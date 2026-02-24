Aplaudidores serviles de la AFA extorsiva

Aplaudidores del horror. Dirigentes serviles, aliados en el silencio o desde un cortejo carnavalesco. Para detener el derrumbe del fútbol argentino, alguna vez, alguien debe sentirse avergonzado. Cuidar al fútbol es alzar la voz con valentía, porque la AFA acelera en su obstinada cruzada por destrozarlo todo. Pero no, una vez más han elegido ser leales para los disparates y el ridículo. ¿Unanimidad, enrolamiento… o genuflexión? La dirigencia futbolística, aun con sus renovaciones generacionales, mantiene egoísmos y cobardías en raciones similares para respaldar las aventuras de sus jefes.

Parece una cínica competencia por burlarse de todos, comenzando por los hinchas que, muchos, ya asqueados, empezaron a mostrar su hartazgo. Pero no votan, por eso Claudio Tapia tampoco los registra. Hasta ahora, porque acaba de involucrarlos al tomar de rehén al pasatiempo favorito de miles de argentinos. El paro de la AFA puede tener un filo traicionero: ¿los hinchas que se quedan sin fútbol se enojarán con el Gobierno o con la AFA? ¿El plan es que las tribunas estallen contra Javier Milei, como ocurrió en 2018 contra Mauricio Macri? ¿O será contra Tapia, como ocurrió en muchas canchas tras el campeonato de escritorio que le dieron a Rosario Central? Tomó la escena una AFA extorsiva –el 5 y 6 de marzo fueron citados a indagatoria Tapia y el tesorero Toviggino-, resuelta a presionar a la Justicia con una apuesta tan aceitosa como peligrosa. Atención al efecto bumerán.

Claudio Tapia en la reunión de comité ejecutivo de la Liga Profesional, en el Predio Lionel Andrés Messi

“Ya fueron por nosotros, pueden ir por ustedes si no hacen algo”, los azuzó Tapia. Los espoleó, los invitó a defender a la ‘patria futbolera’… y el rebaño hizo reverencias. A escondidas, varios dirigentes muestran adhesión con los señalamientos periodísticos. Pero, claro, saben que se acompaña hasta la puerta del cementerio… ni un paso más. Después, obedecen a mano alzada y comparten –en redes sociales, principalmente- el discurso que eligió Tapia para culpar a los que denominó “artistas que predisponen mal”. Los medios que investigan, especialmente. Nadie se anima en el universo del ‘Comandante’ Tapia porque la AFA consiguió salpicarlos a (casi) todos. Cada actor que guarda silencio debe saber que carga con el pecado de la connivencia. No les importa.

Ningún dirigente se atreve a exponer su oposición y asumir los riesgos de su sinceridad. Ninguno quiere caer en desgracia porque, el que se atreve a subir la voz, seguramente será castigado con el látigo mediático, o a través de los arbitrajes y el ensordecedor ruido de la desconfianza o con la desconsideración a la hora del reparto de viajes, cargos y negocios. Ese dirigente en rebeldía, incluso, hasta podría ser lapidado por torpe e ingenuo por sus propios hinchas, por haber agitado al poder cuando convenía vivir de sus migajas. Entonces la obsecuencia, el terror y la impunidad son los guardianes del espanto.