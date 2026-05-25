PSG vs. Arsenal: cuándo es la final de la Champions League 2025-2026

El cotejo se disputará el próximo sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest y se transmitirá en vivo por ESPN y Fox Sports
- 6 minutos de lectura'
París Saint Germain (PSG) y Arsenal estarán cara a cara para dirimir el título de clubes más importante de Europa que es la UEFA Champions League. La final de la edición 2025-2026, la número 71 de la historia, se disputará el próximo fin de semana en el Puskas Arena de Budapest, escenario de la capital de Hungría que nunca antes recibió un encuentro decisivo del máximo certamen continental del Viejo Continente.
El partido tendrá lugar el sábado 30 de mayo a las 13 (hora argentina) con árbitro a confirmar. El mismo se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
Ambos clubes llegan al duelo como campeones de sus respectivas ligas. PSG conquistó la Ligue 1 de Francia por quinta vez seguida y octava vez en los últimos nueve años mientras que los Gunners se quedaron con la Premier League de Inglaterra después de 22 años.
En Hungría, los parisinos buscarán ganar su segunda ‘Orejona’ seguida y son los favoritos mientras que los londinenses intentarán llevársela para Inglaterra por primera vez en su historia tras perder una definición en 2006.
El camino de Arsenal hacia la final
Etapa de grupos
- Fecha 1: 2 a 0 vs. Athletic Bilbao
- Fecha 2: 2 a 0 vs. Olympiakos
- Fecha 3: 4 a 0 vs. Atlético de Madrid
- Fecha 4: 3 a 0 vs. Slavia Praga
- Fecha 5: 3 a 1 vs. Bayern Múnich
- Fecha 6: 3 a 0 vs. Brujas
- Fecha 7: 3 a 1 vs. Inter de Milán
- Fecha 8: 3 a 2 vs. Kairat Almaty
Octavos de final
- Ida: 1 a 1 vs. Bayer Leverkusen (V).
- Vuelta: 2 a 0 vs. Bayer Leverkusen (L).
Cuartos de final
- Ida: 1 a 0 vs. Sporting Lisboa (V).
- Vuelta: 0 a 0 vs. Sporting Lisboa (L).
Semifinales
- Ida: 1 a 1 vs. Atlético de Madrid (V).
- Vuelta: 1 a 0 vs. Atlético de Madrid (L).
El camino de PSG hacia la final
Etapa de grupos
- Fecha 1: 4 a 0 vs. Atalanta (L).
- Fecha 2: 1 a 2 vs. Barcelona (V).
- Fecha 3: 7 a 2 vs. Bayer Leverkusen (V).
- Fecha 4: 1 a 2 vs. Bayern Munich (L).
- Fecha 5: 5 a 3 vs. Tottenham (L).
- Fecha 6: 0 a 0 vs. Athletic Club (V).
- Fecha 7: 1 a 2 vs. Sporting Lisboa (V).
- Fecha 8: 1 a 1 vs. Newcastle (L).
Playoffs
- Ida: 3 a 2 vs. Mónaco (V).
- Vuelta: 2 a 2 vs. Mónaco (L).
Octavos de final
- Ida: 5 a 2 vs. Arsenal (L).
- Vuelta: 3 a 0 vs. Arsenal (V).
Cuartos de final
- Ida: 2 a 0 vs. Liverpool (L).
- Vuelta: 2 a vs. Liverpool (V).
Semifinales
- Ida: 5 a 4 vs. Bayern Munich (L).
- Vuelta: 1 a 0 vs. Bayern Munich (V).
La tabla de campeones de la Champions League
Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo con 15 títulos, más del doble que su escolta que es Milán con siete. El podio lo completan Liverpool y Bayern Munich con seis vueltas olímpicas cada uno.
- Real Madrid (España) - 15 títulos
- Milán (Italia) - 7
- Liverpool (Inglaterra) y Bayern Múnich (Alemania) - 6
- Barcelona (España) - 5
- Ajax (Países Bajos) - 4
- Manchester United (Inglaterra) / Inter de Milán (Italia) - 3
- Chelsea (Inglaterra) / Benfica (Portugal) / Juventus (Italia) / Porto (Portugal) / Nottingham Forest (Inglaterra) - 2
- Celtic (Escocia) / Hamburgo (Alemania) / Steaua Bucarest (Rumania), Olympique Marsella (Francia) / Borussia Dortmund (Alemania) / Feyenoord (Países Bajos) / Aston Villa (Inglaterra) / PSV Eindhoven (Países Bajos), Estrella Roja (Serbia) / Manchester City (Inglaterra) / PSG (Francia) - 1
Todas las finales de la Champions League
- 2025-26: PSG vs. Arsenal.
- 2024-25: PSG 5-0 Inter Milán.
- 2023-24: Real Madrid 2-0 Borussia Dortmund.
- 2022-23: Manchester City 1-0 Inter Milán.
- 2021-22: Real Madrid 1-0 Liverpool.
- 2020-21: Chelsea 1-0 Manchester City.
- 2019-20: Bayern Munich 1-0 PSG.
- 2018-19: Liverpool 2-0 Tottenham Hotspur.
- 2017-18: Real Madrid 3-1 Liverpool.
