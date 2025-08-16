LA NACION

Ángel Di María: el top 5 histórico de la selección, el equipo ideal de compañeros extranjeros y Maradona

En video, seis temas que Fideo tocó en la entrevista con LA NACION; anécdotas y opiniones de alguien que no se incluye entre los mejores

LA NACIONCristian Grosso
Ángel Di María tuvo una relación especial con el entrenador José Mourinho durante los años que compartieron en Real Madrid
Ángel Di María tuvo una relación especial con el entrenador José Mourinho durante los años que compartieron en Real MadridElisa Estrada - Real Madrid

ARROYO SECO, Santa Fe.– De ejemplo de aquello de que nadie es profeta en su tierra, a suerte de tótem que visita canchas ajenas entre idólatras de una deidad futbolística nacional. De 18 años de gloriosa carrera europea, a un regreso al origen, en ciudad y en club. De los comienzos difíciles en los que no sobraba nada, a una vida hogada en que puede darles lo mejor a sus dos hijas. Ángel Di María es el anhelo cumplido de millones, corporizado en uno. Y en la entrevista que sostuvo con LA NACION en el predio de entrenamiento de Rosario Central en Arroyo Seco, a un mes de su reaparición en el fútbol local, dejó frases, anécdotas y opiniones que vale la pena leer y repasar, en letras y en video:

  • “Yo no vine a la Argentina para estar encerrado”.
  • “Volvería a pasar por todas las malas para sentirme tan querido como ahora”.
  • “Somos leyendas de nuestro país”.
  • “Leo tiene que jugar el Mundial como sea”.

El equipo ideal de sus compañeros no argentinos

El 11 ideal de Di Maria
El 11 ideal de Di Maria

Una imperdible anécdota con Cristiano Ronaldo

"Se sentó con mis amigos...". Di María y una imperdible anécdota con Cristiano Ronaldo
"Se sentó con mis amigos...". Di María y una imperdible anécdota con Cristiano Ronaldo

El día en que Mourinho le “regaló” unas vacaciones

El día que Mourinho le "regaló" unas vacaciones a Di María
El día que Mourinho le "regaló" unas vacaciones a Di María

Un recuerdo con Maradona

VIDEO DI MARIA 4 Maradona
VIDEO DI MARIA 4 Maradona

Las luces y la seguridad del “loco” Rooney

VIDEO DI MARIA ANECDOTA 3 ROONEY
VIDEO DI MARIA ANECDOTA 3 ROONEY

Su top 5 histórico de la selección argentina

DI MARIA TOP 5 SELECCION
DI MARIA TOP 5 SELECCION

Por Cristian Grosso
