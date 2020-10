La formación titular de Argentina, antes del comienzo del partido en La Paz. Fuente: AFP

La selección argentina consiguió un valioso triunfo en La Paz: después de ir perdiendo, dio vuelta el resultado, ganó 2-1 y lidera la tabla de posiciones de las eliminatorias junto a Brasil, luego de dos fechas. Aquí, un análisis individual de los futbolistas.

El 1x1 de Argentina (sistema táctico 4-4-2)

Arquero

Franco Armani (5): una mala salida en el primer centro que le tiraron no fue gol de milagro. Es sabido que ese no es su fuerte, y por esa vía llegó el tanto de Bolivia, aunque él no tuvo responsabilidad. Después, casi no tuvo trabajo ni problemas con los envíos desde el arco.

Franco Armani. Fuente: AP

Defensores

Gonzalo Montiel (6): el centro del gol de Bolivia llegó por su lado, cuando Argentina no lograba detener esa fórmula. Como todo el equipo, creció en el segundo tiempo, sin problemas en defensa y anotándose con criterio en varias excursiones ofensivas.

el centro del gol de Bolivia llegó por su lado, cuando Argentina no lograba detener esa fórmula. Como todo el equipo, creció en el segundo tiempo, sin problemas en defensa y anotándose con criterio en varias excursiones ofensivas. Lucas Martínez Quarta (6): un par de errores de cálculo al principio daba cuenta de que le costaba tomar el timming a la fuerza de los pases. Se afirmó y volvió a generar seguridad, como había ocurrido ante Ecuador. Se afirma como titular.

Nicolás Otamendi (5): un mal despeje en el primer tiempo, que no generó peligro, volvió a dejar en claro que jugando por izquierda se acentúan sus problemas al jugar con el perfil cambiado. En el gol, Martins cabeceó muy cómodo entre él y Martínez Quarta. En el segundo tiempo no sufrió, dada la inexpresividad de Bolivia en ataque.

un mal despeje en el primer tiempo, que no generó peligro, volvió a dejar en claro que jugando por izquierda se acentúan sus problemas al jugar con el perfil cambiado. En el gol, Martins cabeceó muy cómodo entre él y Martínez Quarta. En el segundo tiempo no sufrió, dada la inexpresividad de Bolivia en ataque. Nicolás Tagliafico (6): levantó mucho respecto de su flojo rendimiento en la Bombonera. Al revés de lo que podía esperarse, pasó seguido al ataque, mostrándose como opción de pase. Participó, metió, se llevó una amarilla y hasta remató de media distancia.

Nicolás Tagliafico. Fuente: AP

Volantes

Rodrigo De Paul (4): en un dibujo táctico diferente al del primer partido, jugó más abierto a la derecha, pero no tuvo el nivel que demostró en otras ocasiones. Poco participativo, sin incidencia en defensa, se animó en un par de salidas en ataque, aunque no prosperaron. Un pequeño detalle a favor: jugó rápido para cobrar la falta que terminó en el gol del 1-1.

en un dibujo táctico diferente al del primer partido, jugó más abierto a la derecha, pero no tuvo el nivel que demostró en otras ocasiones. Poco participativo, sin incidencia en defensa, se animó en un par de salidas en ataque, aunque no prosperaron. Un pequeño detalle a favor: jugó rápido para cobrar la falta que terminó en el gol del 1-1. Leandro Paredes (5): en el primer tiempo fue el que mejor entendió que había que rematar al arco. Lo hizo tres veces: la última rebotó en el palo izquierdo de Lampe. En el segundo timpo tuvo menos participación, y fue reemplazado por Guido Rodríguez.

Exequiel Palacios (8): fue la figura del partido. Su inclusión por Acuña significó darle prioridad al pase y al control por encima del vértigo y el ida y vuelta. Fue el que más pelotas recuperó (15), el que más pases dio a sus compañeros (49), el que más combinó en campo rival (32) y el que más faltas recibió (5). Claro que, por encima de eso, el joven de 22 años recién cumplidos fue el más activo para armar sociedades y animarse a romper con la monotonía y el juego lateral. Su capacidad para jugar en defensa y ataque, poco utilizada en Alemania porque habitualmente es suplente, volvió a quedar reflejada: representa ese tipo de jugador que va de área a área que en el fútbol inglés denominan "box to box". Será una carta valiosa en adelante.

Exequiel Palacios. Fuente: AP

Lucas Ocampos (5): muy activo en el primer tiempo, protagonizó por izquierda varias galopadas, muy de su sello. Pero las malas terminaciones le quitaron fuerza a esos arranques. Semejante esfuerzo le pasó factura: al rato boqueaba buscando aire. Fue el primer cambio en el equipo.

Delanteros

Lionel Messi (7): pasó inadvertido la primera media hora, y se activó a partir de una pared que armó con Lautaro Martínez. En el segundo tiempo se hizo cargo de su rol y manejó al equipo. Le dio un pase de gol al 9, que no terminó en gol, y luego generó la acción del tanto del triunfo. Terminó dominando el juego, reflejo del equipo. Innecesaria su pelea con el partido terminado.

Lionel Messi, en acción. Fuente: AFP

Lautaro Martínez (7): llegó a su décimo gol en la selección en apenas 19 partidos, un dato que pondera la calidad de jugador que es. Tuvo un gran despliegue en el peor momento argentino, y su festejo fue hijo de su insistencia en no dar ninguna pelota por perdida. Tuvo el segundo en un mano a mano que le tapó Lampe y le dio el pase a Correa en el que sí terminó en grito.

Ingresaron

Joaquín Correa (6): entró por Ocampos a los 13 minutos del segundo tiempo. Jugó por la banda, con un aporte en ataque que tuvo u punto más alto en el el gol: una definición de primera para no darles tiempo al defensor que llegaba ni al arquero que achicaba. Pura viveza: el "touché" de Correa fue precisamente ese, resolver a un toque para ganar el partido. En su quinto partido en la selección anotó su segundo gol, que pondrá en algún cuadro: ni él se debe acordar de aquel contra Singapur en un amistoso en 2017.

Joaquín Correa celebra su gol. Fuente: AFP

Guido Rodríguez (5): ingresó por Paredes, a los 23 minutos del segundo tiempo. Posicional, se cuidó de no ir hacia adelante ni ofrecer espacios libres en su hábitat.

ingresó por Paredes, a los 23 minutos del segundo tiempo. Posicional, se cuidó de no ir hacia adelante ni ofrecer espacios libres en su hábitat. Nicolás Domínguez (5): ingresó por De Paul, a los 23 minutos del segundo tiempo. Se asoció en ataque, en los momentos en que Argentina buscaba el gol del desnivel. Hasta dispuso de un remate, que se le fue por arriba. Fue amonestado.

ingresó por De Paul, a los 23 minutos del segundo tiempo. Se asoció en ataque, en los momentos en que Argentina buscaba el gol del desnivel. Hasta dispuso de un remate, que se le fue por arriba. Fue amonestado. Facundo Medina: ingresó a los 44 minutos del segundo tiempo, por Laut

