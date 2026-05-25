La despedida de Pep Guardiola de Manchester City, con un show que incluyó a Jordan: “Disfruta tu jubilación”

El desfile de trofeos y la fiesta del Manchester City de este lunes combinaron celebración con emoción, mientras los hinchas le rendían homenaje a otra temporada de éxitos y se despedían de Pep Guardiola.

Un día después del último partido de Guardiola al frente del equipo, la derrota ante Aston Villa (1-2), tras una década en el cargo, miles de personas se agolparon en las calles entre nubes de papel picado celeste y blanco, abarrotando todos los puntos estratégicos para ver al DT español que marcó una época. Los trofeos de la Copa de la Liga y la FA Cup conquistados esta temporada brillaban en lo alto de los micros descapotables, pero fue Guardiola, de 55 años -saludando y sonriendo-, quien provocó las ovaciones más sonoras.

“Llevo yendo al City unos 10 años, desde que tenía seis, desde que Pep se incorporó“, dijo Hadley Partridge, de 16 años, vestido con una camiseta de Rodri. “Me encanta Pep y, obviamente, no quiero que se vaya”. Cuando se le preguntó cómo se sentía ante su marcha, el adolescente no dudó: “Devastado. Para ser sincero, quería que se quedara 10 años más y ganara todos los trofeos”, dijo Partridge. Para Lisa y Steve Evans, cuya familia lleva más de 20 años abonada al club, partida de Guardiola fue más que el fin de una era dorada: resonó entre generaciones. “Estamos devastados”, dijeron al unísono.

Pep Guardiola, en el evento que organizó Manchester City para celebrar los últimos dos trofeos conseguidos este año y despedir al DT DARREN STAPLES - AFP

Si la salida de Guardiola trajo tristeza, también puso de relieve la profundidad de su legado. “Cambió el fútbol en Inglaterra”, dijo Steve. “Es su pasión, ¿no?“, añadió Lisa. “Creo que simplemente ama el fútbol de verdad, no creo que se trate del dinero”. En lo alto de los micros, los jugadores que habían llevado adelante esa filosofía se fusionaron con el DT, fueron compinches del momento.

Algunos, además, reflexionaron sobre la marcha de los históricos Bernardo Silva y John Stones. “Dos leyendas del club”, dijo Erling Haaland, que ganó la Bota de Oro de la liga por tercera vez en cuatro temporadas. “Han sido increíbles para nosotros, tanto dentro como fuera del campo. Estoy orgulloso de haber jugado con ellos”. Otros hablaron directamente de la influencia de Guardiola: “Lo voy a extrañar mucho”, dijo Jeremy Doku. “Su forma de entrenar, su forma de dar consejos (...) Es una leyenda, probablemente uno de los mejores entrenadores de la historia”.

Pep Guardiola saludando desde el micro a los hinchas que lo ovacionan en el recorrido por las calles de Manchester @ManCity

A continuación, un grupo de exjugadores y jugadores actuales, desde Vincent Kompany hasta Fernandinho y Jack Grealish, además de los tres hijos de Guardiola ”María, Marius y Valentina” y el líder de Oasis, Noel Gallagher, desfilaron uno a uno por el escenario con los 20 trofeos de la era Guardiola. La noche también contó con numerosos homenajes en una pantalla gigante donde se proyectaron videos, incluido uno de la leyenda de la NBA Michael Jordan. “Quiero felicitarte por una carrera increíble, disfruta de tu jubilación”, dijo Jordan.

Pep Guardiola contuvo las lágrimas en la banda mientras ponía fin el domingo a una década en el Manchester City. Su último partido terminó con una derrota 2-1 ante el Aston Villa en una jornada cargada de emoción, mientras se despedía de los simpatizantes a los que dio tantas alegrías durante 10 años de dominio en el fútbol inglés.

Bernardo Silva : "The question is Pep, everyone wants to know, who are you talking to here?



Guardiola : "No answer." 😂#MCFC pic.twitter.com/M9XFqt2R9y — Football Pundit (@footballpunditX) May 25, 2026

“Nunca podría haber imaginado la cantidad de amor que he encontrado. Es un honor increíble, enorme, ser su entrenador, estar aquí 10 años”, afirmó Guardiola, de pie en el centro del campo en el Etihad Stadium y dirigiéndose al público. Las lágrimas comenzaron mucho antes de la ovación final: Guardiola se emocionó y se frotó los ojos mientras dos de sus futbolistas más leales, Bernardo Silva y John Stones, también se despedían y recibían pasillos de honor cuando fueron sustituidos en la segunda parte.

