Todos los amistosos internacionales de la fecha FIFA de marzo de 2026

Entre este miércoles y el 1° de abril se disputan 110 encuentros en todo el mundo; la selección argentina recibe a Mauritania y Zambia en la Bombonera
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La primera fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se extiende hasta el martes 31 de marzo y casi todas las selecciones del planeta disputan partidos que en su mayoría son amistosos porque no hay competencias en curso más allá de los repechajes de Europa e intercontinentales al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y la Liga de las Naciones.
En total hay 110 encuentros en siete días, distribuidos en todos los continentes. Entre ellos sobresalen los que afronta la selección argentina en la Bombonera ante Mauritania el viernes 27 y frente a Zambia el último día del corriente mes. Ambos juegos se organizaron a contrarreloj luego de que se canceló la Finalissima ante España y otro ante Qatar por el conflicto en Medio Oriente.
La Furia Roja, por su parte, enfrenta a Serbia y Egipto. Pero los encuentros más atractivos los protagonizará Brasil, primero ante Francia y, luego, contra Croacia. A los mismo rivales enfrentará Colombia, aunque primero a los croatas y luego a los galos. Suiza vs. Alemania; Países Bajos vs. Noruega; Inglaterra vs. Uruguay y Japón; Marruecos vs. Ecuador; Países Bajos vs. Ecuador; Estados Unidos vs. Bélgica; y México vs. Portugal y Bélgica son otros relevantes que tiene la etapa.
- Todos los partidos se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas al instante.
Calendario de amistosos de la primera fecha FIFA del 2026
Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Miércoles 25 de marzo
- Kazajistán 2-0 Namibia.
- 11: Kirguizistán vs. Guinea Ecuatorial.
- 17: Islas Vírgenes de Estados Unidos vs. Samoa Americana.
- 18: Bermuda vs. República Democrática del Congo.
- 21: Puerto Rico vs. Guam.
Jueves 26 de marzo
- Uganda vs. Bahréin.
- 8.30: Aruba vs. Macau.
- 9: Vietnam vs. Bangladesh.
- 11.30: Tanzania vs. Liechtenstein.
- 12: Moldavia vs. Lituania.
- 14: Chipre vs. Bielorrusia (Disney+ Premium).
- 14: Georgia vs. Israel (Disney+ Premium).
- 17: Brasil vs. Francia (Disney+ Premium).
- 18.30: Bahamas vs. Anguilla.
- 20.30: Colombia vs. Croacia.
- 21: Islas Caimán vs. Islas Vírgenes Británicas.
- 21: República Dominicana vs. El Salvador.
Viernes 27 de marzo
- 00.00: Chile vs. Cabo Verde.
- 3: Nueva Zelanda vs. Finlandia.
- 3: China vs. Curazao.
- 5.30: Islas Salomón vs. Bulgaria.
- 6.10: Australia vs. Camerún.
- 7: Venezuela vs. Trinidad y Tobago.
- 8: Omán vs. Sierra Leona.
- 10: Irán vs. Nigeria.
- 10: Indonesia vs. San Cristóbal y Nieves.
- 11: Uzbekistán vs. Gabón.
- 12: Togo vs. Guinea.
- 12: Azerbaiyán vs. Santa Lucia.
- 12: Benín vs. Liberia.
- 13: Kenia vs. Estonia.
- 13.30: Rusia vs. Nicaragua.
- 14: Jordania vs. Costa Rica.
- 14: Montenegro vs. Andorra.
- 14: Austria vs. Ghana.
- 14: Sudáfrica vs. Panamá.
- 14.30: Arabia Saudita vs. Egipto.
- 15: Libia vs. Níger.
- 16: Ruanda vs. Granada.
- 16: Grecia vs. Paraguay.
- 16: Guyana vs. Dominica.
- 16.30: Argelia vs. Guatemala.
- 16.45: Suiza vs. Alemania (ESPN 3 y Disney+ Premium).
- 16.45: Países Bajos vs. Noruega (Disney+ Premium).
- 16.45: Inglaterra vs. Uruguay (ESPN y Disney+ Premium).
- 17: España vs. Serbia (Disney+ Premium).
- 17.15: Marruecos vs. Ecuador (DSports).
- 20.15: Argentina vs. Mauritania (TyC Sports y Telefé).
Sábado 28 de marzo
- 10: Zambia vs. Malaui.
- 11: Namibia vs. Comoras.
- 11: Corea del Sur vs. Costa de Marfil.
- 11: Kirguizistán vs. Madagascar.
- 11: San Marino vs. Islas Faroe.
- 12: Botsuana vs. Zimbabue.
- 13: Senegal vs. Perú.
- 14: Canadá vs. Islandia.
- 14: Hungría vs. Eslovenia.
- 14: Escocia vs. Japón.
- 15: Burkina Faso vs. Guinea-Bissau.
- 16.30: Estados Unidos vs. Bélgica.
- 21: Haití vs. Túnez.
- 22: México vs. Portugal.
Domingo 29 de marzo
- 10: Lituania vs. Georgia.
- 11: Armenia vs. Bielorrusia.
- 16: Colombia vs. Francia.
- 17: Barbados vs. San Vicente y las Granadinas.
- 18.30: Islas Vírgenes Británicas vs. Anguilla.
- 19: República Dominicana vs. Cuba.
- 21: Islas Caimán vs. Bahamas.
Lunes 30 de marzo
- Kuiguizistán vs. Bahréin.
- 00.00: Cabo Verde vs. Finlandia.
- 3: Nueva Zelanda vs. Chile.
- 7: Gabón vs. Trinidad.
- 11: Uzbekistán vs. Venezuela.
- 12: Azerbaiyán vs. Sierra Leona.
- 13: Chipre vs. Moldavia.
- 15.45: Alemania vs. Ghana.
- 16: Guyana vs. Belice.
Martes 31 de marzo
- Guinea Ecuatorial vs. Madagascar.
- 3: Camerún vs. China.
- 6.10: Australia vs. Curazao.
- 9: Kazajistán vs. Comoras.
- 10: Irán vs. Costa Rica.
- 12: Liberia vs. Libia.
- 13: Montenegro vs. Moldavia.
- 13: Serbia vs. Arabia Saudita.
- 13: Noruega vs. Suiza.
- 13: San Marino vs. Andorra.
- 13.30: Haití vs. Islandia.
- 14: Jordania vs. Nigeria.
- 14: Rusia vs. Malí.
- 14: Hungría vs. Grecia.
- 14.30: Sudáfrica vs. Panamá.
- 15: Níger vs. Togo.
- 15: Perú vs. Honduras.
- 15: Marruecos vs. Paraguay.
- 15: Guinea vs. Benín.
- 15.30: Escocia vs. Costa de Marfil.
- 15.30: Argelia vs. Uruguay.
- 15.45: Austria vs. Corea del Sur.
- 15.45: Países Bajos vs. Ecuador.
- 15.45: Inglaterra vs. Japón.
- 16: Senegal vs. Gambia.
- 16: España vs. Egipto.
- 16: Burkina Faso vs. Guinea-Bissau.
- 20: Estados Unidos vs. Portugal.
- 20.15: Argentina vs. Zambia (TyC Sports y Telefé).
- 20.30: Canadá vs. Túnez.
- 21: Brasil vs. Croacia.
- 22: México vs. Bélgica.
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