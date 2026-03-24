Lionel Messi llegó a la Argentina para los amistosos contra Mauritania y Zambia, en la previa del Mundial 2026

Se esperaba su desembarco para que el grupo de la selección argentina se completase de cara a los dos últimos amistosos en el país ante de la Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, toda la atención se concentró esta mañana en Ezeiza, cuando a las 6.48, arribó Lionel Messi al país en un vuelo proveniente de La Florida y se trasladó de inmediato al predio de la AFA para sumarse a los trabajos del equipo de Lionel Scaloni.

El rosarino llegó después de completar, el sábado último, los 90 minutos en el triunfo de Inter Miami por 3-2 ante New York City, por una jornada de la temporada regular de la MLS, donde marcó un golazo de tiro libre y terminó el partido sin molestias aparentes. El capitán de la selección argentina, este martes por la tarde, desde las 17, tendrá su primera práctica junto al plantel.

¡MESSI LLEGÓ AL PAÍS! El 10 de la Selección ya aterrizó en territorio argentino para sumarse a la preparación para los amistosos ante Mauritania y Zambia.



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La presencia del rosarino en Buenos Aires se da en el marco de una ventana FIFA que quedó completamente rediseñada, tras la cancelación de la Finalissima ante España, en Qatar, en el estadio en Lusail por los conflictos bélicos en Medio Oriente, y la imposibilidad reglamentaria de enfrentarse a Guatemala, como se planificó como primera opción, por lo tanto la AFA tuvo que armar una doble fecha con dos selecciones africanas: Mauritania y Zambia.

Ambos partidos se disputarán en la Bombonera, el escenario elegido para que el público argentino pueda despedir a los campeones del mundo antes del inicio del Mundial 2026, el 11 de junio próximo.

El regreso de Messi a la Argentina siempre genera expectativa, aunque en esta oportunidad tiene un contenido emocional muy particular, ya que el partido ante Zambia del 31 de marzo podría ser el último que dispute en suelo argentino antes del inicio de la Copa del Mundo.

#SelecciónMayor Nuevos arribos Albicelestes de cara a los encuentros amistosos 🇦🇷⚽️ pic.twitter.com/Sh7KVsso8q — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 23, 2026

Con el desembarco de Messi, Scaloni ya tiene a todos sus convocados disponibles, ya que Julián Álvarez, Nahuel Molina, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Valentín Barco, se sumaron en las últimas horas.

El cronograma de trabajo de la Selección

Tras la jornada del lunes libre, la actividad del conjunto nacional se intensificará desde esta tarde, que tendrá dos días más de ensayos también en horario vespertino y el jueves, Lionel Scaloni dará la conferencia de prensa previa a los partidos.

Para esta doble jornada, el entrenador conformó una nómina con cambios de último momento, porque Lucas Martínez Quarta, defensor de River, fue convocado para los amistosos tras la baja por una lesión de Leonardo Balerdi, de Olympique de Marsella. Las modificaciones continuaron cuando se notificó que Gonzalo Montiel, lateral derecho de River, tampoco participará de los amistosos porque sufrió una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo.

#SelecciónMayor Los futbolistas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se suman a los convocados de Lionel Scaloni para esta doble fecha. pic.twitter.com/lx9kdHhQO7 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 20, 2026

Además, en la lista de Scaloni también fueron incorporados recientemente Franco Mastantuono (Real Madrid) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo). También Scaloni sorprendió con la convocatoria de Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Gabriel Rojas (Racing Club).

El jugador que volvió a la lista fue Valentín Barco, de gran presente en Racing de Estrasburgo, así como también tendrá una oportunidad Máximo Perrone, en Como 1907, y Gianluca Prestianni, de Benfica. Mientras que quedaron desafectados en esta doble fecha Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez por sufrir algunas molestias físicas.