- 2016-17: Real Madrid 4-1 Juventus.
- 2015-16: Real Madrid 1-1 Atlético Madrid (Real Madrid ganó por penales 5 a 3).
- 2014-15: Barcelona 3-1 Juventus.
- 2013-14: Real Madrid 4-1 Atlético Madrid.
- 2012-13: Bayern Munich 2-1 Borussia Dortmund.
- 2011-12: Chelsea 1-1 Bayern Munich.
- 2010-11 Barcelona 3-1 Manchester United.
- 2009-10: Inter Milán 2-0 Bayern Munich.
- 2008-09: Barcelona 2-0 Manchester United.
- 2007-08: Manchester United 1-1 Chelsea (Manchester United ganó por penales 6 a 5).
- 2006-07: Milán 2-1 Liverpool.
- 2005-06: Barcelona 2-1 Arsenal.
- 2004-05: Liverpool 3-3 Milán (Liverpool ganó por penales 3 a 2).
- 2003-04: Porto 3-0 Mónaco.
- 2002-03: Milán 0-0 Juventus (Milán ganó por penales 3 a 2).
- 2001-02: Real Madrid 2-1 Bayer Leverkusen.
- 2000-01: Bayern Munich 1-1 Valencia (Bayern ganó por penales 5 a 4).
- 1999-2000: Real Madrid 3-0 Valencia.
- 1998-99: Manchester United 2-1 Bayern Munich.
- 1997-98: Real Madrid 1-0 Juventus.
- 1996-97: Borussia Dortmund 3-1 Juventus.
- 1995-96: Juventus 1-1 Ajax (Juventus ganó por penales 4 a 2).
- 1994-95: Ajax 1-0 Milán.
- 1993-94: Milán 4-0 Barcelona.
- 1992-93: Marsella 1-0 Milán.
- 1991-92: Barcelona 1-0 Sampdoria.
- 1990-91: Estrella Roja 0-0 Marsella (Estrella Roja ganó por penales 5 a 3).
- 1989-90: Milán 1-0 Benfica.
- 1988-89: Milán 4-0 Steaua Bucarest.
- 1987-88: PSV Eindhoven 0-0 Benfica (PSV ganó por penales 6 a 5).
- 1986-87 Porto 2-1 Bayern Munich.
- 1985-86: Steaua Bucarest 0-0 Barcelona (Steaua Bucarest ganó por penales 2 a 0).
- 1984-85: Juventus 1-0 Liverpool.
- 1983-84 Liverpool 1-1 Roma (Liverpool ganó por penales 4 a 2).
- 1982-83: Hamburgo 1-0 Juventus.
- 1981-82: Aston Villa 1-0 Bayern Munich.
- 1980-81: Liverpool 1-0 Real Madrid.
- 1979-80: Nottingham Forest 1-0 Hamburgo.
- 1978-79: Nottingham Forest 1-0 Malmö.
- 1977-78: Liverpool 1-0 Brujas.
- 1976-77: Liverpool 3-1 Borussia Mönchengladbach.
- 1975-76: Bayern Munich 1-0 Saint Étienne.
- 1974-75: Bayern Munich 2-0 Leeds United.
- 1973-74: Bayern Munich 4-0 Atlético Madrid.
- 1973-74: Bayern Munich 1-1 Atlético Madrid.
- 1972-73: Ajax 1-0 Juventus.
- 1971-72: Ajax 2-0 Inter Milán.
- 1970-71: Ajax 2-0 Panathinaikos.
- 1969-70: Feyenoord 2-1 Celtic.
- 1968-69: Milán 4-1 Ajax.
- 1967-68: Manchester United 4-1 Benfica.
- 1966-67: Celtic 2-1 Inter Milán.
- 1965-66: Real Madrid 2-1 Partizan.
- 1964-65: Inter Milán 1-0 Benfica.
- 1963-64: Inter Milán 3-1 Real Madrid.
- 1962-63: Milán 2-1 Benfica.
- 1961-62: Benfica 5-3 Real Madrid.
- 1960-61: Benfica 3-2 Barcelona.
- 1959-60: Real Madrid 7-3 Eintracht Frankfurt.
- 1958-59: Real Madrid 2-0 Reims.
- 1957-58: Real Madrid 3-2 Milán.
- 1956-57: Real Madrid 2-0 Fiorentina.
- 1955-56: Real Madrid 4-3 Reims.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de La final de la Champions League
En Budapest. Cuándo es la final de la Champions League 2025-2026 entre PSG y Arsenal
“¡Viva la pelota parada!” Arsenal ganó y se acerca al título prohibido: el canto de la hinchada que sorprende al mundo
Listo para retener la Champions. Paris Saint Germain es más que un finalista, es un equipo que quiere marcar una época
- 1
Descenso de River en 2011: cómo fue ese partido con Belgrano que mandó al Millonario a la B
- 2
Belgrano, un campeón con jugadores, DT y presidente que llevan la camiseta en la piel y hundieron a River
- 3
Belgrano campeón: el penal que cambió la historia de la final por la mano de Rivero que terminó con Coudet expulsado
- 4
Así quedó la tabla histórica de campeones del fútbol argentino, tras el título de Belgrano de Córdoba