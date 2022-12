Argentina campeón: “Ellos estaban jugando la final del mundo”, comparó Didier Deschamps a la selección con sus dirigidos de Francia

escuchar

Cuando a los 40 minutos Olivier Giroud, uno de los cuatro mayores goleadores del Mundial Qatar 2022, y Ousmane Dembelé, figura de Barcelona, salieron de la cancha para que entraran jugadores de menor renombre (Randal Kolo Muani y Marcus Thuram), Didier Deschamps sorprendió al universo del fútbol. Ese universo no está acostumbrado a presenciar cambios antes del descanso. Están mal vistos, considerados como una exposición del director técnico a protagonistas que están jugando mal.

Pues al demonio con ese código no escrito: Deschamps notó que su Francia no reaccionaba en una final de Mundial. Y no le tembló el pulso. Pero no revivió el de sus dirigidos, que durante otra media hora, hasta mediados de la segunda etapa, fueron espectros ante la inspiración y la motivación argentinas. “No podía esperar hasta el descanso. No es culpar a Giroud o Dembelé, que han hecho mucho para llegar hasta aquí, pero hoy los veía menos bien. Cuando las cosas no funcionan, hay que sacudirlas. Hemos cambiado. No teníamos todas nuestras capacidades. Ellos [los argentinos] estaban jugando una final de la Copa del Mundo y mi impresión es que nosotros no”, justificó el volantazo inusual.

Sorpresa: Deschamps "quiebra" el código no escrito que prescribe que cambiar jugadores en la etapa inicial es "quemarlos"; el DT no se sugestionó para reemplazar a Olivier Giroud ni a Ousmane Dembelé. Petr David Josek - AP

Deschamps, campeón mundial como futbolista en Francia 1998 y como entrenador en Rusia 2018, reconoció la supremacía albiceleste en el estadio Lusail. “Durante los primeros 60 minutos no hubo partido. El rival mostró mucha calidad, agresividad, y nosotros estuvimos menos bien, por diferentes motivos”, admitió. “A pesar de todo, salimos de la nada revirtiendo una situación muy comprometida, y eso es lo que nos da aun más pesar. Estoy muy triste por mis jugadores, por mi cuerpo técnico”, lamentó que la remontada (desde 0-2 y 2-3) no tuviera premio final.

“Hemos tenido una pelota que valía el Mundial en el último minuto, pero no ha podido ser. Si hubiéramos perdido por 3-0, sería diferente. Le diría «felicitaciones» a Argentina y ya está”, dijo contrariado el ex capitán y mediocampista central. A quien pareció quedarle alguna duda respecto al penal sancionado por una supuesta falta de Dembelé contra Ángel Di María, el séptimo para el campeón en sus siete encuentros “No ha tenido mala suerte con los árbitros en todo el torneo, pero no le voy a quitar el mérito a Argentina. Bravo”, pasó el mensaje, y admitió cierto disgusto por el tema: “He discutido después del partido con un miembro del equipo arbitral, pero no voy a entrar en detalles”.

Deschamps, que quedó a un triunfo de ser el primer DT bicampeón consecutivo posterior al azzurro Vittorio Pozzi, coronado en Italia 1934 y Francia 1938, habló, sin mucho detalle, del virus del camello, que atacó a cinco de sus dirigidos entre la semifinal (2-0 a Marruecos) y esta final. “Hay varias razones que nos llevaron a estar peor, con menos energía en varios jugadores importantes. Es el conjunto del grupo que ha estado bajo esta situación. Estábamos «en plena forma», entre comillas; no hemos tenido el dinamismo de los otros partidos. No voy a poner excusas. No tuvimos la energía que tuvimos en nuestros partidos anteriores, pero no estaba preocupado con ningún jugador titular esta noche”, se limitó a decir sobre el asunto en la conferencia de prensa.

El pequeño hombre de 54 años prefirió enfocarse en lo cerca que había estado Francia de repetir, más por la posibilidad de Randal Kolo Muani rechazada con la pierna izquierda de Emiliano Martínez que por el juego. “No hicimos lo que teníamos que hacer durante una hora. Después, con mucho coraje, energía y calidad, llevamos a Argentina al límite. No lo hicimos todo bien, pero como en el resto del Mundial, tuvimos corazón y energía. Volvimos de la nada. Remontamos desde el borde del abismo; eso es lo que nos da tanto remordimiento. Cuando se tiene una pelota de Mundial en el último minuto y se escapa, es aun más difícil de digerir”, sufrió quien hace cuatro años, en medio de la algarabía en Francia, prestó su nombre a una estación parisiense de subte, que pasó a ser informalmente “Deschamps Élysées”.

El DT campeón saliente, Didier Deschamps, se saluda con el que pronto será el entrante, Lionel Scaloni. Natacha Pisarenko - AP

No anunció Didier si continuará, por más que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) lo quiere para otro período. Dirigió en tres mundiales (Brasil 2014 fue el primero), y tiene tomada una decisión, pero no la comunicó. En su agenda figura una reunión con el presidente de FFF, Noël Le Graët, para principios de 2023. “Aun si el resultado hubiera sido el contrario, no habría dado la respuesta hoy”, comentó. Puede que sea el seleccionador para la Eurocopa Alemania 2024. ¿El Mundial Canadá-Estados Unidos-México 2026? Queda lejos, todavía. Sería el cuarto seguido para él.

A oídos albicelestes quedó resonando lo que el DT del rey saliente había mencionado sobre el entrante: “Felicito a este equipo argentino, que mostró calidad, agresividad y hasta astucia. Lo esperábamos y eso no debe quitarles mérito. Nos ha superado en energía, agresividad. Felicito a Argentina, que ha puesto mucha calidad”.

