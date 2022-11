Andrés Iniesta: el recuerdo de la depresión que sufrió, por qué Barcelona “no fracasó” en la Champions y el “millón de lágrimas” que le espera

escuchar

Andrés Iniesta, el futbolista que le dio la Copa del Mundo a España en Sudáfrica 2010 tras anotar el gol a Holanda en la final, juega desde hace cuatro años en Japón. Viste la camiseta de Vissel Kobe, uno de los equipos más importantes de la J-League, y que cuenta con el gigante Rakuten detrás. Esa empresa pondrá en su plataforma un nuevo documental con el talentoso jugador nacido en Albacete como protagonista principal: “Mi decisión”. Allí, el ex volante del Barcelona habla de una traicionera lesión y cómo la enfrentó en el quirófano. Para presentar su serie, el jugador dio una entrevista al diario español As. Y habló de la depresión que sufrió hace unos años: “Cada uno lo afronta de una manera. Tener más o menos dinero no influye en estos casos. Una buena posición económica ayuda mucho en la vida, pero no te libra de sufrir un episodio mental duro como el que pasé yo ”.

“Una depresión es algo que les ocurre a las personas y da igual tu profesión o tu situación económica. Son problemas que te llegan sin saber muy bien por qué y que debés afrontar y superar”, agregó Iniesta. Y también se refirió a su eventual retiro: “No se puede asimilar el adiós. Cuando llegue será muy duro. Empecé a jugar con 3 años en mi pueblo y todavía sigo. Ahora tengo proyectos de futuro y estoy preparado entre comillas, pero te aseguro que ese momento será durísimo y no se me caerá una lágrima sino un millón. Eso es seguro”, adelantó “El Cerebro”, apodo que le quedó de sus años en Barcelona y el seleccionado español.

55 asistencias legendarias de Andrés Iniesta

Sobre ese punto final en su carrera, Iniesta anticipó que en principio “sería en Japón”. No en España, ni con las camisetas de Albacete, el club de su tierra, ni con la de Barcelona, donde brilló. “Tal vez el día de mañana se abra otro horizonte en mi camino pero no sería en España sino en otro destino con un nivel competitivo menor. Es como si dijera que me gustaría volver al Barça. También estaría muy bien pero hay que adaptarse a las situaciones ”, planteó Iniesta en la entrevista con As.

Y, por supuesto, habló de Barcelona y la reciente eliminación de la Champions League, el torneo que todos los hinchas culés quieren ganar y que cada vez parece más esquivo. “Es evidente que algunas cosas no se están haciendo bien o no lo suficiente como para cambiar esa dinámica. Yo también he sufrido reveses duros, el último de ellos en Roma (cuando todavía jugaba en el club y fue eliminado de la Champions en 2018). Esos detalles de los que hablo y que deciden eliminatorias y partidos no hemos sabido manejarlos. La sensación es que falta ese paso necesario para cruzar la frontera en la que nos estamos quedando últimamente ”, amplió.

Sin embargo, Iniesta no coincidió con el joven Pedri, quien habló de “fracaso” tras la salida prematura del principal torneo europeo del equipo dirigido por otro mediocampista famoso: Xavi Hernández. “A mí no me gusta esa palabra. Hablar de fracaso es relativo porque se ha intentado con todas las fuerzas. Es una decepción y mucho más sumándola a todas las que han llegado en los últimos años ”, sentenció el nacido en Fuentealbilla (Albacete) hace 38 años.

Xavi Hernández y Andrés Iniesta, dos mediocampistas icónicos de la historia reciente de Barcelona

De todos modos, Iniesta llenó de elogios a Pedri, el juvenil llamado a ser su heredero tanto en Barcelona como en La Roja. “Disfruta jugando al fútbol y le da igual el Santiago Bernabéu que la plaza de su pueblo. Eso se nota y por eso no creo que le influya. Las comparaciones no son agradables porque sólo son ruido. Yo tengo mi historia y él tiene que hacer la suya y tiene potencial suficiente para ser un referente en su equipo y en la selección” , valoró Iniesta.

Además, y en medio de los insistentes rumores en Cataluña que hablan del eventual regreso de Lionel Messi al Camp Nou, Iniesta también se refirió al regreso del capitán. “No parece fácil (que se retire en Barcelona). Pero no soy Leo ni Laporta y no puedo predecir lo que puede ocurrir en el futuro”, dijo Iniesta. Y sobre si la posibilidad de volver a ver a su ex compañero (y amigo) con la camiseta blaugrana le gustaría, sentenció: “Más que gustarme a mí le tiene que gustar a él y mirar si podría darse la ocasión”.

Uno de los tantos festejos de la dupla Lionel Messi-Andrés Iniesta con la camiseta de Barcelona AP

Sí dejó en claro que le gustaría regresar en algún momento al club catalán, donde mostró su mejor versión y se transformó en uno de los mejores mediocampistas creativos del mundo. “Hoy no puedo decir que volver sea mi sueño ni mucho menos. Me encantaría volver al Barça en algún momento y formarme para hacerlo bien en algo que me guste. No sé si de entrenador o director deportivo, no es algo que sepa todavía con certeza. Lo que sí es seguro es que jamás tendré otro sueño tan grande como el de haber sido futbolista ”, admitió Iniesta.

LA NACION