Argentina-Austria: Messi alcanzó un curioso récord negativo, en medio de tantas buenas

Lionel Messi volvió a ser protagonista en la victoria de la selección argentina ante Austria, aunque esta vez no solo por sus goles. Antes de marcar un doblete en el triunfo por 2-0, el capitán falló un penal y quedó como el futbolista con más penales errados en la historia de los Mundiales.

El rosarino desperdició una oportunidad desde los doce pasos durante el encuentro disputado en Dallas y alcanzó los tres penales fallados en Copas del Mundo. Anteriormente había errado ante Islandia, en Rusia 2018, y frente a Polonia, en Qatar 2022. De esta manera, superó la marca del ghanés Asamoah Gyan, que había fallado dos ejecuciones mundialistas en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Lionel Messi volvió a ser protagonista en la victoria de la selección argentina ante Austria, aunque esta vez no solo por sus goles Julio Cortez - AP

Sin embargo, la historia de la noche no terminó allí. Lejos de quedar marcado por el error, Messi tuvo revancha y fue determinante para la victoria argentina. Primero abrió el marcador tras una asistencia de Facundo Medina y una inteligente maniobra de Thiago Almada, que dejó pasar la pelota para que el capitán definiera de primera.

Ya en tiempo agregado del segundo tiempo, volvió a aparecer para sentenciar el encuentro. Tras una jugada iniciada por él mismo y una serie de rebotes en el área austríaca, empujó la pelota al gol para el 2 a 0.

Lejos de quedar marcado por el error, Messi tuvo revancha y fue determinante para la victoria argentina Jessica Tobias - FR172197 AP

Los dos tantos no solo sirvieron para asegurar el triunfo argentino. También le permitieron alcanzar los 18 goles en Copas del Mundo y convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, ampliando la distancia respecto de sus perseguidores.

Messi había llegado al encuentro compartiendo la cima de la tabla histórica de anotadores y, con su doblete ante el equipo dirigido por Ralf Rangnick, quedó en soledad en el primer lugar. El francés Kylian Mbappé aparece como su principal perseguidor con 14 conquistas.

El delantero de Inter Miami es, además, el futbolista con más partidos disputados en la historia de la Copa del Mundo, con 28 presencias Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Sus 18 goles están repartidos en seis ediciones mundialistas: uno en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, siete en Qatar 2022 y cinco en el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Además, el delantero del Inter Miami continúa ampliando otros registros históricos. Es el futbolista con más partidos disputados en la historia de la Copa del Mundo, con 28 presencias, y también el máximo goleador de la selección argentina, con 122 tantos en 201 encuentros.