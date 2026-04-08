Antoine Griezmann busca saldar una deuda antes de irse del Atlético: triunfar en el Camp Nou

Diez años en el Atlético con un paréntesis de dos temporadas en el Barcelona y la espina clavada de no haber triunfado como azulgrana. En sus últimos meses como jugador rojiblanco antes de cruzar el Atlántico para sumarse a la MLS, Antoine Griezmann regresa al Camp Nou este miércoles (a las 16 de la Argentina), en la ida de los cuartos de la Champions League.

El equipo de Diego Simeone, derrotado en las finales de 2014 y 2016 por Real Madrid, nunca pudo levantar la Liga de Campeones y el veterano atacante francés, que se sumará al Orlando City de la MLS al final de la temporada, no gana un título con Atlético desde la Europa League de 2018 y la posterior Supercopa de la UEFA.

Griezmann dejó Atlético para irse al Barça en 2019 y duró dos años en la ciudad catalana antes de regresar al equipo del Cholo.

Griezmann junto a Lionel Messi, durante su discreto paso por Barcelona AFP

Durante ese breve periodo con la camiseta azulgrana se perdió el título de Liga del Atlético en 2021, un trofeo que se le escapó a lo largo de su carrera.

En una época complicada, con un Barça víctima del lapidario 8-2 que le propinó Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions 2020, no logró encajar en un equipo todavía liderado por Lionel Messi.

Griezmann quiere dejar el Atlético, del que es el máximo goleador histórico con 211 tantos, con un gran trofeo en sus manos, que se sume al Mundial 2018 que conquistó liderando a Francia.

El primer paso hacia ese objetivo, tras anunciar la decisión de marcharse la semana pasada, llega este miércoles en el Camp Nou, en el quinto enfrentamiento entre Atlético y Barça esta temporada.

Antoine Griezmann se sumará a Orlando City luego del Mundial 2026

Orlando peleó para que se incorporara antes de finales de marzo, pero el galo dijo que se quedaría en el Atlético, en buena medida para tener un último intento por levantar la Champions, además de disputar la final de la Copa del Rey precisamente ante Real Sociedad, el club en el que se formó y se convirtió en una estrella.

El jugador de 35 años, uno de los referidos de Simeone durante los 14 años de mandato del técnico, combinó la ética de trabajo que exigía el argentino con una enorme calidad y talento.

“Griezmann es un inconformista, es increíble cómo juega al fútbol”, se entusiasmó el entrenador del Barça, Hansi Flick, la semana pasada. “Parece tan ligero... Es como si estuviera bailando”, añadió el alemán.

Flick sabe que Griezmann es una pieza clave para Atlético Manu Fernandez - AP

“Algo grande”

Griezmann puede que no haya ganado tantos títulos como merece un jugador de su talla, pero dejó huella como uno de los atacantes más completos del fútbol europeo en la última década.

“Espero que podamos hacer algo grande”, dijo el francés después de aplastar a Tottenham por 5-2 en la ida de octavos, marcando el segundo gol de su equipo.

Griezmann ya sabe lo que es desestabilizar al Barça, con dos goles en los cuartos de la Champions de 2016, hace una década, para eliminar con el Atlético al equipo estelar de Messi, Luis Suárez y Neymar.

Aquella hazaña terminó en la final, con lágrimas en Milán al perder ante Real Madrid, como dos años antes en Lisboa.

Julián Álvarez, el heredero

Julián Álvarez no definió si seguirá o no en Atlético luego del Mundial AP

Griezmann fue titular en la derrota por 2-1 ante el Barça el sábado, por la Liga, en el primero de los tres partidos que disputarán ambos equipos en once días.

Durante parte de esta temporada Simeone dosificó sus minutos, con muchas suplencias, quizá inclinándole la balanza hacia la decisión de marcharse. Pero su excelente estado de forma lo devolvió a la titularidad en los últimos meses.

Otro jugador de Atlético que algún día podría seguir el camino del francés hacia Barcelona es Julián Állvarez.

Griezmann y Julián, una dupla letal para el ataque de Atlético PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

El campeón del mundo en 2022 causó consternación en la capital española cuando dijo recientemente “quizá sí, quizá no” al ser preguntado por si pensaba seguir en el club más allá del verano.

El Barça, en una situación financiera poco saneada, tiene complicado concretar la operación, después de que Álvarez llegara procedente del Manchester City por 108 millones de dólares en 2024.

La Araña tuvo una temporada irregular, pero Simeone respaldó al delantero.

“Gracias a Dios volvió”, dijo después de que marcara contra el Barça en la goleada 4-0 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey en febrero, en un partido en el que Griezmann también vio puerta mientras el Barça se derrumbaba en el Metropolitano.