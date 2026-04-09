Rosario Central vs. Independiente del Valle hoy: hora y cómo ver el partido de la Copa Libertadores

Rosario Central debuta este jueves en la Copa Libertadores 2026 frente a Independiente del Valle de Ecuador, partido correspondiente a la primera fecha del Grupo H que se disputa en el estadio Gigante de Arroyito con arbitraje del colombiano Wilmar Alexander Roldán Pérez.

El encuentro inicia a las 19 (horario argentino) y se transmite en vivo por teléfono únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Alejo Véliz, la carta de gol de Rosario Central para la Copa Libertadores 2026 NACHO AMICONI

La previa de Rosario Central vs. Independiente del Valle

El conjunto de Jorge Almirón, el entrenador que fue finalista con Boca en la edición 2023, inicia su periplo copero con la tranquilidad de que en el Torneo Apertura 2026 está a un paso de los octavos de final porque, tras el triunfo del fin de semana pasado sobre Atlético Tucumán 2 a 1, marcha cuarto en la zona B.

El Canalla vuelve a disputar el máximo certamen continental tras ausentarse en 2025 y lo hace con uno de sus máximos ídolos, Ángel Di María. ‘Fideo’ se recuperó de una lesión muscular y regresa al equipo después de lo que fue su actuación en el clásico de Rosario ante Newell’s con un gol incluido en el triunfo 2 a 0. El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 regresa a la Copa Libertadores tras 20 años. La última vez que participó fue en 2006 con Rosario Central y no pudo superar la etapa de grupos.

Ángel Di María se recuperó de una lesión muscular y llegó al debut de Rosario Central en la Copa Libertadores 2026 Juan Jose Garcia

El Matagigantes, como es reconocido en su país, es el líder de la competencia de Ecuador. Habitualmente compite en los torneos internacionales de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y aspira a dar el golpe en Rosario. Dirigido por el uruguayo Joaquín Papa, cuenta en su plantel con los argentinos Guido Villar, Joaquín Pombo, Mateo Carabajal y Matías Perelló, los últimos dos habituales titulares.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando o Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; y Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando o Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; y Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón. Independiente del Valle: Aldair Quintana; Jhon Espinoza, Mateo Carabajal, Gustavo Cortez; Juan Viacava, Jhegson Méndez, Justin Lerma, Aron Rodriguez; Matías Perello, Djorkaeff Reasco y Juan Angulo. DT: Joaquín Papa.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.81 contra 5.35 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.34.

Rosario Central e Independiente del Valle nunca se enfrentaron entre sí en un partido oficial, por lo que inaugurarán el historial.