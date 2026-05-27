Cuándo juega Boca vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores 2026

Boca Juniors se jugará su continuidad en la Copa Libertadores 2026 frente a Universidad Católica de Chile, rival al que recibirá este jueves en la Bombonera con la necesidad de derrotarlo para clasificar a octavos de final. El duelo correspondiente a la sexta y última fecha del Grupo D está programado a las 21.30 y se transmitirá en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará el colombiano Wilmar Roldán, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.42 contra 10.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate cotiza a 4.33.

Boca vs. Universidad Católica: todo lo que hay que saber

Copa Libertadores 2026 - Grupo D - Fecha 6

Día: Miércoles 27 de mayo de 2026.

Hora: 21.30.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

TV: Fox Sports.

Streaming: Flow, DGO, Telecentro Play y Disney+ Premium.

Minuto a minuto: Canchallena.

Para el equipo del barrio porteño de La Boca no hay mañana: necesita ganar sí o sí para avanzar a los octavos de final porque se ubica tercero en la tabla de posiciones con siete puntos producto de dos triunfos, un empate y dos caídas. Tiene por encima a Cruzeiro con ocho unidades y a su rival de turno, que es el líder con 10 y llegará a la Argentina con la ilusión de llevarse el pase a la siguiente instancia.

En caso de imponerse, el elenco de Claudio Úbeda alcanzará a la U y quedará por encima por el nuevo sistema de desempate que impuso la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para esta temporada. El mismo, denominado “olímpico”, privilegia los cruces entre los rivales que están igualados y se utiliza ese criterio como primer ítem para desnivelar posiciones. En la primera rueda, el equipo argentino le ganó al chileno 2 a 1 y en caso de superarlo nuevamente, habrá ganado los dos partidos entre sí.

Por esa misma reglamentación, es que no le alcanzará con empatar para avanzar. Si ello ocurre y Cruzeiro pierde ante Barcelona de Ecuador -se enfrentan en simultáneo en Belo Horizonte-, Boca y los brasileños concluirán con siete unidades pero en los partidos entre ellos el equipo de Artur Jorge cosechó un triunfo 1 a 0 de local y una igualdad 1 a 1 en la Bombonera. Si queda tercero, decantará en los playoffs de la Copa Sudamericana.

De cara al compromiso que marcará el balance del primer semestre, en el que fue eliminado en octavos de final del Torneo Apertura, Boca tiene bajas importantes. Santiago Ascacíbar todavía debe cumplir una fecha de sanción por la expulsión que sufrió ante Barcelona en Ecuador mientras que Ayrton Costa llegó al límite de amonestaciones. Además, Adam Bareiro tiene una una lesión muscular y está descartado mientras que a Miguel Merentiel lo esperarán hasta último momento porque también acarrea una dolencia. Marco Pellegrino, Ander Herrera, Exequiel Zeballos y Milton Giménez se perfilan para ocupar sus lugares.

Milton Giménez y Exequiel Zeballos, la dupla ofensiva que dispondrá Claudio Úbeda si no se recupera Miguel Merentiel JUAN MANUEL BAEZ

Universidad Católica depende de sí mismo, más allá de la dificultad que le significa jugar en la Bombonera. Con la igualdad se mete en octavos y ante una derrota, necesitará que Cruzeiro no le gane a Barcelona. Dirigido por el argentino Daniel Garnero, tiene en su plantel a los compatriotas Justo Giani, Juan Ignacio Díaz, Agustín Farías, Martín Gómez, Fernando Zuqui, Matías Palavecino y Fernando Zampedri. Gary Medel, ex-Boca en dos períodos, también forma parte del equipo.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Leandro Brey, Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Giménez, Tomás Aranda, Exequiel Zeballos o Miguel Merentiel; y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Leandro Brey, Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Giménez, Tomás Aranda, Exequiel Zeballos o Miguel Merentiel; y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda. Universidad Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.

Fernando Zampedri es uno de los referentes de Universidad Católica RODRIGO ARANGUA - AFP

Ambos clubes se enfrentaron en la primera fecha del Grupo D con victoria de Boca por 2 a 1 en el Claro Arena de Santiago con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro. Juan Ignacio Díaz descontó para la Franja sobre el final.

El historial, incluyendo ese cruce, tiene 12 partidos con ocho triunfos de Boca, dos de Universidad Católica y dos empates.