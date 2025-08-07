Aníbal Moreno fue expulsado en la derrota de Palmeiras ante Corinthians por un brutal cabezazo a un rival

Apenas se jugaban 15 minutos cuando Aníbal Moreno tuvo una violenta reacción y se fue expulsado, durante el partido que Corinthians le ganó 2 a 0 a Palmeiras como visitante y avanzó a los cuartos de final de la Copa de Brasil.

Los jugadores de ambos equipos aguardaban en el área el saque de esquina desde la derecha. Entonces, José Martínez cayó al suelo. Sorpresivamente, a pesar de estar a pocos metros de la acción, el árbitro Anderson Daronco no advirtió nada y debió ser alertado por el VAR para sancionar la agresión de la única manera posible: roja directa al delantero argentino.

La revisión de la imagen por TV mostró con claridad que Moreno, al querer deshacerse de la pegajosa marca de Martínez, tomó envión y le aplicó un fortísimo cabezazo a su rival en el pómulo.

El exjugador de Racing y Newell’s, dejó a su equipo con diez en un momento clave del partido y Palmeiras lo sintió: terminó perdiendo 2-0 (goles de Bidu y Gustavo Henrique) y quedó eliminado tras un global de 3-0.

A CBF acaba de divulgar o áudio do VAR da expulsão de Aníbal Moreno.



Daronco não levou 10 segundos para decidir pela expulsão, de tão claro que foi. pic.twitter.com/Qnn3FyyFer — Erros contra o Corinthians (@erroscontra) August 7, 2025

La expulsión no pasó desapercibida para los hinchas del Verdao. En redes sociales, los cuestionamientos hacia el argentino fueron inmediatos. Algunos pidieron sanciones económicas y otros incluso exigieron que no vuelva a vestir la camiseta del club en lo que resta del año.

En tanto, el Superior Tribunal de Justicia Deportiva de Brasil (STJD) podría intervenir y aplicar una suspensión prolongada, dependiendo del informe oficial del árbitro.

Las polémicas no terminaron allí. Como si fuera poco, tras el primer gol de Corinthians, convertido por Matheus Bidú a los 43 minutos del primer tiempo, se desató una nueva trifulca. Los festejos del Timao fueron tomados como provocación por el banco de Palmeiras, lo que derivó en un tumulto generalizado con empujones e insultos. El árbitro calmó la situación con dos tarjetas amarillas, una por equipo: Giay en Palmeiras y el propio Martínez en Corinthians.

Aníbal Moreno, surgido en Newell's, llegó a Palmeiras luego de un gran paso por Racing; estuvo en el radar de Boca en este mercado de pases

Moreno tuvo destacadas actuaciones en Palmeiras, razón por la cual volvió a estar en la órbita de los dos clubes más grandes de la Argentina: Boca y River. A comienzos de este año fue prioridad de Fernando Gago, entonces DT del Xeneize, para incorporarlo. Sin embargo, el presidente Juan Román Riquelme optó por otras alternativas.

Por pedido de Marcelo Gallardo, el Millonario fue más allá y averiguó las condiciones y el costo de su ficha, pero pronto desistió de su contratación al conocer la tasación del mediocampista: US$ 12.000.000.

De todas maneras, Palmeiras siempre dejó en claro que no tenía intenciones de transferirlo. De hecho, según consignó el diario brasileño O’Globo hace apenas dos días, el entrenador Abel Ferreira trabaja para que Aníbal Moreno se convierta en uno de los nuevos líderes del Verdao.

En este contexto, este cabezazo desleal y la posterior expulsión le costará caro al exRacing, que además de la sanción deportiva que reciba tendrá que rendir cuentas puertas adentro, con sus compañeros y con el cuerpo técnico.

Flamengo y San Pablo, eliminados por penales

En los otros dos cruces de la noche, las emociones se extendieron hasta los penales. Flamengo venció 1 a 0 a Atlético Mineiro como visitante y logró igualar la serie, pero cayó desde los doce pasos 4 a 3, confirmando una nueva decepción para el Mengao.

En tanto San Pablo, dirigido por Hernán Crespo, tampoco pudo avanzar. Después de perder 1 a 0 en la ida y ganar por igual resultado de local en el desquite, Athetico Paranaense lo eliminó al ganarle la definición por 3 a 0.

Increíblemente, el equipo paulista falló sus tres remates, ejecutados por Jandrei, Gonzalo Tapia (el chileno que tuvo un muy frustrante paso por River) y José Sabino Chagas Monteiro.