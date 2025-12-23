Copa Africana de Naciones: el golazo de la figura de Nigeria y la alegría de los fanáticos de Senegal

La Copa Africana de Naciones continúa su rumbo en Marruecos. Este martes se disputaron tres duelos correspondientes a la primera fecha de la etapa de grupos y hubo victorias de Senegal, que estará en el Mundial y sus fanáticos bailaron al ritmo del triunfo. También ganó República Democrática del Congo, que suma experiencia para disputar el repechaje que lo deposite en la Copa del Mundo. Otro ganador fue Nigeria, el gran ausente en la cita mundialista del 2026, pero que tuvo un golazo de una de sus estrellas, y en el cierre de la jornada, Túnez festejó frente a Uganda.

Nicolas Jackson marcó dos goles para Senegal, que comenzó su campaña por el título con una cómoda victoria 3-0 sobre Botsuana, correspondiente a la zona D. El suplente Cherif Ndiaye completó la goleada. Los leones de la Teranga, ganadores en 2021 y uno de los favoritos nuevamente, pudieron ganar por mayor diferencia más contra un equipo clasificado en el puesto 138° del mundo, pero fallaron en la definición. El arquero de Botsuana, Goitseone Phoko, evitó un resultado peor para las Cebras, que se alinearon con cinco en la defensa y a pesar de la caída estuvieron replegadas la mayor parte del partido. “Tenemos que seguir así. No hay partidos inaugurales fáciles”, dijo el entrenador de Senegal, Pape Thiaw.

Como es costumbre, los coloridos aficionados senegaleses bailaron al ritmo de sus tambores mucho antes del inicio del partido y nunca se detuvieron, ni siquiera cuando los organizadores pusieron música en el estadio, que estaba vacío debido a las fuertes lluvias. La asistencia en el estadio Grand Stade de Tánger, con capacidad para 68.000 personas, fue de poco más de 18.500. La gran motivación para la selección senegalesa será su participación en el Mundial del 2026, en el que compartirán el grupo I con Francia, Noruega y el ganador del repechaje que disputarán Bolivia, Surinam e Irak.

En la próxima fecha, Senegal se medirá con República Democrática del Congo, que también hizo su presentación el martes. Fue triunfo por 1 a 0 ante Benín. El único gol lo anotó Theo Bongonda, a los 16 de la primera etapa. Los Leopardos, dirigidos por el francés Sébastien Desabre, buscan tener un buen rendimiento en esta competencia, y en marzo próximo se jugarán la chance de estar en un Mundial por primera vez en su historia bajó su nuevo nombre. En 1974, había participado como Zaire, nombre que mantuvo hasta 1997. Los congoleños jugarán el repechaje ante el ganador de Nueva Caledonia - Jamaica.

You can hear their voices from wherever you are, Senegal fans are hyped for today’s game. 🇸🇳❤️‍🔥#TotalEnergiesAFCON2025 | #WeCelebrateDifferent



pic.twitter.com/mYMKB1soLS — TotalEnergiesAFCON2025 (@TotalAFCON2025) December 23, 2025

En otro de los duelos, correspondiente a la zona C, Nigeria, que perdió la final ante Costa de Marfil en la Copa 2023, le ganó por 2 a 1 a Tanzania en la antigua “ciudad imperial” de Fez. Las Águilas ganaban 1 a 0 con el gol de Semi Ajayi a los 36 del primer tiempo, pero Las Estrellas de Taifa lograron el empate a los cinco de la segunda etapa, con gol de Charles M’Mombwa. Sin embargo, los nigerianos se recuperaron de inmediato y volvieron a ponerse al frente con un golazo que marcó Ademola Lookman. El delantero de Atalanta enganchó desde adentro hacia afuera con un taco y de zurda la colocó en el segundo palo.

La gran figura de Nigeria, el delantero Victor Osimhen, a quien previamente le anularon un gol por fuera de juego, se mostró descontento al salir en el minuto 86, momento en el que intercambió palabras con el entrenador Éric Chelle.

ADEMOLA LOOKMAN with a beautiful finish🇳🇬🇳🇬🇳🇬



pic.twitter.com/TYLzENcV6W — Arsenal prince (@bigfada34) December 23, 2025

Nigeria será una de las grandes selecciones ausente en la próxima Copa del Mundo. Tras perder en uno de los cruces que brindaba África para meterse en el repechaje, fue eliminado por República Democrática del Congo. De este modo, interrumpió lo que hubiera sido sui cuarta clasificación seguida a un Mundial.

También por el grupo C, Túnez, otro de los candidatos, dominó por 3-1 a Uganda, con un doblete de Elias Achouri, jugador de Copenhague FC, y otro tanto de Ellyes Skhiri, volante de Eintracht Francfort, para las Águilas de Cartago; Denis Omedi descontó para los ugandeses.

La acción en la Copa Africana continuará este miércoles, con cuatro encuentros: Burkina Faso vs. Guinea Ecuatorial, Argelia vs. Sudán, Costa de Marfil vs. Mozambique y Camerón vs. Gabón.