Argentina-Brasil. La acusación de Thiago Silva a Messi luego del amistoso

Thiago Silva y Lionel Messi pugnan en el aire por la pelota durante el partido entre Argentina y Brasil disputado en Arabia Saudita. Fuente: AP

16 de noviembre de 2019 • 09:47

Thiago Silva, capitán brasileño, apuntó contra su colega argentino, Lionel Messi, luego del partido que la Argentina le ganó al Scratch por 1-0 en Riyad, Arabia Saudita. "Dio dos pelotazos, y el árbitro no hizo nada. Discutió con el árbitro y éste siguió riéndose. Hay que dejar de lado la admiración", protestó el futbolista que juega en el PSG de Francia. Y añadió: "Siempre busca forzar al árbitro a darles situaciones de falta o lanzamientos peligrosos, y siempre actúa de esa manera".

El zaguero central recordó que Messi no puede sacar ventaja de sus protestas en la Champions League, porque los árbitros ya lo conocen. "Hemos hablado con algunos jugadores que juegan en España y sucede lo mismo, busca controlar el juego, y mediatizar las decisiones del árbitro. En la Champions no tiene esa ventaja porque los árbitros son más duros. No lo ves tratando de mandar tanto. Hay árbitros, que por admiración, comienzan a ponerse de su lado. Como no teníamos a Neymar a nuestro lado estábamos en desventaja".

Además, Silva se metió en la polémica entre Messi y Tite (La Pulga mandó a callar al árbitro brasileño luego de que éste pidiera una tarjeta amarilla para el rosarino). "Es difícil, porque se habla tanto de educación, de esto y de aquello. Y uno de los jugadores más admirados del fútbol manda a callar a un entrenador. Por más que haya rivalidad, la educación tiene que estar en primer lugar", observó el capitán brasileño.

El zaguero de PSG también opinó sobre la jugada del penal, que el árbitro neozelandés Matthwi Conger sancionó por infracción de Alex Sandro sobre Messi: "Pienso que no fue penal. Confío en las palabras de Alex Sandro. En una jugada anterior, Alex había empujado a Ocampos. Le quitó la pelota y el árbitro le dijo que no le gustaría ver eso otra vez. Eso nos dejó dudas de que en la próxima jugada podría cobrar para ellos. Y la jugada siguiente fue la del penal. Messi armó toda la situación. Se encontró mano a mano, cuerpo a cuerpo. Ya tenía amenazado al árbitro, y en el momento en que Messi cayó no tuvo dudas en dar el penal"; protestó Silva.