Argentina - Angola: Lionel Scaloni dijo que habrá chicos que se jugarán estar en la lista del Mundial

En la antesala del último compromiso del año, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni ofreció este jueves una conferencia de prensa en Luanda, la capital de Angola, a las pocas horas de que la delegación albiceleste arribara al país africano. En la charla con los periodistas expresó que ya tenía en mente el equipo titular para el amistoso de este viernes a las 13, que es muy factible que actúe Lionel Messi y se refirió de forma a algunos jugadores individualmente.

Al empezar la conferencia, lo primero que trató el entrenador fue la formación inicial para el partido. Sin mencionar nombres, expresó: “A los jugadores que están de baja los reemplazamos con chicos a los que estábamos siguiendo y que podían tener la oportunidad, que no estaban en la primera lista pero pueden aportar. Al equipo lo tengo decidido. Va a ser un equipo de confianza, de futbolistas que han jugado mucho juntos y con muchos campeones del mundo en la cancha. Y éste es un rival muy bueno, que viene de empatar contra Camerún. Esperemos que la gente disfrute, algo que es importante”. Luego el DT adelantó que el capitán seguramente estará entre los titulares: “Messi en principio va a jugar, seguramente sea de la partida. La gente va a poder verlo”.

"MESSI EN PRINCIPIO VA A JUGAR, NO SÉ CUANTOS MINUTOS... VA A SER DE LA PARTIDA"



🐐 Scaloni confirmó la titularidad del GOAT ante Angola



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/LjdFN9yX8e — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025

Ante otras consultas, se refirió a los minutos que tendrían los futbolistas que fueron convocados por primera vez y a la posición en la que considera a Valentín Barco. “La idea es que puedan jugar los chicos menos conocidos. Y Valentín Barco puede jugar en distintas posiciones: de lateral, en el medio... Si tiene que entrar, veremos dónde. Es importante que está jugando en su equipo y pronto para dar una mano”.

Entre los temas tocados están las presencias de Lisandro Martínez y Franco Mastantuono, no convocados para esta ventana FIFA pero que están en Angola como parte de la delegación. El defensor de Manchester United se recupera de una lesión desde febrero y el atacante de Real Madrid fue dado de baja por una dolencia en el pubis. Sobre los dos, Scaloni se manifestó sobre la importancia de que estén acompañando al plantel. “Lisandro no iba a estar convocado en principio, pero necesitamos ver cómo está. Lo tenemos muy considerado y esto es un espaldarazo para los próximos meses, para que recupere su nivel. Lo de Franco: estaba en la prelista, nos comunicó del problema y le dijo que le gustaría venir. Entonces, bienvenido sea, porque está casi siempre con nosotros. Aparte, nos gusta que los chicos quieran estar. Como él está muy cerquita, vino”.

El director técnico recordó que como futbolista actuó contra Angola antes del Mundial de Alemania (“jugué en 2006 en Salerno, algunos minutos”) y expuso cómo toma su selección los amistosos. “Siempre que juega Argentina, más allá del rival, es muy importante. Mañana será muy importante para nosotros. El rival tiene buenos jugadores. Esperemos que la gente disfrute y pueda ver a sus jugadores y a los nuestros. A los partidos hay que jugarlos. Éstos son llamados ‘amistosos’, pero hay que jugarlos y dar el máximo. Muchos de los nuestros se juegan que el entrenador pueda verlos y estar ellos en la lista para el Mundial. No hay que regalar nada”, afirmó.

Por último, Scaloni recibió una pregunta muy directa de un periodista local: “¿Messi va a jugar en el Mundial de 2026?”. Entre risas, el santafesino respondió: “No lo sé”. Y concluyó la conferencia de prensa.

La selección argentina afrontará este viernes la última prueba del año, en el marco de los 50 años de independencia del país africano respecto a Portugal.