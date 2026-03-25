Exequiel Zeballos, entre la vuelta y el contrato: Boca lo necesita y en Europa ya lo esperan

Pasaron 52 días desde la última vez que Exequiel Zeballos vistió la camiseta de Boca. Por entonces, el Changuito era una de las figuras del equipo dirigido por Claudio Ubeda, que sumaba dos victorias en tres partidos y peleaba en los primeros puestos de la zona A del torneo Apertura. Desde entonces el delantero no sumó minutos de acción, por un desgarro en el muslo izquierdo, y el conjunto xeneize lo sintió en el juego y también en los resultados: tres triunfos en nueve partidos y un ciclo que estuvo a punto de extinguirse antes del 3 a 0 sobre Lanús.

Luego, la aparición de Tomás Aranda atenuó los efectos de la ausencia del santiagueño y Boca encontró su mejor versión en el año de la mano del canterano de 19 años, mientras Zeballos continuaba con la puesta a punto y, en paralelo, con las negociaciones por la renovación de su contrato. Hoy, el puntero atraviesa la última etapa de la recuperación y apunta a llegar en buena forma al partido con Talleres, del jueves 2 o el viernes 3 de abril y antesala del debut por la Copa Libertadores, ante Universidad Católica. Y si bien su presencia parece imponerse por peso propio, aún hay dos cuestiones por resolver: quién dejaría su lugar y qué postura tomará Juan Román Riquelme si no prosperan las charlas por la extensión de su vínculo, que se vencerá a fin de año y que, con Napoli en lista de espera, dentro de dos meses lo habilitaría a negociar oficialmente con otro club.

Zeballos, figura excluyente del sprint final de Boca en el reciente Clausura, tuvo un comienzo de 2026 de menor a mayor: un rendimiento regular ante Riestra, otro mejor frente a Estudiantes –gol incluido– y uno aun más sólido contra Newell’s. Sin embargo, tras el encuentro con el conjunto rosarino, su físico volvió a jugarle una mala pasada: el santiagueño sufrió una lesión en un bíceps femoral que lo marginó dos meses y obligó a Ubeda a cambiar de esquema, ya que no cuenta en el plantel con otro jugador de sus características.

El santiagueño ya comenzó con los trabajos de campo y espera sumarse al grupo en lo inmediato. Prensa Boca

El delantero, que suma 130 partidos y 16 goles en Boca, trabaja para llegar bien al partido de Córdoba y pelear por un lugar en el equipo titular en la visita a Chile. Hace unos días comenzó las tareas de campo y su intención es sumarse a la par del resto del grupo en el corto plazo. En principio, la idea de Ubeda es incorporar al Changuito a la alineación titular, aunque para eso debería modificar el esquema o sacar del equipo a Aranda, que viene de convertir contra Instituto y es una de las grandes apariciones de Boca en el último tiempo.

Otra opción que maneja el director técnico es quitar un volante de corte –Milton Delgado– o bien desarmar el doble nueve, dejando solo a Adam Bareiro como referencia, con Miguel Merentiel en el banco de suplentes. Todo dependerá de cómo responda Zeballos en las prácticas y de si llega con ritmo al estreno internacional.

Al mismo tiempo, el extremo, que prefirió el silencio durante su recuperación y participó solamente en una entrevista breve con el sitio de la Copa Libertadores, vuelve a quedar en el centro de la escena en Boca por las negociaciones que no encuentran definición por un nuevo contrato. Si bien existe buena relación de las autoridades con el futbolista y su representante (Diego Merino, el mismo que maneja a Fernando Gago y Aaron Anselmino, entre otros ex boquenses), lo cierto es que las tratativas, que comenzaron a principios de este año, aún no tuvieron avances significativos y, conforme pasan las semanas, el acuerdo se vuelve más complejo.

Al momento de la lesión, el Changuito había recuperado el buen nivel del cierre de 2025; para reincorporarlo, el DT Claudio Ubeda debe cambiar el esquema o quitar a algún jugador importante. ALEJANDRO PAGNI - AFP

Las diferencias no pasarían tanto por el monto sino por su cláusula de rescisión: la actual, fijada en agosto de 2022, asciende a 20 millones de dólares, y mientras Boca pretende mantenerla o, incluso, aumentarla, el futbolista querría reducirla o que tuviera relación directa con el salario. Por entonces, Zeballos atravesaba otro buen momento, pero 24 horas después de la firma sufrió una fractura de tibia y tobillo derecho durante un partido con Agropecuario por la Copa Argentina, producto de un patadón de Milton Leyendeker. Regresó en 2023 y en octubre de ese año sufrió otra lesión severa: roturas del ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha, antes de la semifinal de vuelta contra Palmeiras por la Libertadores.

Aquella renovación, esgrimen en Boca, ya había convertido a Zeballos en uno de los jugadores mejor pagos del plantel y, aunque nunca dejó de ser un futbolista de gran proyección, el santiagueño no volvió a alcanzar su mejor nivel hasta la asunción de Ubeda, tras no ser tenido en cuenta por Miguel Russo y dejar una imagen deslucida en el Mundial de Clubes, en el que fue titular ante Auckland City y, luego de un flojo comienzo, salió lesionado en la primera mitad.

El delantero renovó por última vez en 2022 y luego sufrió dos lesiones importantes; la traba para la nueva firma estaría en la cláusula de rescisión. Prensa Boca

Aunque deportivamente Boca no está en condiciones de prescindir de un jugador de su talla, internamente empieza a inquietar la falta de resolución de su contrato. Al mismo tiempo, Napoli, que ya intentó llevárselo en diciembre, volvería a la carga a mitad de año, cuando Zeballos, de no firmar con Boca, quedaría habilitado para firmar un preacuerdo con el club italiano y sumarse en diciembre, o incluso salir en junio si Boca acepta transferirlo. De todos modos, ni el italiano ni cualquier otro club invertirían el monto de la cláusula por un futbolista que estuviera a punto de quedarse libre.

Ahora, cada día cuenta: para que Zeballos vuelva a jugar y para resolver su situación contractual. Dos cuestiones que transitan por carriles distintos, pero que pueden cruzarse si no surge una solución en lo inmediato.