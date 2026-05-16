A qué hora juega Chelsea vs. Manchester City, por la final de la FA Cup 2025-2026

Chelsea y Manchester City se enfrentan este sábado en el marco de la final de la FA Cup 2025-2026. El encuentro, que tendrá a Enzo Fernández como titular en los Blues, está programado para las 11 (horario argentino) en el mítico Wembley de Londres, Inglaterra, con arbitraje de Darren England y transmisión de ESPN y Disney+ Premium. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El equipo que tiene al campeón del mundo con la selección argentina como subcapitán se metió en la definición del torneo más antiguo del mundo al vencer a Leeds United por la mínima diferencia, con un gol del propio Enzo, en las semifinales. Ganó este certamen ocho veces, la última de ellas en 2017-2018, cuando derrotó en la definición a Manchester United por 1 a 0.

El combinado citizen, por su parte, se consolidó como uno de los dos mejores al derrotar a Southampton por 2 a 1, gracias a las anotaciones de Jérémy Doku y Nico González (Finn Azaz puso en ventaja parcial a los Santos). Tiene siete trofeos de FA Cup en sus vitrinas y gritó campeón por última vez en 2022-2023, edición en la que le ganó 2 a 1 a su eterno rival, Manchester United, en la gran final.

Manchester City le ganó a Southampton en semifinales y disputará una nueva final de FA Cup Kin Cheung - AP

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 12 de abril de este año, por la Premier League. En aquella oportunidad, Manchester City se quedó con la victoria por 3 a 0 con tantos de Nico O’Reilly, Marc Guéhi y Doku. El antecedente más reciente en la FA Cup, en tanto, es del 20 de abril de 2024, por las semifinales de la edición 2023-2024, en un encuentro que también ganó el equipo dirigido por Pep Guardiola.

Chelsea vs. Manchester City: todo lo que hay que saber

Final de la FA Cup 2025-2026.

Día : Sábado 16 de mayo.

: Sábado 16 de mayo. Hora : 11 (horario argentino).

: 11 (horario argentino). Estadio : Wembley, Londres, Inglaterra.

: Wembley, Londres, Inglaterra. Árbitro: Darren England.

Chelsea vs. Manchester City: cómo ver online

La final está programada para este sábado a las 11 (horario argentino), en Londres, Inglaterra, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.