del regreso de uno de los nombres más discutidos de los últimos años en Boca.