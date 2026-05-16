Racing de Santander volvió a la primera división de España tras 14 años, de la mano de un matemático argentino

El Sardinero no tiene césped. O no se ve. Hay tanta gente en el campo de juego que ni un ápice de verde es posible observar. El desahogo tiene el empuje de 12 años de penurias. Pero la tristeza terminó. Real Racing hace vibrar a Santander y esta noche no dormirá nadie en Cantabria. El equipo vuelve a primera división. Las lágrimas de Íñigo Sáinz Maza, futbolista símbolo de la cantera racinguista, tenían la carga de tantos años de oprobio: “Estuvimos al borde de la desaparición, lo único que nos mantuvo fue la lealtad de los racinguistas. Por unos dueños que nos quisieron robar la ilusión... Esto va para toda Cantabria”. Racing de Santander acaba de golear a Valladolid por 4 a 1 y a falta de dos fechas se aseguró ser campeón de la segunda división de España. Volverá a la máxima categoría, que dejó en 2012 en medio de una crisis institucional impresionante.

Hay un componente clave en esta historia del Racing, que hace cuatro años estuvo a punto de bajar a la cuarta categoría del fútbol español: la llegada de un argentino que se hizo cargo del club y hoy lo devuelve a la grandeza. Sebastián Ceria, un matemático, filántropo y empresario nacido en Palermo, que no sólo se hizo de la mayoría del paquete accionario, sino que absorbió la deuda del Racing, estimada en unos 26 millones de euros.

HISTORIA PURA EN ESPAÑA: UN GIGANTE COMO RACING DE SANTANDER REGRESA A #LALIGA DESPUÉS DE 14 AÑOS Y SUS HINCHAS INVADIERON LA CANCHA PARA FESTEJARLO.



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Desde la cuna, Ceria es fanático de Racing, pero del de Avellaneda. Del de Santander se enamoró a través de su esposa, nacida en Cantabria. “Es increíblemente parecida la historia del racinguismo como sentimiento de sufrimiento, dedicación y pasión a pesar de las circunstancias”, le dijo Ceria a LA NACION en 2024. “Yo nací en 1965, con lo cual no pude ver la gloria del Racing de Avellaneda hasta el 2001, fueron 35 años que no ganamos nada. Y acá el Racing de Santander tuvo mucho que ver con descensos con problemas de gestión y con bancarrotas. Y en ese sentido son historias muy parecidas”.

Ceria tomó al club a mitad de aquella temporada y puso a un hombre de su entera confianza a manejar la parte deportiva: Manuel Higuera, abogado y exfutbolista del Racing, que oficia de presidente. Ese 2024 no ingresó en los playoffs por diferencia de goles. La temporada siguiente finalizó quinto y cayó en semifinales por el tercer ascenso a primera. Era ahora o nunca. Eligieron la estabilidad y le redoblaron la confianza a José Alberto, el DT que contrataron cuando llegaron al club. Y vaya si lo lograron: campeones a dos fechas del final, con 78 puntos y 85 goles a favor.

Andrés Martin celebra su gol, el segundo, del Racing ante Valladolid, con su compañero Maguette Gueye Juan Manuel Serrano Arce - Getty Images Europe

“No soy el dueño, soy el cuidador -aclara ahora Ceria, con camiseta puesta y en pleno campo de juego, con emoción medida-. Yo cuido al Racing de Santander. Ha sido una temporada casi perfecta y al final lo logramos. Este lugar lo necesitaba. Vinimos con esa idea, de devolverle la gloria, de marcar una época. Es un esfuerzo conjunto. ¿El futuro? Primero, disfrutar. Este es el primer escalón, vamos a ir por más".

Racing es dueño de una gran tradición en el fútbol español, ya que es uno de los diez miembros fundadores de la liga. Pero es una institución modesta y enteramente dedicado al fútbol. No tiene ninguna otra actividad deportiva ni social. Nunca ganó un título en primera división. Apenas un subcampeonato en 1931. Tuvo una primavera deportiva con la participación en UEFA Europa League 2008-09. En los pasillos del estadio hay camisetas alegóricas de aquellos ilustres rivales, entre ellos PSG y Manchester City, previo al ingreso de los capitales árabes.

Los argentinos del Racing de Santander: Pablo Ruiz, director de Marketing, y Sebastián Ceria, propietario, en pleno festejo por el ansiado ascenso Gentileza Pablo Ruiz

En 2010 empezó un derrotero de decadencia institucional sin precedentes. Primero, con el descenso a segunda división, en un año en el que tuvo como técnico al argentino Héctor Cúper. En la temporada que planeaba volver a primera, una serie de desaciertos deportivos y los desmanejos de los propietarios lo hundieron aún más; terminó con un segundo descenso consecutivo, esta vez a la tercera división. “El club no desapareció por el apoyo de la gente, sin dudas, fue un milagro”, le cuenta a LA NACION Roberto González, periodista cántabro de larga trayectoria devenido director de Comunicación del club.

“La de Racing es una historia de resiliencia”, agrega Pablo Ruiz, otro argentino comprometido con la causa. Ruiz fue durante muchos años responsable del marketing de Racing de Avellaneda. Ceria lo contactó en España y le propuso sumarse al sueño de todo Santander. Y allí está Pablo Ruiz, como director de Marketing en el orgulloso club de Cantabria.

Los hinchas muestran sus típicas bufandas extendidas, una tradición en el fútbol de España Juan Manuel Serrano Arce - Getty Images Europe

El caso del Racing es para tomar de ejemplo en medio de las discusiones que se plantean sobre la viabilidad de las sociedades anónimas en el fútbol. Siendo una SAD, Racing de Santander estuvo a punto de desaparecer por los desmanejos de sucesivos propietarios. Con la llegada de Ceria, esto cambió. Lo explicó el empresario argentino a LA NACION, poco después de hacerse cargo del club de Cantabria: “Podés ser honesto o deshonesto en una sociedad anónima o en una sin fines de lucro. Acá en España hay una gran regulación. La Liga te mira todo y no te deja escaparte. Si bien uno tiene libertad, está bajo una supervisión muy estricta, desde el punto de vista comercial, de lo que hacés y no hacés. Esto, para que quede claro que uno no puede hacer cualquier cosa. Las sociedades anónimas que están gestionadas con el amor del club y con la idea de los socios por delante y no solo con la ganancia financiera funcionan perfectamente bien; y ese es un ejemplo de Racing de Santander: nuestro objetivo primordial no es la ganancia financiera. Nosotros creemos que eso va a venir si hacemos las cosas bien durante mucho tiempo. Para nosotros es tan importante nuestra ganancia financiera como la relación con los hinchas, como el equipo y el proyecto deportivo, como nuestro rol en la sociedad”.

Son horas de regocijo en toda Cantabria, donde el Racing no tiene rival. Es amo y señor de la región. Santander goza con su historia de reinvención y de no darse nunca por vencido. Hoy tiene su premio: el regreso a la elite del fútbol español.