Un momento cómico se dio cuando Bernardo Silva, con el micrófono en la mano, le preguntó: “¿A quién le estabas hablando en este momento?” Y mostraron un video en donde Pep estaba sentado en el banco de suplentes y de repente se gira y empieza a gesticular con indicaciones tácticas y movimientos con sus manos. Lo curioso (y que generó la risa de todos) fue que... no había nadie sentado a su lado. “No tengo nada para decir”, se limitó a decir Guardiola mientras se reía.

“Es la decisión correcta”

Luego le tocó a él recibir su propio pasillo de honor. “El hombre que lo cambió todo”, dijo el locutor del estadio mientras Guardiola corría hacia el campo con pantalones caqui y una camiseta color crema, entre los vítores desbordados de los aficionados.

Pep facing questions about his most iconic memes. Absolute gold. 😂 pic.twitter.com/B0Dk7QekfK — Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) May 25, 2026

“¡10 años más!”, coreaban los hinchas, lo que llevó a Guardiola a negar con la cabeza, desafiante. Tras 17 grandes trofeos y un sinfín de récords, confirmó el viernes que no podía hacer más. Después de convertir al City en el equipo más dominante de su generación en la Premier League y en campeón de Europa por primera vez en su historia, señaló que había llegado el momento de ceder el mando. “No lo voy a extrañar por un tiempo”, manifestó el domingo. “Lo siento profundamente... es la decisión correcta”.

El exentrenador del Chelsea Enzo Maresca, que ganó el Mundial de Clubes el año pasado, es el favorito para asumir el cargo, con un anuncio que posiblemente se haga oficial la próxima semana. Guardiola no confirmó a su reemplazo, pero comentó que llamaría a su sucesor para ofrecerle consejos. “Sé tú mismo... sé libre con tus ideas y trabaja mucho. Todo irá bien”, expresó.

Eso será para otro día. Este día era sobre Guardiola y la oportunidad para que los seguidores mostraran su agradecimiento. “Para mí y para este club lo significa todo. Es absolutamente brillante lo que ha hecho por él”, declaró a The Associated Press el aficionado del City Fred Taylor, de 82 años. “No se me ocurre otro entrenador que haya hecho lo que él ha hecho en el periodo de 10 años que ha estado aquí”.

A winners welcome! 🩵🙌



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Guardiola se incorporó al City en el verano de 2016 y guió al equipo, propiedad de Abu Dhabi, a seis títulos de la Premier League y a su primera corona de la Champions League en 2023. “Eso es lo que siempre quisimos... nunca lo habíamos hecho”, sostuvo Taylor. “Probablemente fue el punto más alto de su etapa”.

La cosecha de trofeos de Guardiola incluyó esta temporada un doblete doméstico con la Copa de la Liga inglesa y la Copa FA. Condujo al City al triplete en 2023, al ganar la Premier League, la Champions League y la Copa FA, igualando la hazaña del Manchester United de más de 20 años antes, en 1999.

También Guardiola fue el primero en llegar a 100 puntos en la Premier. Fue parte de sus otros hitos. El City se convirtió en el primer equipo en ganar cuatro ligas inglesas consecutivas y el primero en sumar 100 puntos en una sola temporada, en 2018. Al año siguiente, el City fue el primer equipo en lograr el triplete doméstico de liga, Copa FA y Copa de la Liga en la misma temporada.

Los hinchas del City se congregaron en las calles de Manchester para despedir con fervor a Pep Guardiola

Son zapatos grandes que llenar, pero Guardiola señaló que las expectativas sobre su sucesor deberían ser realistas. “Los hinchas no olvidan que ganar el triplete, los dobletes, es excepcional”, indicó Pep. “Es muy difícil, este negocio es muy complicado. Por eso, cuando vienes aquí y ganas un partido, aquí en el Etihad, disfrútalo. Celébralo”.

Más allá de los trofeos, Guardiola ha conectado con los simpatizantes del City, al decirles este domingo que lo abrazaran si alguna vez lo ven en el futuro, y añadir: “Lo voy a necesitar”. “Es difícil de describir: es alguien a quien en realidad no conoces, pero sientes que sí lo conoces”, comentó el aficionado del City Richard Wilbourn. “Cuando escuché la noticia (de que se iba) me puse un poco emocional. Lo que ha hecho por el club ha sido absolutamente irreal, y es algo que nunca hemos visto en nuestra vida. “Crecí desde mediados de mis 20 hasta mediados de mis 30 (y él ha sido) una parte enorme de mi vida”.

El City ha honrado a Guardiola al poner su nombre a la recién desarrollada tribuna norte. También asumirá un papel como embajador global. “Me entristece que se vaya, pero creo que se va en el momento adecuado”, dijo Taylor. “Lo ha hecho todo y no puede ir más lejos en este club, pero creo que ha sido brillante y le deseo lo mejor”.

Reuters y AP