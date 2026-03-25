Ancelotti volvió a hablar de la ausencia de Neymar en Brasil y se refirió a las críticas de Romario

La conferencia de Carlo Ancelotti en la previa del amistoso ante Francia dejó definiciones futbolísticas relevantes, pero el foco inevitable estuvo puesto en una ausencia que sacude a todo Brasil: la de Neymar. No fue una omisión más. Fue, en términos simbólicos, una decisión que expone un posible cambio de época en la selección verdeamarela y que abrió un debate profundo, incómodo y todavía sin un final contundente.

Ancelotti no esquivó el tema, aunque sí lo abordó con una cautela extrema. Su respuesta, breve pero cargada de significado, marcó el tono de toda la conferencia: “Escucho todo. Es normal. En el fútbol todos tienen una opinión. No es una ciencia exacta. Tengo que respetar la opinión de todos”. En esas palabras hay una estrategia clara, más cercana a la de evitar confrontar. El DT tampoco pretende exponer y, mucho menos, cerrar puertas. Pero también hay una señal de autoridad. Porque, aun reconociendo el ruido externo, el técnico dejó en claro que la decisión le pertenece.

Ancelotti ya explicó que la ausencia de Neymar es por razones físicas y no técnicas Silvia Izquierdo - AP

La exclusión de Neymar en esta instancia —la última convocatoria antes del Mundial— tiene un peso específico que trasciende lo deportivo. Durante más de una década, el delantero fue el eje sobre el que giró la identidad ofensiva de Brasil. Su jerarquía, su talento, su desequilibrio y su capacidad para resolver partidos lo convirtieron en una pieza casi intocable. Por eso, su ausencia no solo genera dudas futbolísticas, sino que interpela directamente al modelo de selección que Ancelotti intenta construir.

En ese contexto, la reacción del ambiente fue inmediata. Voces autorizadas salieron a cuestionar la decisión, entre ellas la de Romario, campeón del mundo en 1994, quien lanzó una advertencia pública al entrenador: para él, una figura como Neymar debe estar siempre, incluso sin estar en plenitud física. Sus palabras no fueron aisladas, sino representativas de un sector importante del fútbol brasileño que entiende la selección como un espacio reservado para los mejores talentos, más allá de todo.

Romario no puede entender que Ancelotti no convoque a Neymar

A través del diario Jornal O Dia, el Chapulín afirmó que la selección “es el lugar para los mejores y más talentosos”, y que “ningún entrenador debería prescindir de un jugador con el talento de Neymar”. “Es mejor tener a un crack como Ney, aunque no esté al 100%, que convocar a cualquier otro jugador. Una estrella como él tiene que jugar siempre. ¡Preste atención, señor!“.

Ancelotti, sin embargo, parece moverse en otra lógica. En su discurso dejó en claro que solo lo citará si el crack surgido del semillero de Santos vuelve a estar en óptimas condiciones físicas. Cuando anunció a los convocados, el italiano explicó por qué no lo citó: “Es una evaluación física, no técnica. Con el balón es muy bueno, pero necesita mejorar físicamente. Para el cuerpo técnico y para mí, no está al 100% de su potencial; tiene que trabajar para alcanzarlo. Esa es mi opinión y la de todo el cuerpo técnico, que sigue sus partidos y seguirá sus próximos encuentros".

Al mismo tiempo sugiere una búsqueda de equilibrio colectivo por sobre la dependencia de una individualidad. Más el fortalecimiento del grupo y del equipo por encima de las individualidades.

Brazil's coach Carlo Ancelotti reacts during a World Cup 2026 qualifying soccer match against Bolivia at Villa Ingenio stadium in El Alto, Bolivia, Tuesday, Sept. 9, 2025. (AP Photo/Juan Karita) Juan Karita - AP

Cuando el entrenador plantea que “no hay una ciencia exacta”, no solo relativiza las críticas, sino que también cuestiona la idea de que un nombre propio, por sí solo, garantice funcionamiento. En ese sentido, la ausencia de Neymar puede leerse como una señal: Brasil intenta correrse de la centralidad absoluta de una figura para construir un equipo más versátil y menos previsible.

Pero esa transición no es sencilla. Implica gestionar no solo decisiones tácticas, sino también emociones, egos y expectativas. Neymar no es un jugador más, es un ídolo, un referente cultural y un símbolo de una generación que creció viéndolo como heredero natural de los grandes nombres de la historia verdemarela. Dejarlo afuera es tocar una fibra sensible.

Segundo dia de treino concluído com sucesso aqui em Orlando 🇧🇷💛



📸 Rafael Ribeiro/CBF pic.twitter.com/wgYvOoh5OU — brasil (@CBF_Futebol) March 25, 2026

Al mismo tiempo, el propio jugador alimenta el debate. Con la intención de revertir la situación, dejó trascender que buscará demostrar en el campo que merece estar. “Estoy molesto y triste por no haber sido convocado. Pero la concentración sigue siendo la misma, día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido. Lograremos nuestro objetivo. Todavía queda una última convocatoria, y el sueño continúa. Eso es todo, estamos juntos en esto”, declaró cuando se enteró que no jugaría estos dos últimos partidos antes del Mundial.

Mientras tanto, Ancelotti sostiene su posición con un equilibrio discursivo que nace de su experiencia. No se casa con declaraciones contundentes o promesas que no sabe si podrá cumplir, ni con gestos de ruptura. Prefiere el terreno de la ambigüedad controlada, donde cada palabra deja margen para futuras decisiones. Sabe que el Mundial está cerca y que cada movimiento será analizado con lupa.