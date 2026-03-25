Todos los amistosos internacionales de la fecha FIFA de marzo de 2026

La primera fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se extiende hasta el martes 31 de marzo y casi todas las selecciones del planeta disputan partidos que en su mayoría son amistosos porque no hay competencias en curso más allá de los repechajes de Europa e intercontinentales al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y la Liga de las Naciones.

En total hay 110 encuentros en siete días, distribuidos en todos los continentes. Entre ellos sobresalen los que afronta la selección argentina en la Bombonera ante Mauritania el viernes 27 y frente a Zambia el último día del corriente mes. Ambos juegos se organizaron a contrarreloj luego de que se canceló la Finalissima ante España y otro ante Qatar por el conflicto en Medio Oriente.

Cancelada la Finalissima, la Argentina y España tuvieron que organizar amistosos por su lado

La Furia Roja, por su parte, enfrenta a Serbia y Egipto. Pero los encuentros más atractivos los protagonizará Brasil, primero ante Francia y, luego, contra Croacia. A los mismo rivales enfrentará Colombia, aunque primero a los croatas y luego a los galos. Suiza vs. Alemania; Países Bajos vs. Noruega; Inglaterra vs. Uruguay y Japón; Marruecos vs. Ecuador; Países Bajos vs. Ecuador; Estados Unidos vs. Bélgica; y México vs. Portugal y Bélgica son otros relevantes que tiene la etapa.

Todos los partidos se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas al instante.

Inglaterra afronta dos amistoso ante rivales importantes como Uruguay y Japón ADRIAN DENNIS - AFP

Calendario de amistosos de la primera fecha FIFA del 2026

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Miércoles 25 de marzo

Kazajistán 2-0 Namibia.

11: Kirguizistán vs. Guinea Ecuatorial.

17: Islas Vírgenes de Estados Unidos vs. Samoa Americana.

18: Bermuda vs. República Democrática del Congo.

21: Puerto Rico vs. Guam.

Jueves 26 de marzo

Uganda vs. Bahréin.

8.30: Aruba vs. Macau.

9: Vietnam vs. Bangladesh.

11.30: Tanzania vs. Liechtenstein.

12: Moldavia vs. Lituania.

14: Chipre vs. Bielorrusia (Disney+ Premium).

14: Georgia vs. Israel (Disney+ Premium).

17: Brasil vs. Francia (Disney+ Premium).

18.30: Bahamas vs. Anguilla.

20.30: Colombia vs. Croacia.

21: Islas Caimán vs. Islas Vírgenes Británicas.

21: República Dominicana vs. El Salvador.

Brasil se enfrentará a Francia en el amistoso más importante del jueves 26 de marzo Andre Penner - AP

Viernes 27 de marzo

00.00: Chile vs. Cabo Verde.

3: Nueva Zelanda vs. Finlandia.

3: China vs. Curazao.

5.30: Islas Salomón vs. Bulgaria.

6.10: Australia vs. Camerún.

7: Venezuela vs. Trinidad y Tobago.

8: Omán vs. Sierra Leona.

10: Irán vs. Nigeria.

10: Indonesia vs. San Cristóbal y Nieves.

11: Uzbekistán vs. Gabón.

12: Togo vs. Guinea.

12: Azerbaiyán vs. Santa Lucia.

12: Benín vs. Liberia.

13: Kenia vs. Estonia.

13.30: Rusia vs. Nicaragua.

14: Jordania vs. Costa Rica.

14: Montenegro vs. Andorra.

14: Austria vs. Ghana.

14: Sudáfrica vs. Panamá.

14.30: Arabia Saudita vs. Egipto.

15: Libia vs. Níger.

16: Ruanda vs. Granada.

16: Grecia vs. Paraguay.

16: Guyana vs. Dominica.

16.30: Argelia vs. Guatemala.

16.45: Suiza vs. Alemania (ESPN 3 y Disney+ Premium).

16.45: Países Bajos vs. Noruega (Disney+ Premium).

16.45: Inglaterra vs. Uruguay (ESPN y Disney+ Premium).

17: España vs. Serbia (Disney+ Premium).

17.15: Marruecos vs. Ecuador (DSports).

20.15: Argentina vs. Mauritania (TyC Sports y Telefé).

Cancelada la Finalissima, la selección de España se medirá con Serbia en un amistoso @sefutbol

Sábado 28 de marzo

10: Zambia vs. Malaui.

11: Namibia vs. Comoras.

11: Corea del Sur vs. Costa de Marfil.

11: Kirguizistán vs. Madagascar.

11: San Marino vs. Islas Faroe.

12: Botsuana vs. Zimbabue.

13: Senegal vs. Perú.

14: Canadá vs. Islandia.

14: Hungría vs. Eslovenia.

14: Escocia vs. Japón.

15: Burkina Faso vs. Guinea-Bissau.

16.30: Estados Unidos vs. Bélgica.

21: Haití vs. Túnez.

22: México vs. Portugal.

Domingo 29 de marzo

10: Lituania vs. Georgia.

11: Armenia vs. Bielorrusia.

16: Colombia vs. Francia.

17: Barbados vs. San Vicente y las Granadinas.

18.30: Islas Vírgenes Británicas vs. Anguilla.

19: República Dominicana vs. Cuba.

21: Islas Caimán vs. Bahamas.

Lunes 30 de marzo

Kuiguizistán vs. Bahréin.

00.00: Cabo Verde vs. Finlandia.

3: Nueva Zelanda vs. Chile.

7: Gabón vs. Trinidad.

11: Uzbekistán vs. Venezuela.

12: Azerbaiyán vs. Sierra Leona.

13: Chipre vs. Moldavia.

15.45: Alemania vs. Ghana.

16: Guyana vs. Belice.

Martes 31 de marzo