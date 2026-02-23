Paro en el fútbol argentino: la AFA suspenderá la fecha del 5 y 6 de marzo, los días que declararán Tapia y Toviggino

La Asociación del Fútbol Argentino oficializó la suspensión de la fecha 9 del torneo Apertura, que estaba prevista a desarrollarse entre el 5 y el 6 de marzo, en represalia a la denuncia de ARCA. La decisión coincide con los días en los que su titular Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino fueron citados a declarar.

La entidad emitió este lunes un comunicado tras la reunión del Comité Ejecutivo en el que rechazó el recurso presentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, donde alega que la AFA incurrió en los delitos de evasión fiscal y retención de aportes. En el escrito, hacen una férrea defensa a la situación de la asociación.

Alegan que “no tiene deuda alguna exigible” por las obligaciones tributarias mencionadas en la causa que derivó en el llamado a indagatoria de sus autoridades, y afirman que los pagos fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos, cuestión que se encuentra bajo análisis de la Cámara de Apelaciones.

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia JUAN MABROMATA - AFP

En ese contexto, y “en repudio” a la denuncia, los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol así como del resto de las categorías del fútbol argentino.

Previo a adoptarse aquella medida, el presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, había anticipado la posibilidad de que el torneo local fuera suspendido. “Si es necesario, lo vamos a hacer. Hay que tomar las medidas que sean necesarias”, sostuvo en diálogo con la prensa a las afueras del predio Lionel Andrés Messi.

El titular del club de Liniers calificó además de “injusta” la citación a indagatoria de Tapia y Toviggino y afirmó -en línea con la AFA- que la entidad se encuentra al día con sus obligaciones.

Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino fueron citados a indagatoria por evasión fiscal y retención de aportes

“Quedó demostrado que está todo pago, que las causas por las cuales se le imputan no tienen nada”, El dirigente también planteó que la situación genera incertidumbre en el desarrollo de la actividad. “La verdad que me parece que se le está declarando una guerra al fútbol que no tiene nada que ver”, expresó.

Y apuntó además contra las sociedades anónimas deportivas: “Lo que quieren es imponer las sociedades anónimas deportivas. Los clubes y los socios, que son los principales actores en este tema, ya se han expedido y no quieren. Nosotros [Vélez] casualmente tenemos dos litigios con dos sociedades anónimas deportivas en el extranjero que nos deben US$100 millones”.

No fue hasta minutos después de que el comunicado cobrara notoriedad que Tapia se volcó a X para hacer un breve pronunciamiento. “Una nueva reunión de Comité Ejecutivo de la Liga AFA en el Predio Lionel Andrés Messi, donde debatimos temas muy importantes para el futuro del fútbol argentino. AFA somos todos”, escribió.

Una nueva reunión de Comité Ejecutivo de la @LigaAFA en el Predio Lionel Andrés Messi, donde debatimos temas muy importantes para el futuro del fútbol argentino.



AFA SOMOS TODOS. pic.twitter.com/8Mi5Aqc3XU — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) February 23, 2026

Tapia y Toviggino deberán declarar el 5 y 6 de marzo tras ser acusados de haber retenido aportes previsionales y omitido el pago de impuestos por un monto total de $19.300 millones. La decisión fue adoptada por el juez en lo penal económico Diego Amarante el pasado jueves. También se les prohibió salir del país, aun cuando a Tapia se le otorgó este lunes permiso para realizar un viaje esta semana a Colombia y Brasil.

La resolución también alcanza a la AFA como persona jurídica y a los directivos Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Roberto Lorenzo y Víctor Blanco Rodríguez. En el escrito, el juez sostuvo que hay “motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados”.

Según la denuncia original, existirían $7.593.903.512,23 en obligaciones que no habrían sido depositadas en tiempo y forma, divididas entre retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. Con la ampliación posterior, el monto denunciado sumó otros $11.759.643.331,62. De este modo, el total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que, según la acusación, no fueron ingresados al fisco.