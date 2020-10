Antoine Griezmann no logra brillar con la camiseta de Barcelona Crédito: El Mercurio

El Mercurio, Chile Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2020 • 13:31

Antoine Griezmann todavía no logra mostrar lo mejor de su juego en Barcelona. Se pensó que con la llegada de Ronald Koeman su situación cambiaría, pero no ha sido así.

El blaugrana jugó contra el Sevilla en la última fecha de la Liga y acabó empatando. Tras el encuentro, Koeman lo apuntó: "Ha tenido dos oportunidades y, por su calidad, tendría que haber marcado en alguna de esas dos jugadas".

Didier Deschamps, seleccionador francés, contó cómo ve el caso de su pupilo. "Estoy hablando frecuentemente con Griezmann y le veré luego, pero estoy seguro de que actualmente no está contento con su situación en Barcelona", expresó.

El DT campeón del mundo deslizó una crítica a Koeman por la posición en que ocupa al ex Atlético de Madrid. "No interfiero en la utilización de mis jugadores, menos en Barcelona. Griezmann está jugando en la banda derecha actualmente, pero no entendemos el hecho de que no esté jugando en una posición más centrada", apuntó.

Michel Platini, histórico jugador galo y ex presidente de la UEFA, también dio su opinión sobre Griezmann. "Creo que Griezmann necesita un Giroud, un Diego Costa, alguien delante de él", comentó. En estos momentos no hay ningún jugador de esas características en el conjunto culé.