Aplausos para todos: Argentinos le ganó a Banfield un partidazo bajo la lluvia

Argentinos y Banfield armaron un partidazo para el aplauso, que terminó con la victoria del local por 3-2, por la 13° fecha del torneo Apertura. El fútbol argentino es un auténtico milagro. Todas las condiciones son alarmantes. La organización, los escenarios, los campos de juego, la economía general de nuestro país, los que mandan. Contra todo y a pesar de todos, siguen naciendo futolistas con talento y futuro en nuestro medio. Y, de tanto en tanto, se presentan en sociedad espectáculos que valen la pena ser vividos.

Suele decirse que un partido es de alto voltaje, con goles y emociones, con cambios radicales en el resultado, como si se tratara de un encuentro de Premier League, la liga más prestigiosa del planeta, seguramente con los mejores entrenadores, los mejores futbolistas y posiblemente, con los mejores estadios. En la Paternal, bajo la lluvia, ocurrió algo de aquello.

Así se grita el gol del triunfo, como Pipa Lescano, el autor del 3-2 FACUNDO MORALES/ Fotobaires

Argentinos ganaba, Banfield le empató, el Bicho volvió a subirse en el marcador. Pudo golear. El Taladro, con poco, casi nada, estuvo no tan lejos de llevarse un empate. Al final, hubo aplausos para todos. Entre ellos, para un chiquilín de 18 años, Facundo Jainikoski. Un atrevido. Siempre aparece uno.

Argentinos ganaba por 2 a 0, con dos tantos que son una expresión genuina del fútbol espectáculo. Nicolás Oroz, primero y Emiliano Viveros, después, elevaron la cuenta en dos para el ofensivo (a veces algo ingenuo) equipo que conduce Nicolás Diez. Ambas conquistas tuvieron ese toque distintivo: toques, circulación, sorpresa y remates de categoría.

Méndez estableció el 2-2, luego de una gran reacción de Banfield FACUNDO MORALES/ Fotobaires

Banfield, un equipo que representa la contracara, con Pedro Troglio al mando y haciendo cuentas en otras tablas, hacía lo que podía, hasta que encontró el descuento, a través de David Zalazar. Así terminó el primer capítulo, para sorpresa de todos: Argentinos amagó con golear y desaceleró.

Es un caso extraño el conjunto de la Paternal, que perdió la final de la Copa Argentina pasada, quedó afuera de ese mismo certamen en el debut y, a continuación, algo mucho peor. Fue eliminado de la Copa Libertadores y tampoco pudo meterse en la Copa Sudamericana. Para los especialistas, es el equipo que mejor representa al fútbol argentino. Sin embargo, suele fallar en instancias decisivas.

LA ATAJADA DE LA FECHA ¿Y DEL CAMPEONATO? Locura de volada de Sanguinetti para evitar el golazo de tiro libre de Jainikoski en el partido entre Argentinos y Banfield.



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De apuntar a la goleada, a sufrir el empate, una obra de arte de Mauro Méndez, que picó la pelota ante la desesperada salida del arquero Brayan Cortés. Banfield no se quedaba atrás en los golazos y en la misma acción hubo una amarilla para Francisco Alvarez por una falta lejos a Adoryan.

A partir de allí, se potenciaron los conceptos. Argentinos atacó con más furia que técnica, pero siempre hacia adelante. Y Banfield tomó nota de que encerrarse no era una buena opción: la idea de capitalizar los espacios era toda una tentación.

El ingreso de Facundo Jainikoski, de 18 años, le dio más frescura al ataque del conjunto local. Un tiro libre con rosca y algo de magia, chocó con el vuelo salvador de Facundo Sanguinetti, que con la complicidad del palo, evitó la tercera caída de la formación del Sur.

Lo mejor del partidazo

Inmediatamente, Pipa Lescano estableció el 3-2, con un zurdazo lejano (otro gol generado por un remate desde afuera del área), entre todas las piernas. El arquero había tapado otro remate, de Molina y con las piernas. Hubo una revisión de VAR, pero era todo legal.

El juego de opuestos, sumado a la lluvia (nunca paró), convirtió un clásico partido de lunes por la noche en una película dramática, propia de un torneo de otra envergadura. El fútbol argentino se sobrepone a todo. Argentinos también: nunca se dio por vencido, a pesar de que marca bastante mal. Banfield luchó hasta el final: nada es imposible. La diferencia pudo ser mayor, pero no hubo más goles. Argentinos suma cuatro victorias seguidas. Eso sí: los aplausos fueron para todos.