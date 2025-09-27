Ángel Di María, el golazo en La Plata y por qué les pidió disculpas a los hinchas de Gimnasia

Rosario Central le ganó por 3-0 a Gimnasia y Esgrima, en La Plata, por la 10° fecha del torneo Clausura, resultado que lo impulsa al Canalla en la tabla anual, sacándole ahora un punto de ventaja a River (50 contra 49), rival que enfrentará en la próxima jornada. Y una vez más el artífice de la victoria fue Angel Di María, que anotó un golazo, jugó uno de sus mejores encuentros desde que volvió al fútbol argentino y además tuvo un buen gesto con los hinchas triperos, casi pidiéndoles perdón por el tanto anotado. Claro, el campeón del mundo fue aplaudido y ovacionado desde que llegó hasta que se fue del estadio platense.

“No grité ni festejé el gol más que nada por la gente de Gimnasia. Porque desde que llegamos a La Plata y al estadio la gente de Gimnasia fue impresionante conmigo, el cariño que me brindaron ya en el hotel, durante el calentamiento en la cancha, cuando salí. No tengo palabras de agradecimiento para eso y haber hecho el gol... No merecían que se lo festeje. Si festejar después, nada. Por eso también les pedí perdón por el gol”, explicó Di María en declaraciones a TNT Sports Premium no bien finalizado el encuentro.

"QUIERO AGRADECER A LA GENTE DE GIMNASIA, EL CARIÑO ES IMPRESIONANTE, LES DESEO LO MEJOR"



"QUIERO AGRADECER A LA GENTE DE GIMNASIA, EL CARIÑO ES IMPRESIONANTE, LES DESEO LO MEJOR"

El agradecimiendo de Ángel Di María para los hinchas del Lobo tras el triunfo de Rosario Central

Rosario Central se puso en ventaja casi desde los vestuarios. Armó una muy buena jugada colectiva al minuto de juego, que tuvo la participación de Di María y finalizó con la asistencia de Enzo Copetti con un centro rasante para la definición de arremetida de Alejo Veliz. Muchos hinchas no se habían acomodado todavía en la platea, otros tantos tampoco a la distancia en Rosario frente a la TV, pero Rosario Central daba muestras de su poderío. Y así intenta transformarse en uno de los candidatos al título.

A los 11 minutos del primer tiempo, se produjo la seria lesión de Carlos Quintana, defensor de Central, que fue reemplazado por Mallo. Según el parte médico oficial del club, "Quintana sufrió una luxofractura cerrada de tobillo izquierdo. Se realizaron estudios por imágenes en el Instituto Médico Platense. El jugador regresará junto al plantel con inmovilización en el tobillo y completará nuevos estudios en Rosario, a fin de programar su intervención quirúrgica en los próximos días". Por tal motivo Di María también le dedicó el triunfo a su compañero.

Alejo Veliz celebra con Enzo Copetti el 1-0 de Rosario Central ante Gimnasia, en La Plata, por la 10° fecha del torneo Clausura Prensa Rosario Central

Hubo una polémica en un gol anulado a Gimnasia, que pudo ser el 1-1 parcial. Tras un centro desde la derecha y una mala salida del arquero Fatura Broun, Jeremías Merlo cabeceó al gol y el juvenil de 19 años se emocionó en festejo, pero a instancias del juez de línea número 1 sancionaron una supuesta infracción de Merlo sobre el lateral derecho Coronel. Hubo un roce pero ¿suficiente para que se tome como infracción?. Iban 23 minutos del segundo tiempo y ese tanto pudo haber cambiado el rumbo de la tarde, que terminó con un gran diluvio en La Plata.

El 2-0 llegó de pelota parada y con otra ejecución de Di María, desde un córner desde la derecha le pegó fuerte a la altura del primer palo y Enzo Giménez cabeceó al gol. Un minuto antes se había ido expulsado Corvalán en el local por doble amonestación. Eso le dio todavía más espacios a Rosario Central y cinco minutos después fue el 3-0 de Di María con todo su repertorio, gambetas aceleración de izquierda al centro y definición con un zurdazo cruzado.

Di María deja en el camino a Garayalde NACHO AMICONI

¿Fue el partido que Di María contó con más espacios? El zurdo lo explicó: “Sí, sobre todo que hacer el gol rápido nos ayudó a encontrar más espacios. Ellos estaban necesitados también, necesitaban sumar puntos. Era obvio que en el segundo tiempo iban a dejar más espacios y por suerte los pudimos aprovechar”. Y sobre el juego de Rosario Central comentó: “Estamos jugando mejor, nos estamos encontrando mejor.

MERLO anotó el empate de Gimnasia ante Rosario Central, se emocionó en el festejo pero el GOL FUE ANULADO por falta previa ❌⚽



MERLO anotó el empate de Gimnasia ante Rosario Central, se emocionó en el festejo pero el GOL FUE ANULADO por falta previa ❌⚽

Sobre el final Rosario Central había anotado el 4-0 por intermedio de Alejo Veliz luego de un centro rasante de Juan Elordi, pero el tanto fue anulado por el VAR por posición adelantada.

“El equipo va mejorando y va creciendo. Es muy importante el triunfo de visitante y que el equipo jugó hasta un poco más tranquilo. Se vio que tuvimos mejor trato del balón desde el inicio al final del ataque, sólo faltó esa cosa que tiene el fútbol podríamos haber completado el partido con goles antes de lo que llegaron”, dijo Ariel Holan luego en conferencia de prensa. Y agregó: “El trámite del partido dio la sensación de que en cualquier momento lo definíamos pero no pasaba. A final lo pudimos hacer”.

Sobre la disputa con River por el primer puesto en la tabla anual, justo el rival de la próxima fecha, el entrenador de Rosario Central afirmó: “Todos sabemos la clase de equipo que es River, es un objetivo que queremos luchar hasta el final y terminar en la tabla anual lo más arriba posible. Quedan muchos puntos por disputar y siempre es lindo jugar contra River. Esperemos hacer un buen partido y que el equipo pueda lucir para darles una alegría a los hinchas canallas”.

Central venía sumando varios empates, la mayoría de ellos empezó ganando sus encuentros, pero luego no pudo sostenerlos y había cierta desconfianza sobre el trabajo de Ariel Holan en Rosario. Pero este resultado vuelve a darle un impulso al ciclo.