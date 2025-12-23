Bernardo Romeo se despide de AFA tras casi seis años como pieza estratégica del proyecto juvenil

La estructura de la selección argentina perderá en las próximas semanas a una de sus figuras menos visibles y, al mismo tiempo, más influyentes de los últimos años. Bernardo Romeo dejará su cargo como coordinador general de las selecciones juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino, función que ocupaba desde enero de 2020 y que resultó central en la consolidación del proyecto formativo que acompaña al ciclo de la selección mayor.

Según supo LA NACION, Romeo resolvió dejar su cargo ante la posibilidad de asumir un desafío similar en Estados Unidos, donde también se desempeñará como coordinador de juveniles. La decisión fue tomada luego de sus seis años en la función y con la convicción de haber cumplido un ciclo en la estructura de AFA.

La salida se producirá en la antesala del Mundial de 2026 y no impactará de manera directa en la preparación del equipo al que conduce Lionel Scaloni, pero sí marcará el cierre de una etapa relevante en la planificación a largo plazo. Durante seis años, Romeo fue el encargado de articular un área sensible: el tránsito entre las selecciones juveniles y la absoluta, con una mirada integral que excedió los resultados inmediatos.

Romeo, en el predio de Ezeiza; el éxito de su período estuvo más ligado a la construcción de bases sólidas que a una urgencia por los trofeos. Fabián Marelli

Ex delantero de San Lorenzo y Estudiantes de La Plata, campeón mundial sub 20 en Malasia en 1997 bajo la conducción de José Pekerman, Romeo asumió el desafío para ordenar, modernizar y ampliar el alcance del trabajo juvenil. Bajo su gestión fueron establecidos criterios comunes de formación para todas las categorías, desde la sub 15 hasta la sub 23, y se fortaleció un método que procuró alinear a los cuerpos técnicos en una misma dirección conceptual.

Uno de los aportes más significativos de su ciclo fue la creación y consolidación del Departamento de Scouting Internacional. Con base en Europa, esa estructura permitió detectar y seguir a futbolistas de raíces argentinas que se formaban fuera del país y que, hasta entonces, quedaban fuera del radar. El trabajo encabezado por Juan Manuel Tassi amplió el universo de seguimiento y abrió la puerta para que jóvenes como Alejandro Garnacho y Nicolás Paz, nacidos en España, se incorporaran a los procesos de selecciones juveniles y, más tarde, a la mayor.

El Coordinador de Selecciones Juveniles, Bernardo Romeo, no continuará en sus funciones debido a nuevos desafíos laborales y personales. En su reemplazo quedará en el cargo, Enrique Cesana.



¡Le deseamos el mayor de los éxitos a Bernardo en este nuevo camino! pic.twitter.com/pw0lc9ACcB — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 23, 2025

Ese engranaje, silencioso y sostenido en el tiempo, fue clave para nutrir el recambio que comenzó a exponerse en los últimos años. Romeo no solo coordinó nombres y citaciones: su rol implicó ordenar flujos de información; vincular áreas técnicas, médicas y logísticas, y generar una dinámica cotidiana de intercambio entre entrenadores de distintas categorías. En los hechos, funcionó como un gestor transversal en el predio de Ezeiza.

La impronta de quien también fue director deportivo de San Lorenzo también estuvo atravesada por una herencia conceptual. En más de una ocasión destacó la influencia del ciclo de Pekerman entre los juveniles, especialmente en la transmisión de valores y en la idea de pertenencia. Esa línea se tradujo en un discurso homogéneo hacia los futbolistas, con énfasis en la convivencia, la humildad y el sentido colectivo, independientemente de la categoría.

Romero (el segundo desde la izquierda) festeja una de sus consagraciones como futbolista juvenil, la del Sudamericano Sub 20 Chile 1997, con compañeros y el entrenador José Pekerman. Archivo

Durante su gestión, las selecciones juveniles no acumularon una gran cantidad de títulos —el logro más destacado fue el Preolímpico Sub 23 de 2020—, pero sí sostuvieron competitividad y coherencia interna. En la lógica de AFA, el éxito de ese período estuvo más ligado a la construcción de bases sólidas que a una urgencia por los trofeos.

La partida de Romeo obligará ahora a la conducción encabezada por Claudio ‘Chiqui’ Tapia a definir cómo se reorganizará un área estratégica, justo cuando el seleccionado mayor transita un ciclo de estabilidad y proyección. De todos modos, la entidad ya tiene determinado a su reemplazante: se trata de Enrique Cesana, un hombre ya vinculado con AFA.

Más allá de que está decido su sucesor, la salida del ex campeón mundial juvenil deja un planteo: cómo sostener la continuidad de un modelo que, sin estridencias, fue uno de los pilares del proyecto integral de selecciones. En ese entramado, Bernardo Romeo ocupó un lugar determinante, muchas veces fuera del foco público, pero decisivo para el presente y el futuro de la selección argentina.