Sorteo del Mundial 2026: tres aspectos de la lotería que no fueron positivos para la Argentina

Lionel Scaloni hizo lo que “deben” hacer los DT. Abrir el paraguas. “Son rivales complicados”, dijo por Austria y Argelia. Aceptó que a Jordania no lo conoce. Pero esa es la formalidad del primer momento. Nadie quiere subestimar rivales y jamás se animaría a decir lo contrario. Pero la verdad es que la primera mirada para la Argentina es optimista. Si hasta Nicolás Tagliafico, que seguía el sorteo en vivo en streaming, se animó: “No hay que dar nada por descontado, pero son todos rivales ganables”, aceptó el lateral de Lyon. No es común que un futbolista se anime a decir con tanta claridad que el sorteo fue positivo.

Sin poder afirmar nada, está claro que la selección campeona del mundo, parte como clara favorita para liderar el Grupo J del Mundial 2026. Hay, sin embargo, tres puntos que pueden ser observados como negativos en el sorteo.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Dominguez, con su esposa, María Mercedes Pérez, y el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia; en las próximas horas se negociará para que la Argentina pueda jugar en Miami KEVIN DIETSCH� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

1) Abrir la llave contra un segundo

Ocho de los 12 cabezas de serie en este Mundial extralarge, con 48 equipos, sabían que, en caso de ganar su Grupo, jugarían con uno de los mejores terceros.

Es decir que había un 75% de probabilidades de cruzarse en la rueda de 32 equipos contra un adversario de tercera línea de la competencia.

Sin embargo el sorteo llevó a la Argentina al Grupo J, uno de los cuatro en los que el ganador deberá medirse contra un equipo que finalice en la segunda posición. Los otros grupos indeseados por ese motivo eran el C (le tocó a Brasil), el F (Países Bajos) y el H (España).

No fue un mal sorteo para la Argentina, pero Lionel Scaloni sabe que podría haber sido mejor Jacquelyn Martin - AP

“Podés salir primero, tener 9 puntos... y jugar contra un segundo. Bueno, es así -se lamentó Scaloni-. Si te toca un grupo de la muerte, después se te allana el camino. Este nuevo formato es así. Podía tocarnos. ¿Si es lógico? No sé... hay tanta ilógica dando vuelta. Nos tocó“.

2) Un campeón mundial muy temprano

Además de tener el infortunio de caer en una de las cuatro zonas que lo llevan a enfrentarse con un segundo, la otra parte del sorteo también lo complicó. El ganador del Grupo J tendrá que medirse con el segundo del Grupo H, en el que se encuentran España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Es muy probable que España y Uruguay pelen por el primer lugar. El duelo entre ambos definirá muy probablemente al rival argentino.

Thiago Almada y Mathias Olivera en el último partido de la eliminatoria; el duelo podría repetirse en los 16avos de final del Mundial 2026 Matilde Campodonico - AP

El Grupo H fue el único que reunió a dos campeones del mundo, españoles y uruguayos. Ni siquiera si llegara a clasificarse Italia habrá otro, porque se encuentra en lo que la FIFA denominó la “ruta A” de los repechajes europeos. Es decir que si Italia supera esa instancia, se ubicará en el Grupo B, con Canadá, Qatar y Suiza.

Esto obligaría a la selección argentina a jugar en 16avos de final contra un campeón del mundo. Un rival “clásico” y que siempre trae problemas adicionales. Demasiado temprano para duelos de tanta tensión.

3) Las sedes

Este es un punto que podría cambiar. Pero si el schedule se mantiene como se encuentra este momento, la Argentina jugaría en el debut con Argelia, el 16 de junio de 2026, contra Argelia, en Kansas City. Y también cerraría allí el Grupo, el 27 de junio, con Jordania. La segunda fecha, ante Austria, sería ante Dallas, el 22 de junio.

Ambas ciudades están ubicadas en la región central de los Estados Unidos. En Kansas City, las temperaturas máximas superan los 30 grados en el mes de junio. Y en Dallas, superan los 34.

El Arrowhead Stadium, de Kansas City, Misuri, donde jugaría la Argentina en los partidos contra Argelia y Jordania Conmebol

Pero el calor es una condición que se repetirá en la mayoría de las sedes. Lo que más esperaba la Argentina era ser ubicado en el Grupo H. Allí podía hacer base y jugar en Miami y Atlanta, dos ciudades con muchos habitantes argentinos. Más cómodo para los viajes de los hinchas.

“En principio son esos tres lugares. Pero no sé si vamos a jugar en Kansas City. Hay mucho calor, very hot”, bromeó con una periodista de Inglaterra Scaloni. Pero desde esta noche comenzarán las reuniones dirigenciales. La Argentina intentará conseguir un cambio de sedes. No será sencillo.

La primera mirada, rápidamente, hace pensar que el sorteo fue benévolo con el campeón mundial. Pero si se explora un poco más profundamente, hay rasgos incómodos y que instalan cierta preocupación.