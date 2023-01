Angel Di María habló sobre su sorpresiva posición en la delantera en la final del Mundial Qatar 2022 ante Francia

escuchar

Es lógico: ayuda mucho que se trató de un desenlace feliz. Por eso es que los campeones del mundo en Qatar con la selección argentina continúan analizando ante los medios de comunicación cómo alcanzaron el título en el Mundial, a 40 días de la consagración. Uno de los personajes claves de esta dulce historia futbolística fue Ángel Di María, que este lunes brindó una charla a la señal TyC Sports. El Fideo habló de la sorpresa que le generó su posición en la cancha que ocupó en el partido decisivo frente a Francia. “Ni yo me esperaba jugar por izquierda en la final, tampoco ser titular. El equipo venía jugando bien, haciendo bien las cosas, pero Scaloni volvió a confiar en mí en una final, volvió a decidir ponerme de titular. En los entrenamientos me sentía muy bien. Me enteré en la charla antes de salir para la cancha, que dio el equipo”, comentó el jugador de Juventus.

“Cuando me vi por izquierda pensé que se había confundido, pero después (Scaloni) explicó que por ahí íbamos a hacer daño, que por ahí me iba a divertir e íbamos a hacer la diferencia porque era el punto más flojo de ellos. Fue de esa manera. Es un poco sacarse el sombrero a un entrenador que en cada partido plantea cosas diferentes y lo hace porque terminan siendo de esa manera”, contó el delantero, refiriéndose a esa posición tan singular que le trastocó los planes al DT Didier Deschamps.

“No los habíamos entrenado nada, en la práctica era casi siempre con línea de cinco. Me probó un par de veces pero por derecha, como siempre, pero poco y nada. Y en pelota parada alternaba yo con Licha (Martínez) una vez cada uno. Yo creía que no iba a jugar. Me sorprendió poniéndome por izquierda, pero son cosas de ellos, que van viendo todos los días, con imágenes para saber dónde hacer daño al rival y de esa manera es como preparamos los partidos”, contó el rosarino.

Di María apuntó también al cambio a los 60 minutos de juego de la final: “Scaloni tomó la decisión del cambio. Ellos iban a poner a (Kingsley) Coman, que es rápido, y me dijo que iba a poner al Huevo (Marcos Acuña) para que con Taglia (Tagliafico) pudieran defender mejor. Yo para marcar puedo seguir al jugador, pero me es más difícil. Le pedí que me deje un poco más y después me sacó. Son decisiones difíciles porque ellos terminaron con cerca de seis delanteros, se jugaron a todo o nada. Nos pasó también con Países Bajos”.

El gol frente a Francia

“Lo único que tuve que hacer fue empujarla. La maravilla del gol fue la jugada que hicieron entre Julián (Álvarez), Alexis (Mac Allister) y Leo (Messi). Va a haber goles y goles en finales pero como éste no creo, con tanta calidad, con tanta frescura. No sé cómo describirlo, fue una jugada espectacular”, dijo Di María. “Yo ya sabía que el arquero Hugo Lloris salía siempre muy rápido, me lo habían dicho porque me gusta picarla, pero en esta circunstancia venía muy rápida, él también y vi que tenía el defensor así que intenté de que le pase un poco por encima del arquero”, agregó.

“Nos habían dicho antes del partido que Lloris se tiraba rápido a los pies, por eso traté de definir rápido. Sacando Leo, que hace todo fácil, a los demás se nos baja un poco la persiana cuando hay que pensar mucho. En ese momento, como vino intenté cruzarla solamente y que pase por encima del arquero, pero la magia vino por los tres del medio”, explicó el jugador formado en Rosario Central.

Más sobre la final ante Francia:

“En una final tenés a todos los mejores, por eso llegan a la final, y es normal que puedan pasar estas cosas. Podía haber sido al revés pero pasó de esta manera. Ellos tenían jugadores de muchísima calidad que pelean estar entre los mejores y es normal que de un momento a otro te hagan dos goles”, dijo.

"La atajada del Dibu sobre el final no la vi. Vi cuando rebota la pelota y que el Cuti Romero la toca con la cabeza y salimos de contra. No vi, justo me había tapado la cabeza porque no podía creer lo que estábamos viviendo en ese momento, de ir ganando 2-0 con esa tranquilidad a que pase lo que estaba pasando. No lo esperábamos".

La crisis y los momentos difíciles

“Después del Mundial de Rusia 2018 me replanteé muchas cosas, veía sufrir mucho a mi familia y se me cruzaron muchas cosas por la cabeza. El otro fue después de perder la semifinal con Brasil de la Copa América 2019, tenía pensado y había casi decidido dar el paso al costado, pero me di cuenta de que me faltaba algo”, declaró en TyC Sports. “Hacía todo bien en el club pero me faltaba algo y tenía las ganas de seguir peleando, por eso se me dio por querer salir a hablar y demostrar las ganas que tengo de estar en la Selección. Sabía que Scaloni podía citarme otra vez pero me sentía afuera y me dolía verlo por la tele”.

La charla con Scaloni

“Lo que quería era mostrar que quería seguir en la Selección y sacar todo eso que se estaba diciendo de que nos habíamos peleado en la Copa América 2019 porque me había sacado. Al rato de que hablé en vivo me empezó a llamar por teléfono. Yo sabía que no tenía que aclarar esas cosas pero quería hacerlo”, contó. “Después hablé con él, recordamos siempre esa llamada, cada vez que hablamos lloramos porque sabe lo que siento por la Selección. Nos tenemos un aprecio mutuo, en 2018 éramos más amigos que cuerpo técnico y jugador. Después de esa charla pude volver, yo le dije que no me interesaba estar en el banco, yo quería estar en la Selección. Todo lo que hago en el club era para estar en la Selección”.

El mensaje para la selección Sub 20

“Es obvio que me llevo la alegría de ser campeón del mundo y de la Copa América, pero me llevo más que nada el haberle demostrado a todos los chicos que se puede soñar y que todo lo que se sueña se puede cumplir, que no hay que darse por vencido, hay que pelear por todo”

“Vi los partidos de la Sub 20, no soy de subir tanto pero en el partido con Perú me dieron ganas de subir una foto, quería demostrar que estaba apoyándolos. Después no pudieron lograr el objetivo, pero tienen que seguir luchando, que es lo más importante en esta vida. Seguramente muchos estarán en la mayor más adelante”, afirmó.

La Copa América 2024

“La Copa América que viene, tanto para mí como para Leo y para cualquiera va a ser un título deseado que vamos a querer ganar y seguir ganando cosas. Lo que se está viviendo con la selección hace años que no se veía. A nosotros no encanta darle alegría a la gente”.

