Ángel Di María: el top 5 histórico de la selección, el equipo ideal de compañeros extranjeros y Maradona
En video, seis temas que Fideo tocó en la entrevista con LA NACION; anécdotas y opiniones de alguien que no se incluye entre los mejores
ARROYO SECO, Santa Fe.– De ejemplo de aquello de que nadie es profeta en su tierra, a suerte de tótem que visita canchas ajenas entre idólatras de una deidad futbolística nacional. De 18 años de gloriosa carrera europea, a un regreso al origen, en ciudad y en club. De los comienzos difíciles en los que no sobraba nada, a una vida hogada en que puede darles lo mejor a sus dos hijas. Ángel Di María es el anhelo cumplido de millones, corporizado en uno. Y en la entrevista que sostuvo con LA NACION en el predio de entrenamiento de Rosario Central en Arroyo Seco, a un mes de su reaparición en el fútbol local, dejó frases, anécdotas y opiniones que vale la pena leer y repasar, en letras y en video:
- “Yo no vine a la Argentina para estar encerrado”.
- “Volvería a pasar por todas las malas para sentirme tan querido como ahora”.
- “Somos leyendas de nuestro país”.
- “Leo tiene que jugar el Mundial como sea”.
El equipo ideal de sus compañeros no argentinos
Una imperdible anécdota con Cristiano Ronaldo
El día en que Mourinho le “regaló” unas vacaciones
Un recuerdo con Maradona
Las luces y la seguridad del “loco” Rooney
Su top 5 histórico de la selección argentina
